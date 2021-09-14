Интересные факты об ядерном оружии, которые наведут страх на вас

С того самого момента, как люди изобрели ядерное оружие, оно будоражит умы учёных и политиков и пугает простых людей. Ведь люди уже прекрасно осознали, какую роль это смертоносное оружие может сыграть в истории человечества.

В этом обзоре факты, которые известны далеко не всем, и которые ещё раз подтверждают, какую угрозу таит это оружие.

1. «Царь-бомба»

«Царь-бомба».

Самым мощным ядерным зарядом, когда-либо взорванным в ходе испытания, была советская «Царь-бомба». Сила ее взрыва была настолько мощной, что он создал сейсмический удар, который три раза обогнул всю Землю.

2. Тайные коды

Главное, чтобы всё под контролем.

В рамках программы совместного использовании ядерного оружия НАТО Соединенные Штаты предоставили ядерное оружие Бельгии, Германии, Италии, Нидерландам и Турции для его развертывания и хранения. Поскольку все ядерное оружие США защищено устройством контроля Permissive Action Link (PAL), которое блокирует систему запуска до введения правильного кода, эти страны не могут взорвать бомбы без кодов авторизации от ВВС Соединенных Штатов.

3. Изотопы

Эти самые изотопы.

Надежным способом обнаружения искусственных подделок древних артефактов является проверка на наличие в них цезия-137 и стронция-90.

4. Разоружение в СССР

Эти изотопы не существовали в природе до первого использования ядерного оружия в 1945 году.

Доразоружались...

10% ядерной энергии США поступает из переработанного советского ядерного оружия. Так программа разоружения стран СССР пошла на пользу стране на другом конце земного шара.

5. «Инцидент Вела»

Так выглядел «Инцидент Вела»

При более чем 2000 ядерных испытаниях только один из ядерных взрывов имеет неизвестное происхождение. Ни одна страна не призналась в детонации 3-килотонной бомбы в Индийском океане в 1979 году. Это получилось название «Инцидент Вела».

6. Спасительный выключатель

Тот случай, когда повезло.

В 1961 году ВВС США случайно сбросили две ядерные бомбы в Северной Каролине, каждая из которых в 250 раз превышала разрушительную мощь бомбы Хиросимы, но ни одна из них не взорвалась. Военные обнаружили, что одна из ядерных бомб приземлилась на поле на парашюте, который запутался в ветвях дерева. Вторая бомба врезалась в землю со скоростью около 1125 км/ч. Только 1 выключатель низкого напряжения фактически предотвратил детонацию.

7. Подземные взрывы

Так выглядит подземный взрыв.

Между 1951 и 1992 годами было проведено 928 ядерных испытаний на испытательном полигоне в Неваде. Из них 828 взрывов были проведены под землей.

8. Ядерные бомбы на Луне

Вот только а стоит ли?

ВВС США разработали сверхсекретный план взрыва ядерной бомбы на Луне в качестве проявления военной мощи в разгар холодной войны. Математическое моделирование взрыва было сделано Карлом Саганом.

9. Застрявшая бомба

Гренландия. Бомба застряла где-то здесь.

Где-то во льду на побережье Гренландии застряла ядерная бомба. В 1968 году самолет B-52 потерпел крушение, после его правительство США сообщило, что 4 ядерные бомбы, которые были на его борту, успешно были эвакуированы и уничтожены. Однако в 2008 году BBC сообщила, что одну из бомб так и не сумели найти.

10. Воспламенение атмосферы

Бомба, которая воспламеняет атмосферу.

У ученых проекта «Манхаттен» были опасения насчет термоядерных бомб. Они считали, что реакция синтеза может привести к бесконтрольному и безостановочному слиянию молекул, что «воспламенит» всю атмосферу.

11. Как на рентгене

Как на рентгене.

Однажды у оператора атомной бомбы при испытании за секунду до взрыва сломались его защитные очки. Он тут же закрыл глаза рукой и увидел кости своей руки через закрытые веки, как на рентгеновском снимке.

12. Бомба для Хиросимы

Стелс-бомбардировщик.

Один американский стелс-бомбардировщик может нести 16 бомб B83. Каждая из этих бомб в 75 раз мощнее, чем та, которая была сброшена на Хиросиму. Что интересно, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, выпустила количество энергии, эквивалентное конвертации 0,7 грамма вещества в энергию.

13. Бомба-потеряшка

И в море можно потерять бомбу.

В 1966 году США потеряли водородную бомбу в Средиземном море и изо всех сил пытались ее найти. Наконец, испанский рыбак помог найти страшное оружие. Министр обороны США заявил, что бомба стоила 2 миллиарда долларов, и рыбак потребовал 20 миллионов долларов или 1 процент от стоимости бомбы в соответствии с обычаем морского права. В итоге соглашение было достигнуто, но сумма не была разглашена.

14. Песок, превратившийся в стекло

Песок, превратившийся в стекло.

Первый взрыв атомной бомбы в Тринити (штат Нью-Мексико) заставил песок в окрестностях превратиться в стекло из-за жуткой температуры. При этом был создан новый минерал под названием «тринитит», названный так в честь места взрыва.

15. Детские зубы и стронций-90

Детские зубы и стронций-90

Доктор Луиз Рейс собрала и проанализировала около 320 000 детских зубов во время холодной войны, чтобы узнать, откладывается ли в человеческих костях радиоактивный стронций-90. Ее выводы помогли заключить договор о частичном запрещении ядерных испытаний между США, Великобританией и СССР.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/)

Надгробие — сексуально притягивающее женщин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43938892120/)

Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589899650/)