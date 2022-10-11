«Женская потребность» – Как тайно забавлялась императрица Екатерина Вторая?

Писать об императрице Екатерине II, трудно. Это связано с тем, что у неё, как у неординарной личности, столько же противников, сколько и сторонников. Всегда найдутся те, которые не согласятся с представленной точкой зрения.

Однако я возьму на себя смелость, написать об императрице. В частности, о её тайном увлечении. Слухи это или нет - решать вам. Если будет чем аргументировать, я буду это делать в статье. Я не верю, что слухи появляются на пустом месте.

Теперь поговорим о Екатерине, как о женщине, а не как о правительнице.

Отношения с мужем и детьми

Девчонкой Екатерину звали - София Августа Фредерика. Родившаяся в аристократической, но бедной семье, немецкая девушка смогла стать одной из самых могущественных правительниц России. Я не буду цитировать Льва Толстого и пересказывать его слова о Петре и других.

Возможно, в чём-то Лев Толстой был прав. Однако, важно понимать, как он страстно ненавидел Романовых. Поэтому нам нужно помнить о его предвзятости.

Екатерина и Пётр III не ужились вместе. У них родился мальчик Павел. Некоторые говорили, что он рожден не от Петра III. Итак, Софья Августа - с немецкими корнями, в самом деле, явилась основательницей новой династии на Руси.

Когда вы живёте в демократической стране с избираемым президентом, такие вопросы становятся менее важными.

Кто управляет страной - не так уж важно. Главное, чтобы правитель оставался мудрым. У Екатерины, имелись свои причуды, но, судя по всему, она была хорошей царицей.

Олег Усенко являющийся историком, в журнале «Рoдина», написал о детях самозванках, и о реальных наследниках Екатерины. По словам историка, Иван Пакарин - переводчик, ложно представился сыном Екатерины. О Павле Петровиче, мы ранее упоминали. Алексей Бобринский тоже может быть сыном Екатерины, по слухам, она родила его от Григория Орлова. И давайте упомянем об Анне Петровне. Она была, по всей видимости, дочерью Станислава Понятовского, будущего короля Польши.

Фавориты и связи

Историк Пётр Бартенёв, подробно изучивший жизнь Екатерины, считает, что у царицы было 23 фаворита. Много это или мало - судите сами. Бартенёв предположил, что Екатерина возможно, вышла замуж за Потёмкина.

Историк Михаил Щербатов писал, что граф Орлов был любимцем из фаворитов. Он имел отношения не только с царицей, но и со всеми фрейлинами.

Пишут, что фаворит Ланской, пользовался специальным мужским средством, которое и привело его к краху.

Но это ещё цветочки. Безобидная история, в которую легко поверить. Тем более, что Екатерина была родом из Европы. А тамошние правители делали гораздо хуже.

Как истопник Теплов Екатерину согревал

История, про которую я не могу с уверенностью сказать, что она произошла на самом деле. Но говорят, что это действительно было.

Однажды царице было очень холодно во дворце. Ей пришлось пойти и разобраться с истопником. Им оказался красивый молодой человек.

Царица позвала его к себе в комнату «погреться». Мальчик получил фамилию Теплов и какую-то землю. Был крестьянином наверно. Но, дорога в Петербург для него была закрыта.

Неудивительно, что Екатерина легко сходилась с незнатными мужчинами. Говорят, что Софья Августа, только что освоившая русские земли, переодевалась крестьянкой и искала своего партнера на вечер.

Необычный столик

В ещё одном блоке поговорим о мебели. Необычной. Но, а сейчас, поговорим о столе, находившимся в Царском Селе и неизвестным путём, оказавшимся в руках немцев в 1941 году.

Важно отметить, что этот столик был украшен деталями, напоминающими части тел мужчин и женщин. Раньше в прессе писали, что этот столик собирались выставить на аукцион «Сoтбис». Стартовый ценник 20 000 дoлларов.

К сожалению, я не нашёл информацию о том, как прошёл аукцион. Если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите в комментариях.

Я знаю, что другой царскосельский стол, обычный, был куплен Россией у частного коллекционера в Нью-Йорке за 250 000 долларов. Про это было написано в «РИА».

Я предполагаю, что окончательная цена первого стола была не меньше. Однако, конечно, сомнительно, что он принадлежал Екатерине.

Кровать с потайным местом

Ходят слухи, что в спальне царицы была раздвижная кровать. Для чего она предназначалась: «Допустим, Екатерина осталась наедине со своим фаворитом. Вдруг возникает необходимость кого-то впустить. Например, гонца со срочными новостями. Кровать раздвижная. Фаворит мог прятаться на одной половине. А Екатерина оставалась одна на другой половине кровати, чтобы принять нежданного гостя. Удобно!» Но и это не очень правдоподобно...

Наконец, хотелось бы закончить с историей про коня. Я думаю, что она выдумана. У царицы было много недоброжелателей - это, во-первых, а во-вторых, русские любят придумывать истории. Особенно если глава государства - женщина.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

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