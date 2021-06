Где на самом деле живут наши эмоции

Физические ощущения, которые каждый из нас испытывает под воздействием определенных эмоций, совпадают у большинства людей. К такому выводу пришла группа финских психологов и нейрофизиологов, проведя серию экспериментов с несколькими сотнями испытуемых. Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



В первую очередь, речь идет о локализации ощущений в теле человека. Почти во всех языках существуют выражения, вроде «раздуться от гордости», «сгорать от стыда» или даже «ощущать бабочек в животе»(в случае сильного волнения).

Исследователи пытались понять, являются ли эти ощущения общими для всех людей или сугубо индивидуальными. Для этого к эксперименту привлекли 701 испытуемого из Финляндии, Швеции и даже острова Тайвань.

Участникам опыта раздали бланки с человеческими силуэтами, и предлагали окрасить те участки тела, которые наиболее или наименее активно ощущались во время эмоциональной реакции. Цветовая шкала, с соответствующими типами ощущений и градациями их интенсивности, была определена заранее.

В итоге оказалось, что локализации физических ощущений с некоторыми погрешностями совпадают практически у всех испытуемых. Гордость, например, наиболее интенсивно ощущается в груди, стыд «сконцентрирован» на щеках, беспокойство сильнее всего ощущается в животе, отвращение – в глотке и вдоль всего пищевода.

Таким образом, «соматическая карта» этих ощущений оказалась универсальной для всех людей, независимо от культурной принадлежности и языковых традиций.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2234882805312260195/

