Любопытные коротенькие факты на все случаи жизни

Как говорится, лишних знаний не бывает. Перерыв точно не будет бесполезным, если вы узнаете для себя что-нибудь новое. Например, очередную серию интересных фактов на все случаи жизни.
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