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Удивительные и невероятные факты об океане

Человечество за историю своего существования прорвалось в космос, сделала огромный рывок в сфере технологий, и при этом люди практически ничего не знаю о тайнах океана. Многим океанским явлениям сегодня пока так и не найдено объяснений, а предположения учёных порой кажутся чем-то из реестра фантастики.

Удивительные и невероятные факты об океане


Факты об океане, в реальность которых сложно поверить.

1.

Белая морская пена

Удивительные и невероятные факты об океане


Откуда белизна?
Это явление выглядит так, будто ее прямо возле моря можно намыливать на помазок и использовать для бритья. «Виновником» подобной белой морской пены, как считают ученые, является одноклеточная водоросль, которая выделяет порошкообразное вещество.

 

2.

Выбрасывание китов на берег

Удивительные и невероятные факты об океане


Киты и дельфины, выбросившиеся на берег.
Этот феномен озадачивает ученых и по сей день. Учитывая массу китов, когда они выбрасываются на берег, то назад в воду их затолкать почти нереально, поэтому эти млекопитающие гибнут. Конечно, у ученых есть куча теорий, но это лишь теории.

3.

Красный прилив

Удивительные и невероятные факты об океане


Красный прилив – жуткое зрелище.
Название «красный прилив» не только угрожающе звучит, но и точно так же выглядит. Возникает это явление из-за колоний водорослей, которые производят вредный токсин, убивающий морскую жизнь и невероятно вредный для человека.

 

 

4.

Бор

Удивительные и невероятные факты об океане


Аномальная волна.
Бор — аномально высокая приливная волна, которая иногда возникает в устье рек. Особо серфингисты любят такие волны на Амазонке, где они называются «поророка» и достигают высоты 4 метров и скорости 25 км/ч.

5.

Биолюминесценция

Удивительные и невероятные факты об океане


Горящее море.
Моряки называют биолюминесценцию в океане «горящим морем». Если только взглянуть на это явление, легко понять, почему его так называют. Свечение океана ярким синим цветом вызывает крошечный планктон.

6.

Бимини-роуд

Удивительные и невероятные факты об океане


Бимини-роуд: кто же строил эту дорогу?
Открытие возле острова Бимини буквально взорвало научный мир. Под водой была открыта рукотворная дорога из огромных камней, которую назвали Бимини-роуд. Теории различаются кардинально — от Атлантиды до естественного геологического формирования. Насчет возраста структуры также идут споры — от 5 000 до 20 000 лет.

7.

Японская Атлантида

Удивительные и невероятные факты об океане


Японская Атлантида Йонагуни.
Подобно Бимини-роуд, Йонагуни является потрясающей находкой под водой. На глубине всего 5 метров нашли огромное пирамидальное образование возрастом порядка 10 000 лет. Относительно того, рукотворное или естественное это образование, единого мнения нет.

8.

Дымящееся Черное море

Удивительные и невероятные факты об океане


Дымящееся Черное море.
Иногда на Черном море происходит явление, известное как морской туман. Для этого нужны особые условия, такие как холодный морской воздух и горячее солнце.

9.

Звук Джулия

Удивительные и невероятные факты об океане


Звук Джулия: айсберг или что?
В 1999 году гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали странный звук, получивший название «Джулия». Он длится в течение 15 секунд и звучит как жуткое завывание. Первоначально ученые не имели ни малейшего понятия, что это было, но сегодня была выдвинута теория, что это был айсберг.

10.

Аномалия Балтийского моря

Удивительные и невероятные факты об океане


Что же на дне морском?
С момента ее открытия в 2012 году, «аномалия Балтийского моря» продолжает озадачивать ученых и произвела множество теорий заговора об НЛО. И для этого есть хорошая причина: открытие на дне Балтийского моря выглядит очень похоже на «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Сначала большинство ученых считали, что это естественная структура, образованная еще в ледниковый период. Затем детекторы определили наличие металла внутри структуры.

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