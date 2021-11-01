Неразгаданная тайна спрятанных богатств украинского казака: Как гетман Полуботок рассердил Петра Великого

Наказной гетман Павел Полуботок слыл человеком энергичным, сообразительным, но чрезмерно горячим и несдержанным. Полуботку сильно не терпелось стать атаманом Малороссии, ради чего он не брезговал интригами и махинациями.

Амбициозность временного гетмана вышла ему боком — приказом Петра I украинца арестовали и заключили в тюрьму. Однако Полуботок оставил после себя «золотую» тайну, которая не разгадана по сей день.

Павел Полуботок из зажиточных казаков и конфликт с Мазепой

Гравюра времен Российской империи.

Павел Полуботок родился в 1660-м, когда Освободительная война уже отгремела. Поэтому служение Речи Посполитой его не интересовало, в отличие от предшественника Мазепы. И дед, и отец Павла были люди служилые, причем из зажиточных. Так что военную карьеру Полуботок начинал уже в привилегированном положении Черниговского полка. В 1692-м Мазепа обвинил казаков Полуботков в сговоре против него, лишив всех имений. Сегодня сложно понять, действительно ли Полуботки плели интриги, или же их просто подставили. На тот момент при гетманском дворе обычным делом были доносы в Москву, тайные сговоры с Польшей и Швецией, интриги против своих и чужих. В 1703-м Павлу вернули все имения, а еще через два года назначили Черниговским полковником ( практически то же, что и губернатор богатого региона).

В 1708-м Полуботок отвернулся от покровительства Мазепы и самовольно отправился на созванную Петром I казачью раду в Глухов, где баллотировался в гетманы. Знающий историю интригана Полуботка царь доверием к нему не проникся, но за верность российской власти отметил имениями «провинившихся» казаков Мазепы, его племянника Обидовского и Орлика. После этого Павел Полуботок, по сути, превратился в богатого человека. Он владел двумя тысячами семей, скотиной, зарабатывал на спирте, табаке, муке. Но даже владея огромными деньгами продолжал мечтать о полноценном гетманстве.

Назначение наказным гетманом и плетение интриг

Дворцовый прием закончился для Полуботка в Петропавловской крепости.

Его мечты сбылись в 1722-м, когда со смертью Скоропадского Малороссийская Коллегия до назначения нового гетмана избрала черниговского полковника Полуботка наказным. Начались всяческие трения и передел власти с участием старшины и председателя Коллегии Вельяминова. Последний проявлял себя диктатором и хотел распоряжаться самовластно. В Петербург слетались взаимные доносы. Старшина жаловалась Петру на грубого Вельяминова-взяточника, не согласующего свои шаги со старшиной, и просила у государя выборов нового гетмана. Председатель же, в свою очередь, уличал старшину в присвоении государственного имущества и стяжательстве.

Петр с отмашкой на выборы не спешил, издав в ответ на запросы Малороссийской старшины указ. В документе значилось, что все гетманы в украинской истории, начиная с Хмельницкого, показали себя изменниками. По их вине Российское государство терпело бедствия, поэтому назначать в Малороссии главу следует расторопно и неспеша. Желая разобраться в сложившейся малоросской ситуации, Петр вызвал в Петербург Полуботка с его приближенными. Какое-то время наказной гетман и старшины даже не были удостоены аудиенции у царя, что подробно описано в дневнике канцеляриста Ханенко. Долгожданная беседа Полуботка с императором закончилась Петропавловской крепостью. Некоторые источники утверждают, что Полуботок позволил себе открыто обвинить Петра в угнетении украинских территорий, неуважении древних вольностей, что никогда не практиковали предшественники государя.

Но у Петра, как выяснил историк Грушевский, были и другие причины для наказания Полуботка. Из Украины в Петербург от имени населения пришла просьба организовать управление всеми полками Левобережья администрацией из центра. Параллельно продолжали поступать письма-доносы, после чего в Малороссию отправился с расследованием Румянцев. По результатам был зафиксирован ряд злоупотреблений всех вместе взятых: Полуботка, старшины и Вельяминова. Когда до Полуботка дошла информация об этом, он послал домой гонцов, которые должны были проконтролировать допросы при расследовании Румянцева. Петру, в свою очередь, доложили и это. Негодующий государь заподозрил, что Полуботок решил пойти предательским путем Мазепы. После ареста гетман из застенка так и не вышел, закончив свой жизненный путь в тюрьме.

Легенда о золоте и поиски богатств потомками

Современные украинские историки утверждают, что Петр I приходил в крепость примиряться, но Полуботок отказался принять извинения.

По распространенной легенде, накануне поездки, закончившейся арестом, Павел Полуботок сдал в английский банк золотые рубли. По разным данным, за границу гетман передал несколько бочек с золотом, что исчислялось миллионами. Якобы, оставил по себе Полуботок и документ, в котором завещал все свои богатства независимой Украине. Первой о «золотом запасе» Павла Полуботка написала в 1907 году газета «Новое время». Историк Александр Рубец ссылался на свидетельства английского шкипера, якобы перевозившего то самое золото с сыном гетмана Яковом в сопровождении нескольких казаков.

В 1908-м разбирался с ситуацией Российский МИД, а через год родственники Полуботка даже наняли именитого украинского адвоката для поисков огромных вкладов. Есть обрывистые сведения о переговорах с британской стороной советских властей в 40-х. Однако, по установленным некоторыми историками фактам, Москва и Лондон достигли договоренностей не в пользу возвращения богатств в Киев. Якобы Россия отказалась от претензий на гетманское золото взамен на аннулирование крупных советских долгов перед Великобританией. После развала Союза историей занялась уже Верховная Рада независимой Украины. По современным подсчетам украинских экспертов, к 1990-му году сумма гетманского вклада с учетом процентной ставки выросла до 29 триллионов долларов. Велись поиски наследников Павла Полуботка, которым золото положено законно. Однако на сегодня так и не обнародованы никакие достоверные подтверждения существования «золотого вклада».

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