Как узнать Бога и не пройти мимо?

Есть библейский герой, чьим именем нередко называют нашу цивилизацию — Каин. Тот, кто бросил вызов Богу и самим основам человечности. Тот, кто убил ближнего своего и попытался обмануть Создателя. Как же наивно и одновременно страшно звучит его попытка скрыть свое злодеяние от Господа: где Авель, брат твой? <…> — не знаю; разве я сторож брату моему? (Быт 4:9).

Действительно, и в действиях, и в этом ответе Каина столь много до боли узнаваемого из наших времен. Но вот недавно в беседе с одним человеком мы обсуждали другого персонажа Библии. И сошлись на мысли, что, возможно, он в чем-то даже больше подойдет нашей эпохе в качестве ее «героя».

Понимаете, ведь Каин по крайней мере точно знает Того, к Кому он свои дерзкие слова обращает, Кому бросает свой вызов. Это никак не умаляет тяжести совершаемого им, но хотя бы отражает присущее ему мировидение, где в принципе есть какая-то иерархия, верх и низ, Творец и творение. А этот другой библейский персонаж, стоя напротив Бога, спрашивает: «А что есть истина?» Да, это Понтий Пилат. Человек, который, даже лицом к лицу встретившись с самым главным, не замечает его и просто проходит мимо.

И вопрос-то, который задает Пилат, — чисто риторический.

Он не собирается вступать в дискуссию, его не интересует, что приведенный к нему Человек по этому поводу думает. Это теперь мы понимаем, что Пилат и в истории-то сохранился только потому, что когда-то к нему привели Христа, и это он стоял перед Христом, а не Христос перед ним. И в этом такая трагическая ирония! Такое фундаментальное непонимание ситуации! Он спрашивает, что есть истина, у Того, кто Сам есть путь и истина и жизнь (Ин 14:6), у Создателя неба, земли и человека.

И в этом смысле Пилат на самом деле олицетворяет все человечество, которое раз за разом проходит мимо Христа. Если хотите, это итог той стремительной де­градации и падения человека, которое начинается с Каина и доходит до стадии, когда он даже не понимает, перед Кем стоит. Был бы писателем, думаю, обыграл бы грозное и символическое напоминание всем нам в призыве, которым последний год вся наша цивилизация чуть ли не каждый день обменивается друг с другом: тщательно умывайте руки.

Хотя, наверное, и здесь пришлось бы делать сноску и пояснять, к какой книге отсылка…

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