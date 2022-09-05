6 типов неверности: какие из них мы можем простить?

Страшное слово — измена! Рано или поздно оно «звучит» в жизни 25% пар, которые считались крепкими. И исследователи считают, что эта оценка, скорее всего, сильно занижена. Но измена измене рознь. Из мести, серийная неверность и другие «обитатели» мира адюльтера — все ли они одинаково непростительны?

Часто влюбленные не догадываются о похождениях второй половины, иногда они в курсе игр за их спиной, подчас пребывают в сомнении, верить ли своим ушам, глазам и интуиции. Но когда мы обнаруживаем веские доказательства неверности, нам приходится задавать себе вопрос: «Могу ли я простить того, кто предал меня? И что мне делать сейчас, когда внутри невыносимо больно и все надежды рухнули?»

Прежде чем что-то решать, стоит разобраться, с каким видом неверности вы имеете дело. Карин и Роберт Стернберг, психологи из Университета Корнелла (США), уверены: измена измене рознь. А разойтись вы всегда успеете — тем более, если для этого и так-то были все основания.

Серийные изменщики

Такой человек вечно находится в поиске, вечно ищет приключений. На совещаниях в офисе, в командировке, в баре с друзьями и даже по дороге в магазин — он найдет способ разнообразить рутину мелкой интрижкой (а то и интрижищей).

Иногда кажется, что серийные изменщики — это практически коллекционеры. Только собирают они не марки и монеты, а сердца. Вы можете угрожать им разводом, наказывать любыми способами, устраивать публичные скандалы — к сожалению, это вряд ли к чему-то приведет. Таким людям крайне сложно изменить модель поведения. Выхода два: свыкнуться с тем, что вы для него не единственная, или прекратить отношения.

Вычислить такого «специалиста» непросто, но признаки того, что вас водят за нос, все-таки есть. Во-первых, серийные изменщики держат наготове ответ на любой ваш каверзный вопрос. Только периодически путаются в показаниях, и вчера этот ответ был одним («Я выгуливал мамину собаку!»), а сегодня — совсем другим («Я кормил кошку нашего соседа!»).

Также такие люди резко преображаются, если в компании появляется привлекательный незнакомец: стараются обратить на себя внимание, продемонстрировать красноречие и галантность. А еще они часто задерживаются на работе. Просто-таки постоянно шеф подкидывает отчеты, когда все уже собираются уходить домой.

Часто случается, что все вокруг знают, что ваш партнер ходит налево, и только вы ни сном ни духом. Если есть сомнения, поспрашивайте о своих подозрениях его коллег или знакомых: возможно, новая информация откроет вам глаза.

Любители секса на одну ночь

Такие изменщики не склонны к длительным отношениям на стороне, зато с удовольствием воспользуются возможностью переспать с кем-нибудь, кто доступен. С кем они познакомились на вечеринке, или слишком много выпили на корпоративе.

Эти люди не ищут приключений специально. Но когда им предоставляется возможность изменить, они не очень-то сопротивляются и быстро сдаются под напором «агрессора». Таких изменяющих партнеров непросто поймать на «горячем». Но и вечной верности от них точно ждать не стоит.

Кровь за кровь

Бывает и так, что измена становится настоящим орудием мести. В этом случае неважно, есть ли у того, кто неверен, чувства к третьему: в основном им движет злость на партнера. В его понимании принцип «око за око, зуб за зуб» вполне справедлив и для любовных отношений.

Цель людей, которые мстят своим половинкам с помощью неверности, — дать пропорциональный (в их понимании, конечно!) ответ на действия тех самых половинок.

Они могут таким образом «дать сдачи» за роман, но и любая другая провинность подтолкнет их к адюльтеру. Как ни странно, но речь не только о каком-то реальном ущербе: иногда партнеры мстят и за вымышленные обиды. Или просто делают это, потому что, по их мнению, «заслуживают лучшего».

Всерьез и надолго

Некоторые заводят романы, которые длятся месяцами или даже годами. Конечно, они получают что-то от этих отношений — и что бы это ни было, по каким-то причинам они уверены: вы, их партнер, не сможете им этого дать.

Почему же те, у кого давно есть на стороне «запасная» семья, не уходят? Причин множество. Это и риск платить большие алименты, и религиозные убеждения (которые, впрочем, не мешают им изменять). Многие думают, что в случае развода «потеряют» детей.

Кто-то из них уверен, что может любить двоих одновременно. Кто-то не считает, что побочная связь вообще несет какую-то угрозу основным отношениям. Вопрос в том, что мы, их партнеры, можем с этим не соглашаться.

С другой стороны, многим выгодно «не знать» о том, что их партнер ведет двойную жизнь. Если вы не готовы рисковать привилегиями, можете жить с изменяющим партнером такого типа очень долго.

Жертвы ситуации

К сожалению, иногда наши партнеры становятся жертвами насилия или нечистоплотного отношения третьего участника треугольника. Бывает так, что они при всем желании не могут отказаться от секса. Возможно, они чем-то напуганы, у них нет сил сопротивляться. Если они не давали добровольного согласия на секс, им нужна поддержка, а не осуждение.

Эмоциональная неверность

Но не сексом единым определяется измена. Бывает так, что наши партнеры вообще не вступают в физический контакт с кем-то другим, предпочитая держаться на отдалении. Чувства могут быстро вспыхнуть и моментально угаснуть — а могут годами тлеть, поддерживая огонь эмоциональной измены.

Тот, кто занимает мысли и мечты любимого человека, потихоньку вытесняет вас из его будущего. Получается, что, когда партнер рядом с вами, на самом деле он совсем не рядом. И даже если роман разворачивается в интернете, в чатах или в онлайн-игре, не перетекая в реальность, он может причинить абсолютно настоящую боль.

Конечно, мы не можем полностью контролировать чувства, мысли и действия другого. Но можно хотя бы проговорить в начале отношений, что именно вы считаете изменой. Можно ли вашей половине переписываться с коллегой в чате? Можно ли вам подвозить друга домой после встречи? Что вы будете делать, если почувствуете, что вам слишком уж сильно нравится кто-то другой?

Рано или поздно шанс изменить получают практически все, кто состоит в длительных отношениях. А уж воспользоваться им или нет — это личный выбор каждого.

Источник

А вы знали об этом?

1913 году скончалась тетя Надежды Крупской, оставив племяннице с мужем солидное наследство в 7000 рублей. Поскольку мама Крупской проживала в тот период совместно с дочерью и зятем, то деньги поступили в общий семейный бюджет. Частично они пошли на оплату операции жене вождя, поскольку она страдала базедовой болезнью. Частично средства были использованы для выпуска газеты «Социал-демократ».Иногда даже несчастный случай оказывался и не совсем «несчастным». Так, Ленина как-то сбила машина, когда он ехал на велосипеде во Франции. После этого последовал иск, и в соответствии с решением суда, вождь получил моральную компенсацию в 115 франков. А также суд постановил нерадивого водителя купить новый велосипед.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 40) https://otari.mirtesen.ru/blog/43425676785/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!