Убийство Патриарха Тихона

Епископ Православной российской церкви ( в миру Василий Иванович Белавин ) стал патриархом Московским и всея России в очень сложное время 21 ноября 1917 года. Патриархат на Руси отменил Петр 1. Тогда политическая ситуация была сложная и что бы не было никаких заговоров против государя со стороны независимой Православной церкви, Петр отменил патриаршество создал Синод во главе, которого стоял обер-прокурор.

Синод и присматривал за церковью. И вот 200 лет спустя, с началом Февральской революции церковь вновь решила отделиться от государства. Демократическим путем через выборы избрать себе патриарха и самоуправляться. Синод бесспорно был анахронизмом в царской России. Поэтому 15 августа 1917 года открылся Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 годов. Долго длилась дискуссия вводить патриаршество или нет.

С приходом же к власти большевиков дискуссию прекратили, так как поняли, что произошло что-то страшное. И простым голосованием выбрали с начало кандидатов, а затем тянули жребий. И хотя большинство голосов получил архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), а так же архиепископ Новгородский Арсений ( Стадницкий), однако старец Зосимовой пустыни Алексий вынул жребий с именем митрополита Тихона.

Вот так Россия получила нового Патриарха. Напомню, будущий патриарх 7 лет работал в США и Канаде, где активно занимался миссионерской деятельностью, открывал храмы. В частности способствовал открытию в 1902 году Свято-Николаевский собор на Манхеттене. В 1905 году в Канаде Виннипег открылась с его помощью Свято-Троицкая православная церковь. Так что человек был очень деятельный.

И сразу начались столкновения выбранного патриарха с новой Советской властью. Патриарх выступил против большевиков, Брестского мира и разбазаривания золотого запаса. Согласно контрибуции мы должны выплатить Германии 1/3 золотого запаса, а так же тонны леса, мяса, пшеницы и т.д. Вот такой договор с Германией заключил Ленин. Вот против всего этого Патриарх Тихон и выступил с осуждением.

Отовсюду потоком шли вести о расправах над священнослужителями, убийство в частности митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) И Патриарх Тихон предал Анафеме большевиков. До двадцатого года Тихон как-то еще лавировал между церковью и государством, но наступили голодные года 1919. 1920 и большевики воспользовались случаем расправиться с церковью.

Все началось с письма Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года. Привожу выдержки из этого преступного и злодейского письма. «года: «<…> для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). <…>» ( Письмо Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года). Постановление Политбюро ЦК РКП(б) «о деятельности духовенства в связи с изъятием ценностей из церквей». Из протокола заседания Политбюро № 115, п. 12 от 22 марта 1922 г.

Письмо Л. Д. Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) с предложениями о репрессиях против духовенства, принятыми Политбюро с поправкой В. М. Молотова.Как мы видим даже В.М. Молотов приложил руку к этому преступному действию. Всероссийский Центральный Исполнительный комитет от 23 февраля 1922 года принял декрет о изъятии церковных ценностей в пользу комиссариата Финансов для голодающих. И началось ограбления церквей сопровождающие массовыми убийством священнослужителей.

В марте 1922 года начались допросы патриарха Тихона. Его вызвали в ГПУ на Лубянку и обвинили в контрреволюционной деятельности, то бишь заговору. 5 мая 1922 патриарха Тихона вызвали в суд. Суд вынес частное определение о привлечении гражданина Белавина к уголовной ответственности. После этого патриарха держали под арестом в Донском монастыре. А в газетах началась травля патриарха, требовали наказать патриарха «людоеда».

Затем газеты объявили, что 11 апреля 1923 года состоится процесс в Верховном суде над патриархом Тихоном и его приспешниками в Колонном зале Дома Союзов. Но Тихон покаялся публично и 25 мая его выпустили. Некоторые историки говорят, что Тихона спасли англичане благодаря ноте Керзона ( на тот момент министр иностранных дел Великобритании). В ней он говорит о полном разрыве отношений если Советы не выполнять то-то и то-то. В том числе прекратить гонения на патриарха Тихона и священнослужителей.

Толпы народа встречали освобождение патриарха Тихона. Большевики от злости скрипели зубами.И вот за дело берется чекист Евгений Тучков. Эта мразь если о нем говорить коротко. Именно он в 1921 году организовал гонение на церковь.Если как мы знаем Агранов истреблял интеллигенцию, то Тучков истреблял священнослужителей. Тучков был в подчинении у Агранова. Замечу, что Тучков, что Агранов имеют четырехклассное образование. Почему-то именно люди с таким образованием при диктаторах становятся самыми остервенелыми палачами. Вероятно, именно у таких людей сильно развит комплекс не полноценности и они готовы доказывать всем, что они что-то стоят и издеваются над интеллигенцией самым изуверским образом.

Именно Агранов будет давать характеристику Тучкову в 1931 году на награждение его орденом Трудового красного знамени. Во как, убийце у которого руки по локти в крови.С осени 1924 Тучков приступает к подготовке нового дела против патриарха. Это так называемое дело о «Шпионской организации церковников». А что они у нас шпионят? А вот якобы Тихон и ряд других высших представителе духовенство собирают данные о положение дел в русской церкви и передают данные иностранцам. Передают, конечно, данные о том, сколько арестовано священников и расстреляно большевиками. Ибо, сколько большевики уничтожили людей, это всегда будет тайной.

Обратимся сейчас к келейнику (секретарю) Тихона Якову Полозу. Он стал келейником у будущего патриарха когда тот работал еще в Америке, там они и познакомились. В дальнейшем Тихон называл его своим сыном. Так вот что бы устранить Тихона большевики плотно взяли в оборот его любимого келейника. В 1921 несколько раз Полоза и его жену арестовывают. По приказу непосредственно Дзержинского его зама Менжинского. Цель мучить келейника, что естественно скажется на состоянии здоровья Тихона. Ну, изуверский подход неправда ли?

22 марта 1922 года Полоза снова арестовывают. И вот смотрите, чем чекисты в донесении к начальнику объясняют арест. «Обвинительных материалов нет, но арест необходим для воздействия на Тихона». Видите, как хитро воздействую. Но вот нота Керзона и на год все затихло. Параллельно большевики пытаются расколоть РПЦ, появляются так называемые обновленцы. Те кто не хочет подчиняться патриарху. То есть разрушают монолитную Православную церковь из нутрии. И к концу 1924 года атака на патриарха Тихона разворачивается с новой силой.

Большевики посчитали, раскол РПЦ состоялся и что бы это довести до конца, надо убрать Тихона. Единственный человек, который мешает довести дело до конца это официально избранный патриарх Тихон. И вот что задумал Тучков по приказу Дзержинского. Все надо кончить разом, но не удалось. Поздно ночью 9 декабря Полоз до поздна засиделся у патриарха. И тут ворвались двое, Полоз закрыл своим телом Тихона. Убив Полоза, двое схватили, висевшие шубы и скрылись. Тут же явился подлец Тучков и заявил, что это была банда белогвардейцев.

Хоронил Полоза сам патриарх Тихон. Конечно, же он был убит горем. Думаю, он окончательно понял кто такие большевики и на что они способны. Тихон слег в больницу. Тучков ходил к Тихону в больницу каждый день, продолжая добивать его допросами. Это конечно издевательство. Мало того у Тучкова уже ордер на арест Тихона и отправка его на Соловки.

5 апреля по новому стилю 1925 года патриарх Тихон в последний раз отслужил Божественную литургию в храме Большого Вознесения на Никитской. 7 апреля 1925 года он не смог отслужить литургию здоровее его резко ухудшилось. Он взирал на свои руки на которых почернели ногти и сказал, что скоро наступит ночь, темная и длинная. Около полуночи он скончался. 12 апреля патриарха Тихона хоронили и многие заводы Москвы огласились траурными гудками. Православные скорбели, а большевики от злости скрипели зубами.

Ряд историков полагает, что Тучков отравил Тихона, об это говорят почерневшие еще при жизни ногти на руках у патриарха. Да и момент выгодный Тихон болеет и подсыпать ему можно что угодно. Тучков это может сделать, мразь она и есть мразь.А Тучков продолжал свое темное дело. Этих дел было много и одно из них дело архиепископа Варфоломея.

Это страшное дело было задумана Тучковым против Ватикана. Дело в том что Папа Пий Х1 в начале тридцатых годов выступил с обращением к христианам и мирянам всего мира поддержать гонимую в России Церковь и начать акции протеста. Да было такое время, когда Ватикан помогал Православным. А в это время СССР готовилась вступить в Лигу Наций. (это организация вроде ООН).

Но немножко истории. Как сейчас, так и при Царе в России действуют все конфессии. Работал с давних пор в России миссионером отец Эжен Неве с 1906 года сначала в Макеевке на Украине, а с 1926 года посвящен в сан епископа и переведен в Москву в костел Святого Людовика. Конечно, он сразу попал под наблюдение ОГПУ. Попал он в сложное время, гонения шли на все конфессии. Досталось и мусульманам, католикам, буддистам и евреям. И вот в это сложное время епископ Неве все-таки помогал всем, кому мог духовно и материально. Согласно книге И. Осиповой « В язвах своих сокрой себя» он помог политзаключенным и ссыльным православным и католикам на сумму 7658 рублей. По тем временам не маленькая сумма.

И конечно он сообщал Ватикану, что творится с РПЦ. Вклад епископа Неве в дело помощи страждущих за веру в СССР очень велик. Тучкову поручили заняться Неве. Для этого он решил подключить к этому делу епископа Варфоломея. Епископ Неве «агент» Ватикана, епископ Варфоломей «шпион и пособник».Разработка началась с 1928 года, епископу Неве подослали агента, который все докладывал Тучкову. И 21 февраля 1935 года контрреволюционную группу во главе с архиепископом Варфоломеем арестовывают.

В подвалах Лубянки их жестоко пытают и они все признают свою вину. И архиепископ Варфоломей себя оговаривает то есть признает себя агентом Ватикана.17 июня 1935 года на закрытом заседании Военной коллегии Верховного Суда его приговорили к расстрелу и конфискации имущества. А 10 июля он был расстрелян в Бутырской трюме.

Вот эти двое Агранов и Тучков истребляли лучших людей России. Агранова расстреляли в 1938 году, туда ему и дорога. Тучкову удалось выжить, его уволили из НКВД в 1939 году, но он еще писал антирелигиозные книжки. Закончил он свою жизнь странно, хотя чего странного наверно прозрел, понял, что натворил за свою жизнь. 15 апреля 1957 года Тучков умирал в больнице и попросил, не трудно догадаться кого, патриарха Московского и всея Руси Алексия I пригласить к нему. Они знакомы еще с двадцатых годов, когда Тучков вел с ним жесткие беседы. Они проговорили три часа жаль, что патриарх не оставил об этой встрече воспоминание.

И не большая статистика. Всего было убито священников в России с 1917 по 1939 40 тысяч. В 1918 году три православных иерея в городе Херсоне были распяты на кресте. В декабре 1918 года епископ Соликамский Феофан был казнен путем окунание в прорубь и заморожен. В Самаре бывший Михайловский епископ Исидор был посажен на кол, в следствии чего и умер. Епископ Пермский Андроник был заживо закопан в землю. Архиепископ Нижегородский Иоаким был казнен, публично повешен вниз головой. Епископ Серапульский Амвросий был казнен путем привязывания к хвосту лошади и т.д. Вот такие грешные дела творили кровожадные и подлые большевики на нашей земле!Будь они прокляты!!!

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

История человечества ,пожалуй, не знает таких злостных и кровавых противников церкви как большевистских антихристов ! Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных и кровожадных большевиков , которые универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми.

По своей сути большевики это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения. Надо бы спросить их сегодняшних сторонников , изнывающих в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму; не надоело ли им безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!

И разве не большевики намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Разве можно простить нехристю Сталину его приказ на заседании правительства 5 декабря 1931 г. снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов.Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного кодекса Библии и самого древнего полного текста Нового Завета, написанного христианскими монахами на пергамене в IV веке н.э.! Ведь эта древнейшая реликвия, которая оказалась в руках российских монархов 170 лет назад, практически бесценна !

И разве изувер Сталин не решил использовать церковь только тогда, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу ! Именно после этого Сталин восстановил патриаршества и другие церковные институты.

А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс.

Любопытно, что подобное зловещее отношение Сталина к религии наблюдалось с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман!

И разве после всего этого не позорен факт причисления изувера и нехристя Сталина к лику святых?! Господа россияне,о какой сталинской иконе может идти речь особенно после его приказа разрушить храм Христа Спасителя!

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который про главного большевистского антихриста сказал : «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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