Добрые мысли - основа духовной жизни

Продолжаю впервые на русском языке публиковать малоизвестные наставления афонского старца Паисия Святогорца (Эзнепидиса), записанные его ближайшими сподвижниками и учениками.

Меня очень печалит, что многие игумены превратились сегодня в директоров фабрик. Они беспокоятся и пекутся только о работах в обители. Но в монашество мы пришли не для этого. Не будем забывать о своем истинном предназначении. Недавно я посетил один монастырь, игумен которого ходил по двору своей обители и следил как монахи исполняют свои послушания. Чем терять время на такие пустяки – лучше бы он молился по четкам за своих иноков.

Старец Паисий Святогорец (Эзнепидис)

***

Если у посещающих обитель паломников есть мирские запросы – пусть лучше они отправятся в какую-нибудь военную часть или больницу. Там найдут порядок и благоустроенность. На Святой Горе Афон необходимо искать только духовной жизни.

***

Многие иноки, ушедшие из своего монастыря, горько в этом раскаялись.

***

Прежде, когда я творил Иисусову молитву, она не прекращалась никогда. Даже во сне. Теперь я живу болью и проблемами людей.

***

Один студент три с половиной года жил в Индии. Занимался различными религиозными практиками и колдовством. Пытался найти, где находится истинная вера.

В конце концов он посетил известного индийского мага, слова которого сразили юношу на повал:– Зачем ты пришел сюда? То, что ты ищешь – есть только в Православии. Свет там. Поезжай на Святую Гору Афон, прочитай Добротолюбие. Там ты найдешь то, что ищешь.Молодой человек вернулся в Грецию, приехал на Афон, встретил меня и подробно рассказал о случившемся.***



Помыслы, которыми лукавый атакует человека, находятся в соответствии с его духовным состоянием.

***

Иногда когда Господь нас испытывает, в дело вмешивается лукавый и еще больше сгущает краски. В этом-то и состоит трудность.

***

Во время работы руки должны трудиться, а ум устремляться к Богу. Каждый час делайте перерыв на молитву, а затем продолжайте работать. Пусть в келье у вас будет открытая книга. Почитайте немного, чтобы собрать мысли – и снова трудитесь. Помолитесь по четкам – и за работу.

***

Один священник пожаловался мне, что у него маленький приход (всего сто прихожан). На что я ответил ему: «одному послушнику порой не хватает двух старцев, а ты говоришь, что сто душ это мало?».

***



Если кто-то знает свой грех – это еще полдела. Настоящее преуспеяние бывает тогда, когда человек не только осознает свою слабость, но и стремится ее побороть. Этот человек выше чем тот, кто совершает много подвигов, но не осознает своих слабостей и заблуждений.

***

Если бы мы все время творили Иисусову молитву – плотские помыслы не могли бы причинить нам зла.

***

Мы легко забываем прочитанную духовную литературу, потому что читаем ее без боли в сердце. Мы не сопереживаем тому, что читаем.

***

Наше сердце должно страдать о каждом нашем прегрешении – иначе мы с легкостью впадем в него снова.

***

Если будем молиться за других – человеколюбивый Господь дарует Свою благодать.

***

Если хотим узнать Волю Божию – необходимо помолиться и спросить своего духовного отца.

***

Основа духовной жизни – это добрые помыслы.

***

Молодые люди сегодня подобны новым непрогретым моторам, в которых застыло масло.

***



Однажды старец Паисий сказал посетившему его афонскому монаху: «Держись подальше от автомобилей, радио и телефона».

***

Прежде всего человек должен принести покаяние и исповедаться своему духовнику. Так он примирится с Богом.

Но во время келейной (домашней) молитвы также необходимо приносить Господу покаяние. Смириться, обратиться к Богу с мольбой и раскаянием: «Господи, я неблагодарный, грешный, лицемер…» И после того как человек покается и исповедует свои прегрешения, Бог начинает исправлять его страсти и духовные заболевания. После искренне сказанных слов: «Господи, что же будет со мной? Если ты не поможешь – у меня ничего не получиться» — к человеку приходит Божественная благодать. Тогда он чувствует внутри такую духовную радость, такое утешение, что не хочет останавливаться в своем славословии и молитве Богу.

***

Истинная радость рождается из боли. Испытания усиливают нашу веру.

***

Когда у человека есть Божественная благодать – он ничего не боится.

***

В тот момент когда человек убедит себя, что он не совершил ошибки – он совершит страшную ошибку.

***

Настоящую пользу окружающим может принести наш христианский пример и наша подвижническая жизнь.

***

Чтобы человек избавился от теплохладности, к нему должна прийти Божественная благодать. Почему Господь не помогает, когда мы просим у него помощи? Такое случается, когда у нас нет послушания, мы не открываем Ему своего сердца. Просим вина, не очистив свой сосуд. Если Бог даст нам просимое, вино [Благодати] загрязнится и не принесет прока. Если бы Бог помогал человеку в таком духовном состоянии, это не принесло бы ему ничего кроме вреда.



Старец Паисий Святогорец

Источник : https://religiya.temaretik.com/2386315173704239590/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как русский ученый единственный в мире смог дешифровать древнюю письменность майя https://otari.mirtesen.ru/blog/43889484859/

Почему Моисей водил евреев по пустыне целых 40 лет? Куда они так долго шли? https://otari.mirtesen.ru/blog/43437850028

Как Россия Шамиля встречала https://otari.mirtesen.ru/blog/43208710428