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«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно

«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно

В Средние века, а затем и в последующие эпохи, провинившихся и обвиняемых в преступлениях подвергали пыткам. Орудия, к которым прибегали палачи, были самые разнообразные. Среди изощренных устройств для истязания стоит отметить грушу страданий . Этот, на первый взгляд, безобидный предмет приносил нечеловеческие муки тем, на ком его использовали.

Железная груша - устройство для пыток. | Фото: m.thevintagenews.com.

Железная груша - устройство для пыток. | Фото: m.thevintagenews.com.

Железная груша - устройство для пыток. | Фото: m.thevintagenews.com.

Грушу страданий (Pear of Anguish) применяли для наказания женщин, совершивших аборты, гомосексуалистов, богохульников и лжецов. Женщинам, которые обвинялись в колдовстве, доставалось тоже.

Пояс верности и дроссельная груша. Музей инквизиции, Испания. | Фото: commons.wikimedia.org. Источник: https://kulturologia.ru/blogs/101116/32199/

Пояс верности и дроссельная груша. Музей инквизиции, Испания. | Фото: commons.wikimedia.org. Источник: https://kulturologia.ru/blogs/101116/32199/

Существовало четыре вида этого устройства. Одно вводили во влагалище, другое – в мужской анус, третье – в рот, а четвертым калечили ноздри. Принцип работы груши был таков: после ввода орудия пытки в нужное место, палач начинал крутить винт устройства, а четыре части «раскрывались» подобно лепесткам цветка, разрывая жертве плоть.

«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно

Груша, которую вставляли в рот. Музей пыток в Lubuska Land Museum, Зелена-Гура, Польша.

| Фото: m.thevintagenews.com.

Непосредственно от истязания самой грушей не умирали. Как правило, после нее следовали другие виды пыток. Грушу редко мыли (или не мыли вообще), поэтому если истязаемому «везло» и его отпускали на волю, смерть настигала его из-за заражения крови.

«Груша страданий» - орудие пытки, которое заставляло признаться в чем угодно

Грушей страданий наказывали женщин, сделавших аборт, гомосексуалистов, лжецов и богохульников. | Фото: commons.wikimedia.org.

История знает немало видов пыток, которые не оставляли явных следов на теле человека, но при этом лишали их жизни или подавляли личность.

Источник https://kulturologia.ru/blogs/101116/32199/

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