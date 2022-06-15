 Был ли Сталин антисемитом?

Как известно,после смерти тирана и палача народов Сталина в Израиле был объявлен десятидневный траур.Подобное почитание к кровавому диктатору, устроившему фактически геноцид своему народу и уничтожившему в репрессиях миллионы евреев, в первую очередь можно объяснить тем, что именно благодаря поддержке и резолюции Сталина стало возможным возникновение государства Израиль!

К сожалению, многие евреи до сих пор не верят в то, что Сталин дал согласие на образование государства Израиля не из-за пламенной любви к евреям, которых он ,наоборот, ненавидел, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит !

Скажу больше, когда в мае 1948 года соседние арабские страны напали на еще неокрепшее еврейское государство, Советский Союз снабжал оружием обе враждующие стороны и именно тогда в СССР началась борьба с «безродным космополитизмом», ставшая синонимом официального советского антисемитизма!

Кроме того, у Сталина была иллюзия, что молодое еврейское государство во главе первого премьер-министра Израиля — социалиста Давида Бен-Гуриона,которого даже называли «сионистским большевиком», станет сателлитом СССР на Ближнем Востоке и подорвет господство там западных империалистов!

Однако,вновь созданное еврейское государство, получив щедрую материальную помощь со стороны официальных кругов и еврейской общины США, очень быстро сделало основной крен в сторону не Москвы, а Вашингтона! В этих условиях евреи воспринимались в СССР как «пятая колонна буржуазного Запада»,что ,несомненно, усилило советский антисемитизм!

Следует также отметить, что антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально затолкнул грязную свинью в синагогу!

Повзрослев, антисемитская ненависть Сталина к евреям еще больше обострилась!Например, брат первой жена изувера Сталина, видный большевик Александр Сванидзе, был женат на еврейке, принадлежавшей к богатой еврейской семье из Испании. Именно в первую очередь из-за этого они оба были осуждены в 1941 году и расстреляны по приказу Сталина ,а после смерти тирана посмертно реабилитированы из-за отсутствия преступления!

Анна Аллилуева, сестра второй жены Сталина ,работала в 1920 году в Одесской ЧК и вышла замуж за видного чекиста — Станислава Роденса , ставшего таким образом еврейским свояком Сталина, однако это не спасло его от ареста и расстрела!

После скоропостижной смерти брата второй жены ,Павла Аллилуева, в 1939 году его вдова Евгения вскоре вышла замуж за Николая Владимировича Молочникова, негласного сотрудника НКВД. Несмотря на свою ,казалось бы, русскую фамилию,к удивлению и разочарованию Сталина, и он оказался евреем.Сталин настолько был недоволен этим фактом, что перестал поддерживать отношения с Евгенией и ее ненавистным мужем-евреем!

В 1942 году у 16-летней дочери Сталина Светланы случился роман с известным режиссёром Алексеем Каплером. Сталин, узнав о романе своей дочери с евреем, впал в гнев и гневно сказал : «Уж не могла себе русского найти!». Для Каплера же этот роман закончился сравнительно мягким для того времени наказанием: 5-летней ссылкой в Воркуту по ложному обвинению в незаконных связях с иностранцами. Однозначно от смерти Каплера тогда спасла лишь боязнь Сталина суицида дочери, которая очень любила своего жениха! Как не парадоксально, но первый муж Светланы также был евреем, но тогда Сталин , видимо, уже смирился с этим «бедствием» для него и с досадой заявил дочери:«Сионисты подбросили тебе твоего первого муженька»!

Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц еврейских жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею! Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину.

Я уже ничего не говорю о Екатерине Лорберг — жене Михаила Калинина,которого Сталин называл «всесоюзным козлом» и которая в тюрьме умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.Кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом и ничтожеством, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену-еврейку!

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ВОРМСЕ — старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Его история насчитывает почти 1000 лет.

Однозначно антисемитизму и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего кровожадного отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»! Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его? Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!

А может напомнить довольно позорную для ортодоксальных евреев историю, когда антисемит Сталин в апреле 1945 приказал присвоить звание Героя Советского Союза полковнику Жидову только после того, как он поменял фамилию Жидова на Жадов!

Осенью 1943 года знаменитую актрису Фаину Раневскую не утвердили на одну из ролей в фильме «Иван Грозный», поскольку ее «семитские черты» якобы могли очень ярко выделяться на экранах кинотеатров!

Безусловно государственный антисемитизм в Советском Союзе существовал всегда и именно поэтому историк Михаил Восленский писал:

« Во время войны против гитлеровской Германии, казалось бы, эта зараза переползла через линию фронта и охватила номенклатурные верхи и с 1943 года даже действовала негласная инструкция не брать евреев в партийный аппарат и на работу, связанную с выездами за границу » !

Кроме того, ответственный редактор «Красной звезды» генерал Давид Ортенберг вспоминал, как начальник главного политуправления Красной армии приказал ему :

« Подписывать газету будете фамилией «Вадимов»,поскольку наш вождь не хочет, чтобы «Красную звезду»подписывал еврей, тем самым дразня Гитлера »!

Именно так приказал Сталин, поскольку до войны антисемитизм нужен был ему ,чтобы не раздражать Гитлера, который вел непримиримую войну против евреев! Так было решено сделать евреев менее заметными, что неукоснительно исполнялось партийными чиновниками!

Например,Георгий Маленков свою дочь Валю выдал замуж за Владимира Шамберга, сына старого друга и сослуживца. Когда же начались гонения на евреев, Маленков,боясь гнева Сталина, позаботился о том, чтобы брак дочери с молодым Шамбергом был молниеносно расторгнут!

Вячеслав Малышев, заместитель председателя Совета министров по машиностроению, записал слова вождя, сказанные им в узком кругу, — на заседании президиума ЦК 1 декабря 1952 года:

— Любой еврей — националист, это агент американской разведки. Евреи-националисты считают, что их нацию спасли США. Они считают себя обязанными американцам. Среди врачей много евреев-националистов, которых надо уничтожить!

Знаменитый микробиолог академик Николай Гамалея, в 90 лет уже ничего не боявшийся, в 1949 году написал Сталину:

« По отношению к евреям творится что-то неладное в настоящее время в нашей стране. Антисемитизм исходит от высоких лиц… »!

Особенно же трагична судьба Еврейского антифашистского комитета (ЕАК),который был учрежден 7 апреля 1942 года для создания положительного образа СССР на Западе .

Члены только что учрежденного ЕАК подписывают обращение "К евреям во всем мире"

С поставленной задачей комитет отлично справился. Были налажены контакты, собраны 33 миллиона долларов пожертвований. В Америке Еврейский совет по оказанию помощи России возглавил Альберт Эйнштейн.Однако к 1948 году отношения между СССР и Западом испортились и необходимость в существовании ЕАК отпала, а былые заслуги активистов им уже поставили в вину.

Главной причиной опалы комитета нередко называют письмо к Сталину с просьбой создать Еврейскую автономную область в Крыму.Существует также версия, что одной из причин гонений на советских евреев стала восторженная встреча, устроенная ими осенью 1948 года первому послу Израиля в СССР Голде Меир , что очень не понравилось и озадачило Сталина!

Посол Израиля Голда Меир (выделена кружком в центре снимка) около Московской хоральной синагоги. Осень 1948 года Фото: lechaim.ru

28 ноября 1948 года Сталин подписал постановление о роспуске ЕАК, а глава комитета, художественный руководитель Государственного еврейского театра Соломон Михоэлс, к тому времени был уже зверски убит сталинскими головорезами,устроившим ему автомобильную катастрофу. Из фильма «Цирк»был даже вырезан эпизод с его участием, где Михоэлс поет колыбельную на идише…! Всего по делу привлекли 125 человек, из которых 23 были расстреляны и шесть умерли в тюрьме.

Больше повезло группе еврейских врачей, которых осудили по «Делу врачей», вошедшей в историю как одна из многочисленных провокаций диктаторского режима Сталина, который сам инспирировал это сфабрикованное дело! Врачей тогда спасла только долгожданная для прогрессивного человечества смерть тирана и садиста Сталина, в результате чего Берия освободил невинных и обреченных на смерть врачей! Единственной же группой ученых советских евреев, не затронутой гонениями, оказались физики, поскольку они работали над созданием атомной бомбы!

Еще более кощунственным является позорный факт, когда 11 ноября 1938 года (за девять месяцев до пакта о ненападении!)был подписан тайный договор между НКВД СССР, предусматривавший совместную борьбу с «еврейством», в результате чего «германское правительство в знак таких перемен готово было поменять цвет свастики на государственном знамени с чёрного на красный» !

Еще более коварным и циничным является предложение Сталина после катастрофического положения на фронтах в июле 1941 года оформить перемирия с Германией посредством уступок части территорий СССР и предложение Гитлеру «обвинить в разжигании войны мировое еврейство», начав совместные с Германией военные действия против Англии и США !

Заслуживают также внимания, обнародованные в 1990-е годы комиссией Александра Яковлева документов о преступлениях сталинизма, в которых однозначно разглашался архивный документ о подготовке Сталиным депортации всех евреев в 1953 году.И только смерть кровожадного тирана спасла советских евреев от депортации в Сибирь и на Дальний Восток!

Сегодня становится понятным, что во времена СССР партийное руководство, исходя из ложных и надуманных представлений о «дружбе народов», делало все возможное для того, чтобы скрыть от народа многие вопиющие факты!Как ни странно, но подобные факты скрывались и после смерти Сталина. Один из самых ярких примеров такого рода — киевский Бабий Яр.

Поэт Евгений Евтушенко, нарушив «линию партии»,совершил настоящий подвиг, написав поэму «Бабий Яр», в которой подробно изложил весь трагизм расстрела гитлеровцами десятка тысяч советских людей, в подавляющем большинстве евреев.Евтушенко, как и многие россияне, не мог понять, почему налицо какой-то странный, если не сказать подлый, заговор молчания вокруг этого злодейства!

Любопытно, что профессор Р. Белкин обратился к Сталину с письмом, в котором он предлагал отказаться от паспортного определения национальности, поскольку живущие в России евреи уже ничем не отличаются от русских!

Помощник вождя Александр Поскребышев,чтобы не рисковать, переадресовал письмо секретарю ЦК Маленкову.Тот велел подготовить ответ институту языкознания и Институту философии Академии наук СССР, которые ответили следующим образом:

«Русская нация не может включать в свой состав лиц иной национальной принадлежности». За исключением тех, кто «обрусел и давно утратил в результате смешанных браков связи со своей прежней национальностью»!

В этом отношении любопытно, что Л.Гумилев считал Сталина выходцем из осетинских горских евреев-маздакитов .Интересно, что слово «джуга» означает по-грузински «еврей» , а слово «швили» – антропонимический суффикс в значении «ребенок».Кроме того, кличка Коба – это грузинская адаптация имени древнего персидского шаха Кавада , на которого нашло помутнение разума и он, поверив в древние «мистико-коммунистические» идеи первого в истории человечества «коммуниста» Маздака (потомка иудеев , бежавших из Римской империи в Персию), добровольно вручил ему власть!

Именно Маздак первым в истории человечества провозгласил идею всеобщего равенства и осуществил социалистическую революцию! В результате страну охватила гражданская война и небывалый хаос. Кровопролитие и беззаконие удалось остановить только благодаря мудрости и осмотрительности сына Кавада – Хосрова I, который казнил Маздака и членов его древней «коммунистической банды».

Именно маздакизмом безрассудно был одурманен Сталин и его изуверская большевистская банда. Даже форма одежды и цвет знамени у маздаков и у коммунистов совпадают (красное знамя – цвет крови и признак приверженности сатанизму). Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, провозгласили «сексуальную революцию» , подобную сексуальной утопии маздакизма (женщина , как и имущество, считалась общим достоянием общества и поэтому каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть не только его имуществом, но его женой) !

Именно опираясь на маздакизм, Ленин после революции вынес постановление «об отмене брака», а также декрет «об гомосексуальных отношениях». Мало кто знает, что проект «шведская семья», по которому совместную семейную жизнь вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков, а не жителей Швеции! Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса имущих, так и коммунисты раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше, поскольку стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе (https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

И вот после всего вышесказанного величайший злодей и авантюрист современности Сталин на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки подло и лживо заявил:

«Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма.В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»!

Историки давно пытаются понять — зачем вообще все это понадобилось палачу народов Сталину? Что это было — крайнее выражение давней ненависти к евреям или обыкновенная паранойя, диагноз которой официально был выставлен ему академиком Владимиром Бехтеревым и который стал причиной его убийства ?На мой взгляд, оба этих фактора стали причиной невиданного антисемитизма Сталина!

Так или иначе историю невозможно скрыть, изменить и рано или поздно тайное становится явным и бывшие «герои» предстают перед потомками в своем дьявольском облике. В истории за все ошибки и преступления рано или поздно приходиться расплачиваться. Сталин был видным государственным деятелем, но одновременно с этим и величайшим преступником современности, который должен был понести суровое наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни!

К сожалению, единственным «наказанием» Сталина стало, вынесенное из Мавзолея его «зловещее тело» со снятием золотых погон генералиссимуса, звезды Героя Социалистического Труда и замена золотых пуговиц на мундире латунными. Кроме того, у него на родине , в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Так бесславно завершил свой последний путь величайший авантюрист и злодей современности Сталин!Обеление же режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Люди же, которые не изменяют своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина и до сих пор оправдывают его кровавую бойню ,безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками этих преступлений !

Это в полной мере относится ,пожалуй, к самому неадекватному еврею современности – израильскому государственному деятелю Якову Кедми, ой ,простите, Яшке Казакову, который фактически не только оправдывает антисемитизм Сталина,но и за немалую мзду бессовестно и цинично отчитывает россиян за их нетерпимое отношение к палачу народов Сталину,которого сам считает самым выдающимся деятелем в истории Матушки – России! Именно поэтому мне пришлось написать открытое письмо Яшке Казакову (https://otari.mirtesen.ru/blog/43939347713/) и предложить господину Соловьеву, в студии которого я выслушал всю эту ахинею о Сталине, предложить ему организовать мою дискуссию с ним , если ,конечно, он не боится быть разоблаченным моими научно обоснованными аргументами !Причем желательно организовать телемост, поскольку я, как кавказец с горячей кровью, не выдержу оскорблений , которые трусливо и позорно выдерживают многие респонденты некоторых российских телепередач !

В заключение хотелось бы вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников»!

Господи, спаси и благослови Матушку-Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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