Удивительные и невероятные факты об океане

Человечество за историю своего существования прорвалось в космос, сделала огромный рывок в сфере технологий, и при этом люди практически ничего не знаю о тайнах океана. Многим океанским явлениям сегодня пока так и не найдено объяснений, а предположения учёных порой кажутся чем-то из реестра фантастики.



Факты об океане, в реальность которых сложно поверить.

1.

Белая морская пена



Откуда белизна?

Это явление выглядит так, будто ее прямо возле моря можно намыливать на помазок и использовать для бритья. «Виновником» подобной белой морской пены, как считают ученые, является одноклеточная водоросль, которая выделяет порошкообразное вещество.

2.

Выбрасывание китов на берег



Киты и дельфины, выбросившиеся на берег.

Этот феномен озадачивает ученых и по сей день. Учитывая массу китов, когда они выбрасываются на берег, то назад в воду их затолкать почти нереально, поэтому эти млекопитающие гибнут. Конечно, у ученых есть куча теорий, но это лишь теории.

3.

Красный прилив



Красный прилив – жуткое зрелище.

Название «красный прилив» не только угрожающе звучит, но и точно так же выглядит. Возникает это явление из-за колоний водорослей, которые производят вредный токсин, убивающий морскую жизнь и невероятно вредный для человека.

4.

Бор



Аномальная волна.

Бор — аномально высокая приливная волна, которая иногда возникает в устье рек. Особо серфингисты любят такие волны на Амазонке, где они называются «поророка» и достигают высоты 4 метров и скорости 25 км/ч.

5.

Биолюминесценция



Горящее море.

Моряки называют биолюминесценцию в океане «горящим морем». Если только взглянуть на это явление, легко понять, почему его так называют. Свечение океана ярким синим цветом вызывает крошечный планктон.

6.

Бимини-роуд



Бимини-роуд: кто же строил эту дорогу?

Открытие возле острова Бимини буквально взорвало научный мир. Под водой была открыта рукотворная дорога из огромных камней, которую назвали Бимини-роуд. Теории различаются кардинально — от Атлантиды до естественного геологического формирования. Насчет возраста структуры также идут споры — от 5 000 до 20 000 лет.

7.

Японская Атлантида



Японская Атлантида Йонагуни.

Подобно Бимини-роуд, Йонагуни является потрясающей находкой под водой. На глубине всего 5 метров нашли огромное пирамидальное образование возрастом порядка 10 000 лет. Относительно того, рукотворное или естественное это образование, единого мнения нет.

8.

Дымящееся Черное море



Дымящееся Черное море.

Иногда на Черном море происходит явление, известное как морской туман. Для этого нужны особые условия, такие как холодный морской воздух и горячее солнце.

9.

Звук Джулия



Звук Джулия: айсберг или что?

В 1999 году гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали странный звук, получивший название «Джулия». Он длится в течение 15 секунд и звучит как жуткое завывание. Первоначально ученые не имели ни малейшего понятия, что это было, но сегодня была выдвинута теория, что это был айсберг.

10.

Аномалия Балтийского моря



Что же на дне морском?

С момента ее открытия в 2012 году, «аномалия Балтийского моря» продолжает озадачивать ученых и произвела множество теорий заговора об НЛО. И для этого есть хорошая причина: открытие на дне Балтийского моря выглядит очень похоже на «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Сначала большинство ученых считали, что это естественная структура, образованная еще в ледниковый период. Затем детекторы определили наличие металла внутри структуры.