Чего не стоит прощать мужчинам в зрелых отношениях

Отношения в паре - это работа для двоих. Но если мужчина допускает невнимание к женщине или не проявляет уважение к ней в мелочах, то стоит задуматься о дальнейшем нахождении вместе.
Привычки мужчин, с которыми не надо смиряться
Женщине важно не впадать в иллюзии и не уговаривать себя, что это только кажется и всё еще может вернуться на круги своя. Лучше честно посмотреть на ситуацию, чтобы не тратить бесценный жизненный ресурс - время - на изжившие отношения.
Какие же это привычки и пунктики, которые подскажут женщине, что нет уже былой романтики и чувства остыли?
1. Появляется тогда, когда ему хочется, выгодно или нужно. Может без предупреждения.
2. Не спешит познакомить с друзьями и родными.
3. Не ставит в известность о своих планах на выходные, отпуск.
4. Неуважительно отзывается о ваших увлечениях.
5. Может приврать или не сказать правду до конца, пока все не раскроется.
6. Делает язвительные замечания в ваш адрес в компании.
7. Вспоминает о ваших бывших партнерах с упреками вам.
Любящий мужчина будет действовать по-другому, и вы это заметите.
Например:
- сразу отреагирует на вашу просьбу о бытовых проблемах;
- попросит помочь ему подобрать одежду в магазине;
- готов отложить свои дела, если он нужен вам в качестве поддержки или помощи.
Улавливаете разницу? Можете дополнить оба списка, будет интересно ваше мнение. Поделитесь с подругами этим постом, может кому-то сейчас это будет очень кстати.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2306126540264966304/
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