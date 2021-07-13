Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемая госпожа Елена! Полностью с Вами согласен !15 картин великих...
  • murmur52 Жилина Елена (Бойко)
    Да уж,насмотришься и бессонная ночь обеспечена.....15 картин великих...
  • Отари Хидирбегишвили
    — С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь? — Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. — Вам след...Самые смешные "Ан...

Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

Несмотря на тот бесспорный факт, что человек находится на вершине эволюционной лестницы, не стоит полагать, что остальные животные полностью невежественны и не могут думать и чувствовать, а также соболезновать, как себе подобным, так и людям.

 

Предсмертное прощание попугая Алекса

Африканский серый попугай Алекс, который был способен считать и определять цвета, умер в 2007 году. Его последними предсмертными словами к его хозяйке по имени Ирина Пепперберг были: «С тобой хорошо. Я люблю тебя».

Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

 

Спасение слепых владельцев

Эти два пса-поводыря по кличке Салти и Розель вывели своих слепых владельцев с 70-го этажа Всемирного торгового центра до того, как башни рухнули во время теракта 11-го сентября.

Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

 

Шимпанзе, которые скорбят о своем мертвом друге

В центре спасения шимпанзе в Камеруне, шимпанзе по имени Дороти умерла от сердечной недостаточности. Во время похорон Дороти ее друзья-шимпанзе обнялись в знак солидарности и торжественно наблюдали за процессом.

Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

 

Удивительная история льва по кличке Кристиан

В 1969 году двое братьев нашли и взяли к себе маленького львенка Кристиана. Когда тот вырос, его вернули в дикую природу. Братья вернулись спустя год, и им сказали, что Кристиан стал вожаком прайда и вряд ли помнит их.

После нескольких часов поисков они нашли своего любимца.

Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа

 

Горилла Коко реагирует на печальный момент в ее любимом фильме

Горилла Коко смотрит свой любимый фильм «Чай с Муссолини». В фильме есть печальная сцена, во время которой Коко отворачивается, жестами показывая со слезами на глазах слова: «хмуриться», «грустный», «печальный», «беда”, «мать» и «Коко любит».

Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа
Кит-белуга, спасший дайвера, чьи ноги свело судорогой на глубине 6 метров
Когда фри-дайвер Ян Юнь попыталась начать подъем со дна, она обнаружила, что ее ноги свело судорогой, и она не могла двигаться. «Я стала задыхаться и начала опускаться все ниже и ниже. Тогда подумалось, что мне пришел конец. – Я уже было подумала, что мне конец, когда вдруг я почувствовала под собой невероятную силу, которая тащила меня к поверхности». Белуга, которую впоследствии назвали Мила, увидела, что с человеком происходит неладно, и бросилась на помощь, вытолкав женщину на поверхность.
Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа
Кот, который чувствует приближение смерти
Кот Оскар всегда может чувствовать, когда кто-нибудь из обитателей дома престарелых, в котором он живет, близок к смерти. Тогда кот приходит и спокойно сидит у кровати умирающего, до тех пор, пока тот не испустит последний вздох. Один родственник двух пожилых сестер, умерших в доме престарелых, сказал: «Присутствие Оскара дало женщинам чувство покоя и умиротворения. Обе женщины очень любили животных. А Оскар привнес какое-то особенное спокойствие в комнату. Что может быть более мирным, чем мурлыканье кошки? »
Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа
Стаффордширский терьер, который защитил свою хозяйку от банды грабителей с мачете 
Несколько очевидных доказательств того, что у животных есть душа
Патриция Эдсхэд заваривала чай, когда трое мужчин в масках с холодным оружием ворвались в ее дом. Бывший муж женщины бросился на помощь, но один из нападавших разрубил его руку своим мачете. «Я оказалась в ловушке на кухне с Ои (так звали собаку) и одним из нападавших. Он занес мачете над моей головой, – рассказывает женщина, – Тогда Ои вскочила и вцепилась в его руку. Мужчина ударил собаку мачете по голове, но та все равно преследовала его, пока он не выбежал из дома. Она спасла мне жизнь».

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Из-за чего Екатерину II обвиняли в антисемитизме https://otari.mirtesen.ru/blog/43832557770/

Труба Исрафила: какой звук, согласно исламу, человечество услышит в Судный день https://otari.mirtesen.ru/blog/43034252586

Как иностранные интервенты мешали белым победить красных в Гражданской войне https://otari.mirtesen.ru/blog/43742808598/

Обсудить

Картина дня

наверх