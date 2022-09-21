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Для самых внимательных: нужно найти отличие

Давайте немножко окунемся в прошлое и вспомним, как почти в каждом сборнике кроссвордов или анекдотов можно было встретить страничку с детскими заданиями. Одним из самых популярных было задание на поиск отличий. Но картинки тогда были и впрямь детскими и довольно примитивными.

Сегодня мы предлагаем вам справиться с более сложной задачкой! Вам нужно найти по одному отличию на трех парах картинок. Вы должны не просто отыскать отличия, а сделать это как можно скорее! Если вы сможете справиться с тремя заданиями за 1 минуту, то вы смело можете относить себя к 3 % людей. Готовы? Засекайте время!

Для самых внимательных: нужно найти отличие
Для самых внимательных: нужно найти отличие
Для самых внимательных: нужно найти отличие

Успели справиться? Надеемся, вы довольны своим результатом. Если в процессе у вас возникли трудности, то мы обязательно поделимся с вами правильными ответами. Если хотите попробовать еще раз, то не спешите листать страничку вниз.

Готовы увидеть ответы? Тогда смотрите.

Для самых внимательных: нужно найти отличие
Для самых внимательных: нужно найти отличие
Для самых внимательных: нужно найти отличие

А вы знали об  этом?

Школа на юго-западе Лондона запретила детям заводить лучших друзей, потому что учителя считают, что это может очень расстроить ребенка, когда дружба закончится.А в  американских школах  в связи с участившимися терактами запрещено приносить свой рюкзак или сумку в классную комнату, чтобы избежать  пронос оружия.

Таким образом, они позволяют только приносить книги и канцелярские принадлежности в класс. Рюкзаки должны оставаться в шкафчике.

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