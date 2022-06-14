Молитва от соперницы: как вернуть любимого человека

Соперничество в любви — основной мотив разлук и разводов. Как закрыть дороги разлучнице, как спасти семью от козней любовницы? Существует ли сильная молитва от соперницы, которая разрушает отношения между супругами и лишает детей отца?

Так как христианская религия придает особое значение семейному статусу, то молитвенную поддержку семье оказывает сам Господь Иисус Христос и его Мать Богородица. Сегодня я поделюсь с вами молитвами для сохранения брачных отношений от разлучницы. Также в статье поделюсь магическими заговорами от любовницы.

КАКИЕ МОЛИТВЫ ЧИТАТЬ

Христианская религия всегда боролась за чистоту супружеских отношений и запрещала внебрачные связи. Поэтому в вопросе сохранения брака церковь всегда на стороне гармонизации отношений и против разрыва брачных уз. Семейное счастье во многом зависит от усилий самой женщины, насколько трепетно она относится к данной Богом ответственности.

Воцерковленная христианка ежедневно читает утреннее и вечернее молитвенное правило, и известие о сопернице не должно застать ее в расплох. Но некоторые женщины вспоминают о молитвах лишь когда семейная лодка стремительно идет ко дну. Тем не менее, помочь и в этом случае еще не поздно.

Молитвы от соперницы читают, если:

муж собирается уходить из семьи и подавать на развод;

муж стал постоянно задерживаться на работе;

поведение мужа резко изменилось;

у мужа появилась женщина на стороне.

В этот момент очень важно держать себя в руках и не просить Бога, чтобы он уничтожил разлучницу. Некоторые женщины в порыве гнева и отчаяния начинают желать разлучнице всяческих бед да еще и Бога об этом просить. Это недопустимо. Нужно из последних сил успокоиться и просто положиться на милость Божию. Запомните, что соперница, как и вы, тоже Божье чадо. Поэтому Бог-отец не будет убивать одно чадо по просьбе другого.

Конечно, во время молитв и прошений нужно следовать основному намерению — сохранение семьи. Но методы сохранения выбирает сам Бог, а не отчаявшаяся женщина. Во время беседы с Богом посредством молитвы нужно акцентировать внимание на своей судьбе, а не на отмщении сопернице.

Молитву от разлучницы читают:

Иисусу Христу;

Параскеве Пятнице;

Богородице;

Николаю Чудотворцу;

Киприану и Иустинии;

Петру и Февронии.

Параскева Пятница является защитницей семейного очага, покровительницей брачных отношений. Если были привороты, молитва Параскеве их нейтрализует. Приснодева Мария является защитницей рода людского от козней дьявола, покровительницей семейного очага и детей. Николай Чудотворец — помощник в любых просьбах. Молитва Киприану и Иустинии поможет при приворотах на мужа, молитва Петру и Февронии покроет супружеские отношения оберегом от измен.

Молитвы Иисусу Христу:

Параскева Пятница всегда слышит моления жен и невест, если они идут от чистого сердца.

Молитва Параскеве Пятнице, читать по 40 раз подряд:

К Николаю Чудотворцу возносят молитвенное прошение о защите мужа от приворотов и измены. Он закроет все пути к любовнице, наполнит сердце мужа чистыми помыслами и любовью к своей венчанной супруге. Если был приворот, то его сила с каждым прочтением молитвы будет ослабевать.

Молитва Богородице на сохранение семьи имеет огромную силу. Никакие приворотные чары не смогут завладеть сердцем мужчины, если за него молится искренне любящая жена. Богородица покровительствует любви, которая основана на духовном единении, а не на плотских страстях.

Молитва от соперницы очень сильная — Киприану и Иустинии:

Молитва Петру и Февронии о благополучии брака:

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ

Чтобы отвадить навсегда соперницу от своего мужа или любимого мужчины, можно применить чтение магических заговоров. Заговорное слово обладает большой силой, которая очистит семейный путь от любовниц и разлучниц.

В любовной магии используются следующие заговоры:

чистка пары от порчи и рассорки;

чистка мужа от приворотов и присушек;

гармонизация отношений с мужем.

РАЗОРВАТЬ ЛЮБОВНУЮ СВЯЗЬ

Этот обряд проводят на убывающей луне в полночь. Нужно подготовить свечу, новую ручку и лист бумаги. Также нужен поднос или тарелка для пепла. Когда часы пробьют полночь, зажгите свечу, напишите на листе бумаги имена мужа и любовницы. Имя мужа с левой стороны, имя любовницы справа. Затем сверните лист трубочкой и пережгите так, чтобы разъединить имена. При этом говорите:

Как свечой разрываю, так и вас (имена) разъединяю. Как лист сжигаю, так и вашу (имена) страсть уничтожаю. Да будет так!

Теперь сожгите половинки листа, а после этого задуйте свечу своим дыханием. Откройте окна и проветрите помещение. Пепел смойте в унитаз, огарок свечи — в мусорный бак на улице либо просто киньте на перекрестке дорог. Уходите с перекрестка не оборачиваясь.

ЗАГОВОР ВЕРНУТЬ МУЖА

В современное время женщины перестали стирать вещи вручную, доверив этот магический обряд стиральной машинке. Но для укрепления отношений с мужем рекомендуется стирать его вещи руками. Пока отношения мужа с любовницей не зашли далеко, поможет следующий простой обряд стирки вещей.

На закате в любой день убывающей луны (но лучше в понедельник, вторник или четверг) начните стирать вещи мужа руками и приговаривайте: