Точный японский тест мгновенно раскроет тайны вашего подсознания

Хотите заглянуть в глубины своего подсознания и узнать, как вы реагируете на различные жизненные ситуации? Тогда не пропустите сегодня:

Японский тест с яйцом и вулканом

Вам будут представлены две разных ситуации, в каждой из которых есть 4 варианта ответов. Вам нужно выбрать тот, который лучше всего описывает ваше отношение к заданному вопросу.

Тест: какие тайны хранит ваше подсознание?

Для начала представьте, что вы находитесь неподалеку от вулкана, который с минуты на минуту начнет извергаться. Какая мысль лучше всего передает ваши чувства в этот момент? Отвечайте честно и быстро:

Природа четко дает нам знать, что пора прекращать на нее влиять. Наверное, в недрах вулкана уже все клокочет и бурлит. Сейчас начнется! Круто! Я увижу как извергается вулкан!

Прикольно, конечно, но вулканы извергаются постоянно, так что ничего такого в этом нет.

Ваша реакция на извержение вулкана показывает ваше отношение к агрессии со стороны старших, будь то начальство или родители. То, как вы отреагировали, показывает, что вы думаете о давлении в свою сторону.

Критику в свой адрес вы считаете правильной и справедливой. Вам кажется, что вы ее заслужили. Вы очень восприимчивы к замечаниям и вы расстраиваетесь, если кого-то огорчили. Вам проще переложить ответственность на других людей, чем нести ее в одиночку. Когда вас критикуют, вы оправдываетесь и привлекаете к обсуждению окружающих. Вам и в голову не приходит мысль о том, что вы заслужили замечание. На конфликты вы реагируете остро, причем всегда. Любая критика больно вас ранит. Вы бурно реагируете на замечания, а столкнувшись с агрессией, стараетесь быстро оправдаться и сгладить конфликт. Вас не выбить из колеи критикой и замечаниями. Вы терпеливо пережидаете конфликт, на подсознательном уровне блокируя любые попытки манипуляции вами. Неудивительно, что критика и агрессия проходят мимо вас стороной.

А теперь представьте, что перед вами на столе лежит яйцо и вы не знаете, чье оно. Разбив его, вы понимаете, что яйцо принадлежит:

змее черепахе динозавру курице

В Японии яйцо символизирует деторождение и начало жизни. Оно показывает ваше подсознательное отношение к детям и к тому, какие надежды вы на них возлагаете.

Змеиное яйцо – символ мудрости, решительности и амбициозности. Это те качества, которые вы хотели бы передать своим детям (уже рожденным или будущим). Вы не желаете, чтобы они повторяли ваши ошибки. Черепашье яйцо говорит о долголетии и здоровье. В Японии черепаха – символ долгой, спокойной жизни. Вы желаете своим детям беззаботной жизни, главное, чтобы они были здоровыми. Именно за здоровье вы чаще всего поднимаете свой бокал на семейных торжествах. Яйцо динозавра – синоним оригинальности. Вы хотите, чтобы ваши дети отличались от остальных, выделялись на их фоне и были нестандартными, поэтому вы много вкладываете в развитие их талантов. Куриное яйцо традиционное. Каких-то особых, специфических надежд насчет детей вы не питаете. Вы просто хотите, чтобы они были счастливы. И этого достаточно.

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Источник : https://test.temaretik.com/2295757105442064810/

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