28 дуэлей: почему Пушкин ни разу не попал в противника

В высшем обществе Петербурга Пушкин славился не только поэтическим талантом, но вздорным характером. Возможно, горячность и была одной из причин гибели Александра Сергеевича. И хотя он был превосходным стрелком, за 28 проведенных дуэлей Пушкин ни разу не ранил противника. Почему так произошло?

«К барьеру!»

Разные специалисты насчитывают от 28 до 30 «дуэльных историй» с участием Пушкина. В те времена далеко не все вызовы приводили к поединку, и далеко не все поединки оканчивались смертью одного из дуэлянтов. Пушкин не исключение – бросая и получая вызовы десятки раз, он выходил к барьеру, тем не менее, гораздо реже.

Самый первый вызов Пушкин сделал, когда ему было 17 лет. Он желал стреляться со своим двоюродным дядей Павлом Ганнибалом. Ссора возникла из-за женщины, которую дядюшка и племянник не поделили во время котильона. К счастью, противники помирились и до дуэли дело не дошло.

После этого редкий год жизни проходил у Пушкина без вызова или поединка. Особенно много таких эпизодов было в период южной ссылки — в Кишиневе и в Одессе. С 1820 по 1822 год биографы поэта насчитывают не менее 15-ти «дуэльных историй». Кишиневские стычки не завершались дуэлями во многом благодаря губернатору Инзову. Старик благоволил к ссыльному поэту, и узнав об очередной «дуэльной истории», тут же упрятывал озорника на гауптвахту. Противника высылали куда-нибудь в другую губернию, этим дело и заканчивалось.

Каким стрелком был Пушкин?

По воспоминаниям современников, Пушкин имел прекрасную физическую подготовку и отлично стрелял. Характеризуя Пушкина-лицеиста, учителя отмечали его успехи в фехтовании и танцах. Став старше, Пушкин отлично плавал, любил далекие пешие прогулки, ездил верхом, даже увлекался английским боксом.

Кроме того, он очень много времени уделял стрельбе из пистолета. Причиной тому была одна из «дуэльных историй».

В 1819 году, выйдя из Лицея, Пушкин предавался разнообразным светским удовольствиям. Как-то за картами у него случилась стычка с графом Федором Толстым по прозвищу Американец. Пушкин заявил, что Толстой «передергивает». На что Толстой отвечал, что, спорить не станет, передергивает, но не любит, когда ему об этом говорят. Толстому в ту пору было 37 лет, и он прославился как человек весьма буйного характера и увлекательной биографии. Пушкину же едва исполнилось 20. Терпеть замечания от мальчишки Толстой-Американец был не намерен. И отомстил Пушкину тем, что пустил про него унизительную сплетню: якобы его высекли розгами в тайной канцелярии.

Никакого обвинения в вольнодумстве этот слух не содержал, тут был намек лишь на то, как по мнению Толстого, следует обращаться с наглыми мальчишками. Пушкин узнал о том, кто был автором сплетни уже в Кишиневе. И решил во что бы то ни стало вызвать Толстого на дуэль, как только вернется в Петербург. Чтобы разделаться с противником наверняка, поэт стал упражняться в стрельбе. По утрам он несколько часов уделял этому занятию, и по свидетельству современников достиг немалых успехов: попадал в туза с 10 шагов. В Михайловском он палил в стену амбара, и как говорили крестьяне, иногда засаживал до нескольких десятков пуль. Кроме того, свои неблизкие пешие прогулки в Тригорское поэт совершал с тяжелой тростью – специально, чтобы придать твердость руке.

Дуэль с Толстым-Американцем не состоялась, однако поэт, готовясь к ней, стал очень недурным стрелком.

Сколько раз Пушкин выходил к барьеру?

Из внушительного списка «дуэльных историй» Пушкина настоящими поединками завершились 5. И во время каждого из этих поединков Александр Сергеевич держался очень достойно.

В 1819 году поэт стрелялся с лицейским другом Кюхельбекером. Кюхля обиделся на поэта за его эпиграмму, и несмотря на уговоры друзей, вызвал Пушкина на поединок. Кюхельбекер выстрелил первым и не попал. Пушкин, не целясь, пальнул в воздух, после чего последовали объятия и дружеское примирение.

В том же году Пушкин стрелялся с Кондратием Рылеевым. Поводом послужила сплетня, пущенная Толстым-Американцем. Пушкин услышал, как Рылеев пересказывает ее, и вызвал будущего декабриста на дуэль. Однако же оба выстрелили в воздух.

В 1822 году в Кишиневе Пушкин стрелялся с полковником Старовым. Дело было на Святки, на публичном балу. Поводом стал спор о том, какой оркестру играть танец: кадриль или мазурку? Стрелялись в метель. Оба поединщика сделали по два выстрела, сдвигая барьер, и ни разу не попали – из-за сильного ветра и холода сводило пальцы. Дуэль была прекращена по требованию секундантов.

В том же году Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр Зубов. Причина: Пушкин уличил прапорщика в шулерстве. Пушкин явился на место дуэли с картузом, полным черешни, и пока Зубов целился в него, преспокойно ел ягоды, поплевывая косточками в сторону противника. Взбешенный Зубов промазал. Поэт от выстрела отказался.

Последняя, роковая дуэль с Дантесом, была едва ли не единственной в жизни Пушкина, когда он действительно хотел поразить противника. Как известно, раненый поэт все же нашел в себе силы выстрелить и выстрел был метким: лишь случайность в виде пуговицы на мундире спасла Дантеса от смерти.

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А вы знали об этом?

По легенде, когда Будду кремировали, то от его тела остался только левый клык. Зуб стал символом Будды, и после этого множество людей боролись за право обладания подобной реликвией. Сегодня официально зуб хранится в "Храме Зуба" на Шри-Ланке.

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