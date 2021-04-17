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8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

Еще на заре человечества древние люди использовали пещеры не только как укрытие от непогоды и хищных зверей. Несмотря а то, что камень – весьма прочный материал, наши предки, имея лишь примитивный инструмент, смогли создать уникальные храмы, крепости и целые города.

И несмотря на то, что прогресс достиг невиданных вершин, и надобность в подобном зодчестве уже давно отпала, сохранившиеся сооружения Древнего мира не перестают вызывать к себе живой интерес.

1. Древний город Петра, высеченный в скале (Иордания)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

Древний город Петра – национальное достояние Иордании.

На юге Иордании находится Петра – одно из самых известных мест региона и национальное сокровище страны. Этот древний город примечателен тем, что высечен на склонах горы Джебель-эль-Мадхба арабским народом – набатеями, которые обосновались на юге Иордании более 2000 лет назад. Гениальные зодчие и камнетесы смогли в толще горной породы разместить полноценный город, который до сих пор хранит утонченные образцы древнего искусства, начиная с жилищ, храмов, гробниц, сокровищницы и амфитеатра, и заканчивая хитроумным комплексом плотин и водных каналов. С 1985 г. Петра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из новых Семи чудес света.

2. Горный замок Предъяма (Словения)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

Горный замок Предъяма предлагает незабываемые впечатления в сказочном мире рыцарей (Словения)

Замок Предъяма (Predjama) представляет собой внушительное сооружение, переполненное тайнами и историей. Неприступное средневековое укрепление находится посреди 123-метровой скалы и вот уже более 800 лет привлекает любителей острых ощущений сетью тайных туннелей. По слухам, именно оттуда рыцарь Эразем отправлялся в свои грабительские экспедиции. Также таинственный замок служил убежищем опальному рыцарю Люгеру в XV веке. Он настолько особенный и уникальный, что входит в десятку самых очаровательных замков мира, и настолько романтичный, что многие пары выбирают его для церемонии бракосочетания. А еще он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый большой в мире пещерный замок».

3. Замок Кропфенштайн в Альпах (Швейцария)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

 

Неприступный Kropfenstein Castle является одним из самых таинственных замков на планете (Швейцария).

О таинственном замке Кропфенштайн (Kropfenstein Castle), высеченном высоко в Альпах, известно не так уж много. Изучая его архитектуру, исследователи пришли к выводу, что он, ориентировочно, был возведен в XIII веке. Со временем надобность в неприступных крепостях уже отпала, и к концу XV в. замок был покинут людьми, что привело к постепенному его упадку. Благодаря защите скалистого выступа большинство укрепительных элементов замка сохранились, но они находятся в плачевном состоянии.

4. Ликийские скальные гробницы Мирры (Турция)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

 

Богато украшенные гробницы Мирры привлекают тысячи туристов (Турция).

Ликийские скальные гробницы Миры являются одними из самых интересных захоронений из объектов подобного рода Анатолии. Надгробные памятники архитектуры появились высоко в горах в VI в. до н.э. Такое странное расположение объясняется тем, что ликийцы верили в то, что ангелам будет удобней переносить мертвых в загробную жизнь. Несмотря на внешнее великолепие, внутренние помещения гробниц представляют собой камеры, вырубленные в скале с простым монолитом внутри, достаточным лишь для того, чтобы поместить тело усопшего. А вот огромные залы и галереи остались пустыми вследствие грабежей.

5. Пещерный жилой комплекс Клифф-Палас в Национальном парке Меса-Верде (США)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

 

Пещерный жилой комплекс Клифф-Палас был домом для предков индейского народа Пуэбло.

Один из самых больших пещерных жилых комплексов Америки Cliff Palace расположен в Национальном парке Меса-Верде, штат Колорадо. По сведениям авторов, огромный комплекс начал создаваться еще в XII в. и расширялся на протяжении нескольких последующих веков. Недавние исследования показали, что за это время в Cliff Palace в песчанике было высечено 150 комнат и почти 600 скальных жилищ сосредоточены в пределах парка.

5. Пещерный жилой комплекс Клифф-Палас в Национальном парке Меса-Верде (США)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

 

Пещерный жилой комплекс Клифф-Палас был домом для предков индейского народа Пуэбло.

Один из самых больших пещерных жилых комплексов Америки Cliff Palace расположен в Национальном парке Меса-Верде, штат Колорадо. По сведениям авторов, огромный комплекс начал создаваться еще в XII в. и расширялся на протяжении нескольких последующих веков. Недавние исследования показали, что за это время в Cliff Palace в песчанике было высечено 150 комнат и почти 600 скальных жилищ сосредоточены в пределах парка.

7. Пещерный храмовый комплекс Лунмэнь (Китай)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

 

Гроты и ниши храмового комплекса Лунмэнь содержат самую большую и впечатляющую коллекцию китайского искусства (провинция Хэнань Лунмэнь).

В китайской провинции Хэнань Лунмэнь в скалах гор Сяншань и Лунменьшань на протяжении веков создавалась самая большая и впечатляющая коллекция национального искусства поздних северных династий Вэй и Тан (316-907 гг.). Храмовый комплекс Лунмэнь (Longmen Caves) включает в себя более 2300 пещер и ниш, вырезанных вручную в крутых скалах, протяженность которых составляет около 1 км. В этих рукотворных убежищах до сих пор хранится почти 110 тыс. буддийских каменных статуй, более 60 ступ и 2,8 тыс. надписей, вырезанных на стенах гротов и пещер.

8. Древние Пещеры Аджанта (Индия)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками

 

Пещеры Аджанта – серия храмов и памятников, посвященных Будде (Индия).

Первые буддийские пещерные памятники в Аджанте (Ajanta Caves) датируются II-I вв. до н. э. В период правления Гупты (V-VI вв. н. э.) к первоначальной группе добавилось значительное количество богато украшенных храмовых пещер, которые вызывают повышенный интерес и у исследователей, и у туристов. Высеченные в камне картины и скульптуры считаются шедеврами буддийского религиозного искусства, оказавшими значительное художественное влияние на многие поколения. В 1983 г. ЮНЕСКО объявила Пещеры Аджанты объектом Всемирного наследия.

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