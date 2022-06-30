Самое большое унижение Хрущёва: как Албания украла у СССР четыре подводные лодки

После антисталинских речей Хрущёва от СССР отвернулись многие союзники по коммунистическому лагерю. Одним из самых острых стал конфликт с Албанией. Эта балканская страна не только объявила себя защитницей «истинного марксизма-ленинизма», но и присвоила советское имущество. В 1961 году русские были вынуждены уступить албанцам военно-морскую базу с 4-мя подводными лодками.

Советско-албанский раскол

Лидер албанских коммунистов Энвер Ходжа воспринимал Сталина, как образец для подражания. Поэтому с 1956 года, когда в СССР началась десталинизация, отношения между странами дали трещину. Несмотря на попытки Хрущёва договориться с Ходжой, в 1961 году противоречия, связанные с идеологическими разногласиями, достигли пика. Советский Союз лишил Албанию обещанной экономической помощи. В ответ Тирана заявила о своих правах на советскую военно-морскую базу во Влёре, построенную в конце 50-х годов. Расположенная в стратегически важном месте, база позволяла держать под контролем всё Средиземноморье. Отсюда было рукой подать до одного из ключевых членов НАТО – Италии. СССР разместил во Влёре 40-ю отдельную бригаду, оперативно подчинённую командованию Черноморского флота.

Влёрский инцидент

К 1961 году во Влёре базировалось 12 подводных лодок, которые советские моряки перебросили с Балтики. Внезапно выяснилось, что албанцы, своеобразно истолковывая документы, считают субмарины своими.«Влёрская база стала яблоком раздора, — писал Энвер Ходжа в книге «Хрущёвцы». – Не было никакого сомнения в том, что база была наша. Мы никогда не могли согласиться с тем, чтобы хоть пядь нашей земли была под пятой чужеземцев. По официальному, чётко сформулированному и подписанному обоими правительствами соглашению, в котором не было места никакой двусмысленности, Влёрская база принадлежала Албании и одновременно должна была служить и защите социалистического лагеря. Советский Союз, указывалось в соглашении, должен предоставить 12 подводных лодок и несколько вспомогательных судов».

Трения между албанцами и русскими в гарнизоне в Паша-Лимане вылились в каждодневные словесные перепалки и акты вандализма. Обе стороны обвиняли друг друга в «хулиганских выходках». Доходило до смешного. Например, генерал Андрей Андреев выговаривал албанцам, что некий ребёнок нагадил перед зданием советской комендатуры. В итоге на совещании руководителей вооружённых сил Варшавского договора было принято решение о полной передаче базы Советскому Союзу. Албанцы с этим не согласились.

В Тирану прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов, чтобы вернуть подлодки. Однако сделать это удалось только с 8 лодками и плавбазой «Виктор Котельников». Оставшиеся 4 субмарины, управляемые албанскими экипажами, остались у Албании. Как вспоминал Ходжа, пока русские подлодки шли из Влёрского залива через Сазанский пролив, на них были нацелены орудия албанских военных.

«Адмирал вынужден был забрать только подводные лодки, обслуживаемые советскими экипажами, и, поджавши хвост, выйти из залива и убраться восвояси», — писал албанский лидер. Примечательно, что напоследок русские перебили на базе стёкла, сломали мебель, повредили резервуары с жидкостями. Всё, что можно было унести, они прихватили с собой. Однако на базе осталось много кораблей, которые фактически составили весь флот Албании.

Рука Китая

Почему Советский Союз не решил «албанский вопрос» силой, как это было сделано, к примеру, в 1967 году в Чехословакии? Сама по себе маленькая Албания, конечно, не могла бы сопротивляться русским, но за её спиной высился коммунистический Китай. Мао Цзэдун, нуждавшийся в союзниках, снабжал Тирану огромными кредитами. Албания же взяла на себя функции представлять интересы КНР в ООН (так как до 1971 года «Китаем» в организации считалось правительство острова Тайвань). Эпизод во Влёре при Энвере Ходже стал одним из столпов государственной пропаганды. В 1979 году албанцы сняли художественный фильм «Лицом к лицу», показавший инцидент с подлодками в духе противостояния «марксистов-ленинцев» и «хрущёвцев».

Тимур Сагдиев

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У правила при взлете и посадке самолета поднимать шторку иллюминатора есть свои вполне земные обоснования. Некоторые полагают, что это делается для того, чтобы пассажиры могли полюбоваться видом из иллюминатора, однако поднимать шторку нужно на случай аварийной ситуации. Согласно расчетам, при чрезвычайном происшествии у бортпроводников будет примерно 90 секунд, чтобы начать выводить людей из самолета. Открытые шторки позволят людям из аварийных спецслужб вовремя увидеть, что происходит и прийти на помощь.

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