Чего не стоит прощать мужчинам в зрелых отношениях

Отношения в паре - это работа для двоих. Но если мужчина допускает невнимание к женщине или не проявляет уважение к ней в мелочах, то стоит задуматься о дальнейшем нахождении вместе.

Привычки мужчин, с которыми не надо смиряться

Женщине важно не впадать в иллюзии и не уговаривать себя, что это только кажется и всё еще может вернуться на круги своя. Лучше честно посмотреть на ситуацию, чтобы не тратить бесценный жизненный ресурс - время - на изжившие отношения.

Какие же это привычки и пунктики, которые подскажут женщине, что нет уже былой романтики и чувства остыли?

1. Появляется тогда, когда ему хочется, выгодно или нужно. Может без предупреждения.

2. Не спешит познакомить с друзьями и родными.

3. Не ставит в известность о своих планах на выходные, отпуск.

4. Неуважительно отзывается о ваших увлечениях.

5. Может приврать или не сказать правду до конца, пока все не раскроется.

6. Делает язвительные замечания в ваш адрес в компании.

7. Вспоминает о ваших бывших партнерах с упреками вам.

Любящий мужчина будет действовать по-другому, и вы это заметите.

Например:

сразу отреагирует на вашу просьбу о бытовых проблемах;

попросит помочь ему подобрать одежду в магазине;

готов отложить свои дела, если он нужен вам в качестве поддержки или помощи.

Улавливаете разницу? Можете дополнить оба списка, будет интересно ваше мнение. Поделитесь с подругами этим постом, может кому-то сейчас это будет очень кстати.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2306126540264966304/

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