4 способа помириться супружеской паре : какой эффективнее?

Когда пара живет вместе, конфликты неизбежны. Но как влияют ссоры на ваши отношения — разрушают их или помогают выйти на новый уровень? Ответ зависит от того, как пара ведет себя после ссоры.

Мы знаем мужчин и женщин, которые часто и энергично ссорятся, а после словно влюбляются в друг друга по новой. Знакомы и с парами, которые постоянно ведут «холодную войну»: напрямую они друг друга не атакуют. Однако разногласия между ними копятся, а проблемы так и остаются нерешенными.

Но есть ли идеальный способ переживать конфликт? Ответ на этот вопрос попытались найти психологи Университета Техаса в Далласе. Для начала они выяснили, как вообще люди ведут себя после стычки с любимыми. Они попросили 115 пар некоторое время фиксировать информацию о размолвках, а также описывать свое поведение после конфликта. Ученые обнаружили, что полученные ответы можно разделить на 4 группы.

Конфликтующие пары борются с последствиями своего поведения при помощи следующих стратегий:

Избегание. Возможность предоставить партнеру время и пространство для того, чтобы он мог успокоиться. Также в эту категорию входит отказ от общения с супругом, игнорирование.

Активное восстановление. Любые действия, которые ведут к «починке» привязанности между партнерами.

Активное восстановление включает в себя извинения, просьбы о прощении, попытки прийти к согласию и проявления нежности — объятия, поцелуи, организация свиданий и секс.

Обретение нового взгляда. Эта категория включает любое поведение, при котором мы стремимся понять точку зрения партнера. Речь идет и о том, чтобы обратиться за советом к друзьям, и о медитативных практиках, и о размышлениях. Возможность взглянуть на произошедшее со стороны часто заставляет нас стремиться к компромиссу с партнером.

Отпускание. Некоторые конфликты просто не стоят того, чтобы вообще существовать. И партнеры решают попросту забыть о них ради отношений. При этом они могут и не соглашаться друг с другом — просто учитывать, что у любимого человека есть свое мнение.

Опираясь на эти данные, психологи составили список из 18 типов постконфликтного поведения (в него входили разные комбинации способов, описанных выше). Эти модели помогли им оценить, насколько успешно каждая из стратегий помогает справиться с разногласиями.

Для второй части исследования команда нашла 226 пар, живущих вместе. В течение двух недель добровольцы записывали информацию о своих ссорах и о том, какие методы они использовали, чтобы помириться. Также респонденты рассказывали о своем настроении и о том, удовлетворены ли они отношениями.

После этого все участники исследования приехали в лабораторию, где им предлагали обсудить два спорных вопроса, при этом каждый из партнеров выбирал по одному. Так психологи смогли вживую понаблюдать за тем, как респонденты обходятся с противоречиями. Таким образом, они имели возможность опираться не только на отчеты участников, но и на их реальное поведение.

Психологи обнаружили, что в лабораторных условиях пары вели себя совсем не так, как описывали ранее в отчетах. Однако исследователи уверены: поведение, которое люди демонстрируют, только что поссорившись, отличается от их «миротворческих» действий через пару часов или через сутки. Ведь сохранять ясность мысли в разгар ссоры крайне непросто! Зато позже мы понимаем, что стоит предпринять, чтобы сохранить мир в семье.

Один из видов постконфликтного поведения зарекомендовал себя лучше остальных. Как нетрудно догадаться, речь об активном восстановлении. Именно действия, которые направлены на поиск общего решения и восстановление былой привязанности, позволяют парам не только вернуть те чувства, которые были между ними до ссоры, но и помогают стать ближе друг к другу.

А вот стратегия избегания ведет к отрицательным результатам. И это можно понять: да, нам сложно подчас найти решение, и именно поэтому стоит искать способы, которые помогут «подняться» над конфликтом. Нам надо учиться достигать компромиссов или признавать, что мы никогда не согласимся по каким-то вопросам. Все это лучше, чем избегать сложных разговоров с партнером.

Две другие стратегии — отпускание и обретение нового взгляда — дали смешанные результаты. Да, умение увидеть конфликт с точки зрения партнера может сделать вас более «договороспособным». Но если ваш любимый не сделает того же, отрицательные эмоции никуда не денутся. Этот подход работает, когда его используют оба партнера — возможно, при участии психотерапевта.

Ссоры и размолвки дают нам возможность поцеловать друг друга как в первый раз

Отпускание проблемы может быть эффективным или не работать вовсе. Если вы пришли к выводу, что ваш партнер просто никогда не научится убирать с пола грязные носки, вероятно, лучше просто оставить все как есть. Это легче сделать, когда понимаете, что у вас также есть привычки, которые раздражают партнера.

В то же время некоторые конфликты необходимо все-таки разрешить: если вы их просто «отпустите», они сами собой не рассосутся. В этом случае вам стоит определиться, что вы можете принять, а что все-таки не можете. Психологи советуют предложить партнеру что-то, от чего вы можете отказаться, — и взамен он должен будет от чего-то отказаться.

Да, ссоры всегда будут частью нашей жизни. Но важнее всего действия, которые мы предпринимаем, чтобы помириться. Иногда логичнее не замечать каких-то мелочей, иногда стоит поискать компромисс, иногда важно послушать «совет из зала». Но мы не должны забывать и о том, что конфликты обладают «очистительным» эффектом: с их помощью мы избавляемся от накопившихся внутри разочарования и раздражения. Ссоры и размолвки дают нам возможность поцеловать друг друга как в первый раз. И, возможно, обрести новую, более глубокую близость с партнером.

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