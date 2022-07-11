7 признаков, которые помогут распознать неподходящего партнера в самом начале отношений

В большинстве случаев к разрыву отношений приводят токсичность партнера, обман, пагубная зависимость, измена, отсутствие нормального общения в паре. Но иногда причины будущего расставания неочевидны, а мы слишком увлечены, чтобы их замечать. Человек может не иметь вредных привычек, быть вполне здоровым психически и приятным внешне, но отношения дадут трещину после первой серьезной размолвки. И все оставшееся время вы потратите на попытки склеить этот союз, изматывая себя и своего партнера.

1. У вас разный уровень эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект (EQ) — это способность выражать и воспринимать свои эмоции, управлять ими, а также понимать чувства других людей. Человеку с низким уровнем EQ трудно поддерживать близкие отношения и сопереживать даже родным людям. Кроме того, такой человек не может справиться с ситуациями, которые вызывают сильные эмоции, и не умеет управлять собственными чувствами.

Партнер с низким EQ не сможет поставить себя на ваше место, принять вину за свои ошибки или понять, что вам нужна помощь. Отношения с таким человеком будут некомфортными для вас обоих: вы будете ждать сочувствия и понимания, а партнер — полного согласия с его мнением.

Определить низкий уровень EQ человека можно уже во время первых встреч, если внимательно следить за его реакцией на окружающий мир.

2. Ваше личное пространство игнорируют

Новый знакомый стремится заполнить собой всю вашу жизнь и злится, если вы заняты своим делом? Если партнер не знает, чем занять себя в одиночестве, не имеет собственного хобби, он будет ограничивать вашу свободу. Избранник попытается перенять интересы и вкусы, даже если вы этого не хотите, чтобы иметь еще хоть один повод не отходить от вас.

В первые недели отношений это может умилять и радовать, но с каждым днем вас будут все сильнее душить любовью. Такие союзы переходят в формат психологического насилия, которого сам насильник может и не осознавать — он же отдает всего себя!

Обратите внимание на то, что человек рассказывает о себе в первые дни знакомства: цельная самостоятельная личность всегда чем-то увлечена.

3. Вас пытаются переделать

Почти каждый из нас имеет представление об идеальном спутнике жизни: какими качествами обладает, как выглядит, чем занимается и сколько зарабатывает. Иногда наши мечты сходятся с реальным выбором, иногда нет. Но некоторые люди не могут разделить эти образы и переносят желаемые качества на нового партнера.

«А ты не пробовала перекраситься в блондинку?» «Почему ты занимаешься татуировкой, инженеры вот гораздо больше зарабатывают!» «Тебе следует носить дорогие камни, а не эту ерунду, ты же леди». Избранник попытается подстроить вас под свой шаблон и будет всячески провоцировать на изменения во внешности или образе жизни. В конце концов партнер поймет, что вы не его идеал, но такие отношения будут длиться, пока вы соглашаетесь на его предложения.

Такой человек довольно быстро сообщит о своих предпочтениях и станет намекать, что, по его мнению, подойдет вам больше

4. Партнер четко разделяет ваши проблемы и свои

Вы сообщаете новому другу о поломке крана, а он сочувственно пожимает плечами, целует вас в лоб и уходит пить пиво с друзьями. Ваш приятель пожаловался, что его девушка отказалась помочь в поиске подарка маме, сославшись на запись в маникюрный салон. Но если помощь потребуется вашей половинке, будьте уверены, что вас обязательно привлекут к решению проблем и дико обидятся, если вы откажетесь помогать.

Вы будете возить заболевшему избраннику лекарства, отменять встречи и менять планы по первому зову. Потому что теперь его проблемы — это ваши проблемы, а ваши проблемы — только ваши и ничьи больше. И это не похоже на счастливую пару, где люди могут положиться друг на друга.

Человек, заинтересованный в отношениях, сделает все возможное, чтобы порадовать своего партнера. Для него не станут препятствием встречи с приятелями, салоны красоты, плохая погода или сближение Луны с Юпитером.

5. Ваше мнение ничего не значит

Все начинается с мелочей: выбор ресторана для свидания, блюд на ужин или фильма для похода в кино. Вас просто не спросят, а забронируют ресторан самостоятельно, да и билеты на очередной боевик тоже купят единолично. Потому что партнер знает лучше. А вы знать ничего не можете по определению.

Это может выглядеть как забота: вас ограждают от принятия решений и как бы пытаются облегчить жизнь. На самом деле у вас просто нет права голоса.

К сожалению, с течением времени ситуация только усугубится: партнер может самостоятельно выбрать новую квартиру, город для переезда или имя общему ребенку. Заставить такого партнера считаться с вашим мнением очень сложно. Да и нужно ли?

6. Работа всегда на первом месте

Люди, без памяти влюбленные в работу, вызывают уважение и восхищение. Они готовы трудиться день и ночь, посвящать делу все выходные — и потому часто достигают невероятных успехов в карьере. Только вот оставленная в одиночестве вторая половинка всегда в проигрыше от таких отношений.

Если ваш избранник с самого начала говорит только о работе, опаздывает на свидания или вовсе постоянно отменяет их даже в самом начале, вы вряд ли сможете перетянуть одеяло на себя. Готовы ли вы проводить все вечера в пустом доме или рассказывать родителям о женихе, которому некогда с ними познакомиться?

7. У вас слишком разный образ жизни

Если вы любите многоэтажные бутерброды на завтрак и не любите бегать по утрам и бегать вообще, а новая подруга сходит с ума по суперфудам и 7 раз в неделю ходит в спортзал, то вы вряд ли уживетесь. То же касается домоседов и любителей путешествовать автостопом, скромных работяг и заядлых тусовщиков, патологических чистюль и тех, кто ест печеньки в постели.

Слишком разное отношение к досугу и быту быстро превращает влюбленность в неприязнь, иногда переходящую в отвращение. Это не значит, что плохи вы или плох партнер. Просто вам изначально было не по пути, но вы не смогли осознать этого сразу.

Необязательно искать пару среди людей с такими же вкусами и привычками. Достаточно сойтись в общих вопросах образа жизни.

Вы уже сталкивались с подобными людьми? По каким еще признакам можно определить неподходящего партнера?

Источник : https://test.temaretik.com/2519946336583813770/

А вы знали об этом?

Чувствуя неотвратимость своего ухода смертельно раненный Петр Аркадьевич Столыпинт перекрестил потрясенного случившимся Николая II со словами «Счастлив умереть за царя». Тогда никто еще не понял, что это был «выстрел в будущее России» и он попал в цель! На Столыпина было совершено множество покушений. Самое известное и кровавое — взрыв на Аптекарском острове в Петербурге в 1906 году. Столыпин вел прием на казенной даче, когда туда подбросили портфель со взрывчаткой. В результате взрыва погибли 27 человек, пострадало более 100. Среди пострадавших были и дети самого Петра Аркадьевича. После того случая он всегда носил в портфеле металлическую пластину, надеясь, что она защитит его от пули террориста. Но роковое покушение случилось тогда, когда премьер-министр был без своего портфеля.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Алексей Стаханов и другие известные трудящиеся СССР - как сложились их жизни https://otari.mirtesen.ru/blog/43625732494/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!