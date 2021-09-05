"Бабий угол": сколько места в русской избе отводилось женщине

Немецкий барон Сигизмунд Герберштейн в XVI веке писал о крайне «плачевном положении», в котором находились русские женщины. Им не дозволялось делать многое из того, что разрешалось мужчинам. Даже за один стол сесть во время обеда было нельзя. Этот запрет сегодня кажется странным, хотя у наших предков для подобных правил были свои причины.

Терем – тюрьма

В домах зажиточных семей жилое пространство традиционно делилось на мужское и женское. Если мужчины имели полную свободу передвижения, то женщины большую часть времени проводили на женской половине. Основными женскими занятиями долгое время оставались рукоделие и молитва. Даже если в дом приезжали гости, выйти к ним женщина могла лишь с разрешения старшего мужчины в доме – отца или мужа. И немыслима была ситуация, при которой бы ей дозволили сесть за общий стол.

Объяснение этому обычаю находим в книге Н. Пушкаревой «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии». Историк и эксперт «по женским вопросам» пишет, что желание спрятать женщину от посторонних глаз восходит ко временам, когда существовала угроза лишиться жены или дочери после очередного набега.

Но почему отсиживаться в тереме женщинам приходилось не только во время приезда гостей, но и в другие дни?

Почему им не разрешалось ежедневно обедать вместе с мужчинами? По мнению Н. Пушкаревой, одна из причин затворничества – перенятие православием на Руси византийской идеи греховности женщины. Терем воспринимался как монастырь, в котором женщина в уединении «самоочищается». Неслучайно к строгости теремного затворничества прибегали с момента, когда у девочки наступали первые регулы, и она становилась «нечистой».

Византийские женофобы настаивали: следует держать «сосуд греха» подальше, чтобы избежать соблазна и греховного падения. Эта мысль, прочно укоренившаяся в православном сознании, отчасти объясняет, почему мужчины на Руси не торопились приглашать женщин за свой стол.

По ту сторону

В крестьянской среде женщинам жилось посвободнее, ведь для работы в поле и огороде, хочешь не хочешь, а на улицу выйти придется. Но и в избе существовало разделение на мужскую часть и так называемый «бабий угол». Во время обеда главной задачей женщины было накормить работников, поэтому за стол ей попросту некогда было садиться. Приходилось подавать, подрезать, подкладывать.

Но кроме лежащей на поверхности причины, существует и другая. В статье «Представление о ритуальной нечистоте женщины в традиционной культуре» Ю. Трещенок напоминает о языческих принципах восприятия сущности женщины. Ее способность к деторождению неразрывно связывала женщину с потусторонним миром и смертью. Неслучайно, в фольклоре Смерть всегда представала в женском обличье, а женская утроба ассоциировалась с могилой.

Неслучайно Т. Листова в статье «Нечистота» женщины в обычаях и представлениях русского народа» приводит большое количество этнографических примеров, когда женщине приходилось соблюдать определенные запреты. В дни «нечистоты» во многих регионах ей запрещалось собирать яблоки, сажать картошку и поливать грядки. В Орловской губернии нельзя было «ухаживать за хлебом» – замешивать тесто, печь каравай, подавать его на стол.

Кроме хлеба, который считался священным, женщинам в дни «нечистоты» запрещалось касаться христианских атрибутов, в том числе целовать иконы. После родов 40 дней роженице нельзя было заходить в амбар, доить корову, накрывать и убирать со стола. По повсеместно распространенной традиции во время «крови» и беременности женщины не допускались до общей трапезы. Особенно строго этот запрет соблюдался у старообрядцев.

Божий престол

Как отмечает в Славянской энциклопедии В. Артемов, в крестьянской избе стол был не менее важным атрибутом, чем печь и красный угол. В только что отстроенную избу первым из мебели вносили стол, затем молились и только после этого продолжали заносить другие вещи. Стол фигурировал во многих обрядах.

Сакральное отношение к нему выражает русская пословица «В доме стол – Божий престол». Неслучайно существовало множество запретов на поведение за столом. Усевшись за него, нельзя было шуметь, смеяться, сидеть в шапке или со скрещенными ногами. Запрещалось садиться на стол или класть на него ноги. Сдвинуть стол разрешалось лишь в исключительных случаях – на свадьбу или во время похорон.

За «Божий престол» садились «по чину». Во главе – старший мужчина, затем остальные члены семьи. Мужчины-кормильцы садились на лавки у стола. Женщины и дети – на приставные у стены. Сидящие за столом начинали трапезу только после того, как старший мужчина «снимал пробу». Заканчивали обед все вместе. «Ломать стол», то есть вставать вразнобой после завершения приема пищи, запрещалось.

Если вспомнить обо всех запретах, которые устанавливала церковь для женщин на протяжении веков, становится понятно, почему женщинам не находилось места за «Божьим престолом». Так, в Византии женщинам было запрещено входить в мужские монастыри и на святую гору Афон. Женщина не может стать «наместником Бога на земле», то есть священником. Она не может входить в алтарь, а по раннехристианской традиции во время церковной службы женщины должны стоять отдельно от мужчин.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/164721-babiy-ugol-skolko-mes...

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