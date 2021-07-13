Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

Несмотря на тот бесспорный факт, что человек находится на вершине эволюционной лестницы, не стоит полагать, что остальные животные полностью невежественны и не могут думать и чувствовать, а также соболезновать, как себе подобным, так и людям.
Предсмертное прощание попугая Алекса
Африканский серый попугай Алекс, который был способен считать и определять цвета, умер в 2007 году. Его последними предсмертными словами к его хозяйке по имени Ирина Пепперберг были: «С тобой хорошо. Я люблю тебя».
Спасение слепых владельцев
Эти два пса-поводыря по кличке Салти и Розель вывели своих слепых владельцев с 70-го этажа Всемирного торгового центра до того, как башни рухнули во время теракта 11-го сентября.
Шимпанзе, которые скорбят о своем мертвом друге
В центре спасения шимпанзе в Камеруне, шимпанзе по имени Дороти умерла от сердечной недостаточности. Во время похорон Дороти ее друзья-шимпанзе обнялись в знак солидарности и торжественно наблюдали за процессом.
Удивительная история льва по кличке Кристиан
В 1969 году двое братьев нашли и взяли к себе маленького львенка Кристиана. Когда тот вырос, его вернули в дикую природу. Братья вернулись спустя год, и им сказали, что Кристиан стал вожаком прайда и вряд ли помнит их.После нескольких часов поисков они нашли своего любимца.
Горилла Коко смотрит свой любимый фильм «Чай с Муссолини». В фильме есть печальная сцена, во время которой Коко отворачивается, жестами показывая со слезами на глазах слова: «хмуриться», «грустный», «печальный», «беда”, «мать» и «Коко любит».
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