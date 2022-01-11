«Ни шагу назад!»: почему самый страшный приказ Сталина придумал Гитлер

В июле 1942 года положение на фронте казалось катастрофическим. Именно ситуация, сложившаяся в то время, и стала причиной, в результате которой на свет появился знаменитый приказ № 227, получивший название «Ни шагу назад!». В тексте упомянутого документа можно обнаружить похвалу от имени Сталина в отношении Гитлера. В частности вождь, пусть и очень осторожно, восхитился мерами по восстановлению дисциплины в немецкой армии.

Катастрофа на фронте

На самом деле, как утверждает Бореслав Скляревский, автор книги «Тайна трагедии 22 июня 1941 года», тяжелая обстановка сложилась на фронте с самого начала Великой Отечественной войны. По словам Скляревского, в 1941 году была разгромлена 600-тысячная группировка Западного, Резервного и Брянского фронтов, которая должна была не пропустить немцев к Москве. Не легче стало и в следующем 1942 году, когда противник наращивал мощь и рвался к Волге и на Кавказ. Советские войска отступали. Многие красноармейцы попросту бежали, бросив свои позиции на произвол судьбы.

Поэтому Ставка Верховного Командования была вынуждена пойти на самые крайние меры. 28 июля 1942 года Сталин подписал приказ № 227, который получил название «Ни шагу назад!». Как вспоминал маршал Александр Василевский, слова которого приведены в книге Владимира Суходеева «Военный гений Сталин», в приказе вождь в доступной для простого солдата форме объяснял боевые задачи, а также указал на личную ответственность каждого советского воина в ее выполнении. Суровые меры в отношении паникеров и трусов Василевский считал оправданными и полагал, что они нисколько не унижали настоящих патриотов.



Похвала Гитлеру

Как же Сталин предлагал бороться с нарушителями дисциплины в рядах советской армии? Согласно тексту приказа № 227, который опубликован в книге Ричарда Косолапова «Слово товарищу Сталину!», вождь от имени Верховного Главнокомандования Красной Армии приказал сформировать штрафные батальоны и роты, в которые необходимо было переводить всех провинившихся военнослужащих, а также вооруженные заградительные отряды, которые должны были, находясь в тылу дивизий, убивать всех, кто проявлял трусость или впадал в панику.

Примечательно, что в данном приказе Сталин уделил определенное внимание и мерам, которые принимались в отношении трусов в немецкой армии. Как отмечают Николай и Марина Сванидзе в своей книге «Погибель империи. Наша история. 1941-1964», вождь, пусть и очень осторожно, похвалил гитлеровский стоп-приказ, подписанный еще в декабре 1941 года, в котором фюрер запретил своим солдатам самовольно покидать позиции. «Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов? Я думаю, что следует» — писал Сталин.



Последствия приказа

Исходя из всего вышеизложенного, Александр Бушков, автор книги «Сталин. Ледяной трон», сделал вывод о том, что штрафные батальоны придумал вовсе не Сталин, а Гитлер. Действительно «отец народов» в приказе «Ни шагу назад!» подробно описал порядки, существовавшие в то время в гитлеровских войсках. Сталин упомянул и о сотне штрафных немецких рот, и о десятке штрафных батальонов, и о так называемых отрядах заграждения. Вождь отмечал, что данные меры «возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем дрались зимой». Аналогичных результатов хотел добиться и Сталин.

И в самом деле уже осенью 1942 года, как пишет Мария Зацепина в издании «Дни воинской славы», в ходе ожесточенных боев советские воины сумели остановить наступление фашистских захватчиков в районе Сталинграда и предгорьях Кавказа. В результате осуществленной советской стороной Сталинградской операции немцы потеряли около 1,5 миллиона солдат. Поражение гитлеровцев на берегах Волги потрясло командование противника, а также подорвало доверие сателлитов к Германии. Япония даже временно отказалась от активных действий против Советского Союза.

Юлия Попова

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