Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

Несмотря на тот бесспорный факт, что человек находится на вершине эволюционной лестницы, не стоит полагать, что остальные животные полностью невежественны и не могут думать и чувствовать, а также соболезновать, как себе подобным, так и людям.

Африканский серый попугай Алекс, который был способен считать и определять цвета, умер в 2007 году. Его последними предсмертными словами к его хозяйке по имени Ирина Пепперберг были: «С тобой хорошо. Я люблю тебя».

Эти два пса-поводыря по кличке Салти и Розель вывели своих слепых владельцев с 70-го этажа Всемирного торгового центра до того, как башни рухнули во время теракта 11-го сентября.

В центре спасения шимпанзе в Камеруне, шимпанзе по имени Дороти умерла от сердечной недостаточности. Во время похорон Дороти ее друзья-шимпанзе обнялись в знак солидарности и торжественно наблюдали за процессом.

В 1969 году двое братьев нашли и взяли к себе маленького львенка Кристиана. Когда тот вырос, его вернули в дикую природу. Братья вернулись спустя год, и им сказали, что Кристиан стал вожаком прайда и вряд ли помнит их.

Горилла Коко реагирует на печальный момент в ее любимом фильме Горилла Коко смотрит свой любимый фильм «Чай с Муссолини». В фильме есть печальная сцена, во время которой Коко отворачивается, жестами показывая со слезами на глазах слова: «хмуриться», «грустный», «печальный», «беда”, «мать» и «Коко любит».

Кит-белуга, спасший дайвера, чьи ноги свело судорогой на глубине 6 метров

Когда фри-дайвер Ян Юнь попыталась начать подъем со дна, она обнаружила, что ее ноги свело судорогой, и она не могла двигаться. «Я стала задыхаться и начала опускаться все ниже и ниже. Тогда подумалось, что мне пришел конец. – Я уже было подумала, что мне конец, когда вдруг я почувствовала под собой невероятную силу, которая тащила меня к поверхности». Белуга, которую впоследствии назвали Мила, увидела, что с человеком происходит неладно, и бросилась на помощь, вытолкав женщину на поверхность.

Кот, который чувствует приближение смерти

Кот Оскар всегда может чувствовать, когда кто-нибудь из обитателей дома престарелых, в котором он живет, близок к смерти. Тогда кот приходит и спокойно сидит у кровати умирающего, до тех пор, пока тот не испустит последний вздох. Один родственник двух пожилых сестер, умерших в доме престарелых, сказал: «Присутствие Оскара дало женщинам чувство покоя и умиротворения. Обе женщины очень любили животных. А Оскар привнес какое-то особенное спокойствие в комнату. Что может быть более мирным, чем мурлыканье кошки? »

Стаффордширский терьер, который защитил свою хозяйку от банды грабителей с мачете

Патриция Эдсхэд заваривала чай, когда трое мужчин в масках с холодным оружием ворвались в ее дом. Бывший муж женщины бросился на помощь, но один из нападавших разрубил его руку своим мачете. «Я оказалась в ловушке на кухне с Ои (так звали собаку) и одним из нападавших. Он занес мачете над моей головой, – рассказывает женщина, – Тогда Ои вскочила и вцепилась в его руку. Мужчина ударил собаку мачете по голове, но та все равно преследовала его, пока он не выбежал из дома. Она спасла мне жизнь».