Почему на Афон не пускают женщин?

Афон - единственное место на Земле, где официально запрещено находиться женщинам. Однако именно эта Святая гора считается земным уделом Богородицы.

1. Афон считался сакральным местом ещё в дохристианские времена. Здесь были храмы Аполлона и Зевса. Афоном звали одного из титанов, который во время войны с богами бросил большой камень. Упав, он стал горой, которой и дали имя титана.

2. Афон формально считается греческой территорией, но по факту - это единственная в мире самостоятельная монашеская республика. Это утверждено 105 статьей греческой Конституции. Верховная власть здесь принадлежит Священному Киноту, который состоит из делегированных в него представителей афонских монастырей. Исполнительную власть представляет Священная Эпистасия. Священный Кинот и Священная Эпистасия расположены в Кариесе (Карее) – столице монашеской республики.

3. Светская власть, однако, также представлена на Афоне. Здесь есть губернатор, полицейские, почтовые служащие, торговцы, ремесленники, персонал медпункта и недавно открывшегося отделения банка. Губернатор назначается Министерством иностранных дел Греции, он отвечает за безопасность и порядок на Афоне.

4. Первый крупный монастырь на Афоне был основан в 963 году святым Афанасием Афонским, который считается основоположником всего уклада монашеской жизни, принятого на Святой горе.

Сегодня обитель святого Афанасия известна как Великая Лавра.

5. Афон - земной Удел Богородицы. По преданию, в 48 году Пресвятая Богородица, приняв благодать Святого Духа, отправилась на Кипр, но корабль попал в бурю и прибился к Афону. После ее проповедей местные язычники уверовали в Иисуса и приняли христианство. С тех пор сама Пресвятая Богородица считается покровительницей афонской монашеской общины.

6. Соборный храм «столицы Афона» Кареи – Успения Пресвятой Богородицы – древнейший на Афоне. По преданию, он был основан в 335 году Константином Великим.

7. На Афоне до сих пор сохраняется византийское время. Новые сутки начинаются с заходом солнца, поэтому афонское время отличается от греческого - от 3 часов летом, до 7 часов зимой.

8. Во времена своего расцвета Святой Афон включал 180 православных монастырей. Первые монашеские скиты появились здесь еще в VIII веке. Статус автономии под покровительством Византийской империи республика получила в 972 году.

9. В настоящее время на Афоне 20 действующих монастырей, в которых проживает около двух тысяч братьев.

10. Русский монастырь (Ксилургу) был основан до 1016 года, в 1169 году ему была передана обитель Пантелеимона, ставшая затем центром русских монахов на Афоне. В число афонских монастырей, помимо греческих, входят русский Свято-Пантелеимонов монастырь, болгарский и сербский монастыри, а также румынский скит, пользующиеся правом самоуправления.

11. Cамая высокая точка Афонского полуострова (2033 м) – вершина горы Афон. Здесь находится храм в честь Преображения Господня, построенный, по преданию, преподобным Афанасием Афонским в 965 году на месте языческого капища.

12. Игуменьей и Покровительницей Святой горы является Пресвятая Богородица.

13. На Афоне утверждена строгая иерархия монастырей. На первом месте - Великая Лавра, на двадцатом - монастырь Констамонит.

14. Карули (в переводе с греческого «катушки, канаты, цепи, при помощи которых монахи идут горными тропами и поднимают наверх провизию») - название скалистой труднодоступной местности на юго-западе Афона, где в пещерах подвизаются самые аскетичные отшельники.

15. До начала 1990-х монастыри на Афоне были как общежительными, так и особножительными. После 1992 года все монастыри стали общежительными. Однако некоторые скиты по-прежнему остаются особножительными.

16. Несмотря на то, что Афон - земной Удел Богородицы, сюда не пускают женщин и «женские существа». Этот запрет закреплен в Уставе Афона.

Существует предание, что в 422 году дочь Феодосия Великого царевна Плакидия посетила Святую гору, но войти в монастырь Ватопед ей помешал глас, исходивший от иконы Божией Матери.

Запрет нарушался дважды: во время турецкого владычества и в ходе гражданской войны в Греции (1946-1949), когда женщины и дети спасались в лесах Святой Горы. За проникновение на территорию Афона для женщин предусмотрена уголовная ответственность — 8-12 месяцев лишения свободы.

17. На Афоне хранится множество реликвий и 8 известных чудотворных икон.

18. В 1914—1915 годах 90 иноков Пантелеимонова монастыря были мобилизованы в армию, что породило подозрения среди греков, что русское правительство засылает на Афон под видом монахов солдат и шпионов.

20. Одна из главных реликвий Афона - пояс Богородицы. Поэтому афонских монахов, а особенно монахов Ватопедского монастыря, часто называют «святопоясниками».

21. Несмотря на то, что Афон - святое место, там не все мирно. С 1972 года монахи Эсфигменского монастыря под лозунгом «Православие или смерть» отказываются поминать Вселенского и других православных патриархов, имеющих связи с папой Римским. К этим контактам негативно относятся представители всех без исключения афонских обителей, однако их действия не столь радикальны.

22. До восхода солнца, до того как проснутся люди в миру, на Афоне служится до 300 литургий.

23. Для доступа мирян на Афон требуется специальный документ - диамантерион - бумага с афонской печатью - двуглавым византийским орлом. Число паломников ограничено, за раз полуостров могут посетить не больше 120 человек. Ежегодно Афон посещают около 10 тысяч паломников. Православные клирики для посещения Святой горы также должны получать предварительное разрешение от Вселенской Патриархии.

24. В 2014 году Константинопольский патриарх Варфоломей I призвал афонские монастыри ограничить количество монахов иностранного происхождения на Афоне уровнем в 10 %, а также заявил о решении прекратить выдачу иностранным инокам разрешений на поселение в грекоговорящих обителях.

25. 3 сентября 1903 года в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне инок Гавриил запечатлел раздачу милостыни убогим монахам-сиромахам, паломникам и странникам. Планировалось, что это будет последняя подобная раздача. Однако после проявления негатива на фото оказалась... сама Богоматерь. Конечно, милостыню продолжили раздавать. Негатив этого фото был обретен на Афоне в прошлом году.

26. Андреевский скит на Афоне, а также иные русские поселения, в начале 1910-х был очагом имяславия, в 1913 году его насельники были с помощью русских войск выдворены в Одессу.

27. Первым правителем России, посетившим Святую гору, стал Владимир Путин. Его визит состоялся в сентябре 2007 года.

28. В 1910 году на Афоне было около 5 тысяч русских монахов – значительно больше, чем священнослужителей всех других национальностей вместе взятых.

В бюджете русского правительства была статья, по которой ежегодно Греции выделялось 100 тысяч рублей золотом на содержание афонских монастырей. Эту субсидию в 1917 году отменило правительство Керенского.

29. После окончания Гражданской войны в России, приезд русских на Афон был практически запрещён как для лиц из СССР, так и для лиц из русской эмиграции вплоть до 1955 года.

30. Со словом «Афон» многие, сами того не зная, сталкиваются при чтении романа Александра Дюма «Три мушкетера». Имя Атос - то же, что и «Афон».

В написании этого слова есть буква «тета», которая обозначает межзубный звук, которого в русском языке нет. Её в разное время транслитерировали по-разному. И как «ф» - так как написание «теты» похоже на «ф», и как «т» - так как в латыни «тета» передавалась буквами «th». В итоге мы имеем традицию называть гору - «Афон», а героя «Атос», хотя речь идёт об одном и том же слове.

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