История советского разведчика, который спас сына Черчилля, отправив его в нокаут

В середине 1944 года немцы развернули в Югославии операцию под кодовым названием «Ход конем». Немецкое командование рассчитывало вернуть себе влияние над Югославией, но как оказалось позже, данная операция стало единственной в ходе второй мировой войны, когда немецкий десант полностью «провалил» задание. Руководитель Югославии Тито был спасен, но кроме Тито, был спасен и сын премьер министра Великобритании Рэндолф Черчилль. Именно о его спасении и пойдёт речь в данной статье.

Как сын Черчилля оказался на территории Югославии

Рэндолф Черчилль никогда не прятался за спиной у отца. В 1944 году он был одним из действующих офицеров «Особой воздушной службы Великобритании». Данное подразделение специализировалось на десантных, разведывательных и контртеррористических операциях. В начале 1944 года Рэндолф Черчилль был отправлен в югославский город Дрвар, в котором разместились сразу 3 специальных миссии: американский, английская и советская. В Югославии Черчилль-младший находился под видом военного корреспондента, но на территорию Дрвара он спустился на парашюте. Сталин, узнав об этом сказал: «Имейте в виду, сыновья премьеров так просто на парашютах не прыгают и в чужих штабах без определенных целей не появляются».

История спасения «известного» ребенка

После начала немецкой операции «Ход конем» в числе тех, кто должен был в срочном порядке покинуть Дрвар был и Черчилль-младший.

Он успешно покинул город и спешно начал эвакуироваться с представителями других миссий. Среди эвакуирующихся был и советский разведчик Квашнин. Как раз-таки Константин Квашин был главным «проводником» эвакуирующейся группы. Он вспоминал эту эвакуацию так: «Нас гоняли по горам до 8 июня, как стадо баранов… Шли только по ночам, а с приходом светового дня скрывались и проводили разведку. Так продолжалось несколько дней, на протяжении которых удалось уйти в безопасный отрыв».Немцы шли по пятам эвакуирующихся и в итоге загнали их в «ловушку». Единственным вариантом спасение было спускаться вниз по скале. Это решение и было принято, но к тому моменту Рэндолф Черчилль был изрядно пьян. Подойдя к краю скалы, он начал петь песню. Квашнин начал уговаривать Черчилля-младшего, но это ни к чему не привело. В итоге Квашнин решил возникшую «проблему» одним точным ударов, отправив сына Черчилля в нокаут. Вниз Черчилля-младшего спускали уже на веревках в бессознательном состоянии, а к утру, группа уже была в безопасности.

Спустя несколько дней после спасения английские летчики вывезли всех кто был с сыном Черчилля в безопасное место.

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