Главные мифы о Ледовом побоище

Летом 1240 года на Русь двинулось многотысячное войско немецких рыцарей-тевтонцев, которое захватило несколько городов и планировало штурмовать Новгород. Но приглашённый новгородцами князь Александр Невский со своей дружиной освободил Копорье и Псков, а затем 5 апреля 1242 года заманил немцев на лёд Чудского озера. Как он и планировал, лёд не выдержал веса закованных в латы рыцарей и треснул, потопив большую часть тевтонского воинства и обеспечив русским славную победу. Конечно же, всё это мы помним из уроков истории. Да только многое из того, что известно об этой битве, — всего лишь миф.

Пять мифов о Ледовом побоище

Миф 1. Русские воевали с немцами

Давайте для начала разберёмся, чьё войско вторглось на Русь. Любой человек, хоть немного знающий историю, ответит: «Конечно же, немецкое!». И будет абсолютно прав, ведь и в новгородской летописи сказано, что это были именно «немцы». Да, только сейчас мы этим словом именуем исключительно германцев (даже язык изучаем не германский, а немецкий), в XIII же веке слово «немец» означало — «немой», то есть не умеющий говорить. Так русские называли все народы, речь которых была им непонятна. Выходит, датчан, французов, поляков, германцев, финнов и так далее жители средневековой Руси считали «немцами».

Миф 2. Несметная рать

Ливонская хроника указывает, что вышедшая в поход на Русь армия состояла из рыцарей Ливонского ордена (одного из подразделений Тевтонского ордена, базировавшихся на территории нынешней Прибалтики), датских вассалов и ополчения из Дерпта (нынешнего Тарту), значительной частью которого была чудь (так русские называли эстов). Следовательно, эту армию не то что «немецкой», её даже «тевтонской» назвать нельзя, ведь большинство воинов не принадлежали к Ливонскому ордену. А вот крестоносцами их назвать можно, ведь поход отчасти имел религиозный характер.Да и русская рать не была исключительно армией Александра Невского. Помимо дружины самого князя, в войско входил отряд епископа, новгородский гарнизон, подчинённый посаднику, ополчение посадов, а также дружины бояр и богатых купцов. К тому же на подмогу новгородцам подошли «низовые» полки из Суздальского княжества: брат князя Андрей Ярославич с дружиной, а с ним городские и боярские отряды.

Ещё с советских времён некоторые историки при упоминании о численности столкнувшихся на Чудском озере армий указывают, что войско Александра Невского насчитывало около 15-17 тысяч человек, противостояли же им 10-12 тысяч немецких воинов. Для сравнения отметим, что население Новгорода в начале XIII века всего-то было около 20-30 тысяч человек, и это включая женщин, стариков и детей. Примерно такое же количество проживало в средневековом Париже. Лондоне, Кёльне. То есть, если верить изложенным фактам, в битве должны были сойтись армии, равные по численности половине населения крупнейших городов мира. Весьма сомнительно, не правда ли?

Теперь же находятся и такие историки, которые, наоборот, утверждают, будто битва 1242 года была весьма незначительным событием. Ведь в ливонской летописи говорится, что со своей стороны немцы потеряли всего лишь 20 «братьев» убитыми и шесть пленными. Да только учёные мужи, похоже, забывают о том, что далеко не каждый воин средневековой Европы считался рыцарем. Рыцарями были лишь отлично вооружённые и экипированные знатные люди, и обычно с каждым из них шли человек 100 поддержки: лучники, копейщики, кавалерия (так называемые кнехты), а также местное ополчение, которых ливонские летописцы могли и не брать в расчёт. Новгородская же хроника утверждает, что потери немцев составили 400 человек убитыми, и 50 было захвачено в плен, а также «паде Чюди бещисла». Русские летописцы, вероятно, посчитали всех, независимо от рода и племени.

Так что, похоже, больше всего доверия заслуживают цифры исследователеи, утверждающих, что немецкое войско насчитывало около 150 рыцарей, полторы тысячи кнехтов и пару тысяч ополчения из чуди. Новгород противопоставил им около четырёх-пяти тысяч бойцов.

Знаете ли вы что… В 1942 году был учреждён орден Александра Невского. Да только изображён на нём не князь, а Николай Черкасов, сыгравший его в фильме Эйзенштейна 1938 года. Ведь портретов настоящего Невского не сохранилось.

Миф 3. Тяжёлые против лёгких

Одно из самых популярных заблуждений гласит, что доспехи немецкого воина были раза в два-три тяжелее русских. Якобы именно благодаря этому проломился лёд на озере, и неподъёмные латы потянули немцев ко дну. На самом же деле, русские и немецкие воины были защищены примерно одинаково. Кстати, латные доспехи, в которых обычно изображают рыцарей в романах и фильмах, появились позже — в XIV-XV веках. Рыцари же XIII века, как и русские дружинники, надевали перед боем стальной шлем, кольчугу, поверх неё — зерцало, пластинчатый доспех, или бригаидину (кожаную рубашку со стальными пластинками), руки и ноги воина закрывали наручи и поножи. Тянула вся эта амуниция килограммов на 20. Да и то подобное снаряжение имел далеко не каждый воин, а лишь самые знатные и богатые.

Миф 4. Александр надеялся на лёд

Если мы внимательно рассмотрим схему сражения, то увидим, что под лёд немецкие захватчики провалились вовсе не там, где произошла битва. Это случилось позже: уже отступая, часть из них случайно выбежала на «сиговицу» — место на озере, где из-за течения плохо замерзает вода. А значит, разлом льда никак не мог входить в тактические планы князя. Главная же заслуга Александра Невского оказалась в том, что он правильно выбрал место сражения и сумел разбить немецкий строй свиньёй, или клином. Рыцари, сосредоточив пехоту в центре и прикрыв её по флангам кавалерией, по обыкновению атаковали «в лоб», рассчитывая смести главные силы русских. Но там оказался лишь небольшой отряд лёгких воинов, который сразу же начал отступать. Да только погнавшись за ним, немцы неожиданно упёрлись в отвесный берег, а в это время основные силы русских, завернув фланги, ударили с боков и с тыла, взяв противника в кольцо. Сразу же в бой вступил укрытый в засаде конный отряд Александра, и немцы были сломлены. Как описывает летопись, русские гнали их семь вёрст до дальнего берега Чудского озера.

Кстати, в первой новгородской летописи нет ни слова о том, что отступающие немцы провалились под лёд. Этот факт был добавлен летописцами позже — спустя 100 лет после битвы. Нет об этом упоминаний и в ливонской летописи. Так что, вполне возможно, тонущие среди льдов рыцари — тоже всего-навсего миф.

Миф 5. У Вороньего камня

Давайте ещё раз взглянем на схему сражения: там указано, что оно произошло у восточного берега, неподалёку от соединения Чудского и Псковского озёр. На самом же деле, это лишь одно из множества предполагаемых мест, где могли столкнуться русские с крестоносцами. Новгородские летописцы довольно точно указывают место битвы — у Вороньего камня. Да только где находится этот самый Вороний камень, историки гадают по сей день. Одни утверждают, что так именовался остров, и сейчас называемый Вороньим, другие — что камнем когда-то считался высокий песчаник, который с веками размыло течением. В ливонской летописи сказано, что поверженные воины падали на траву, так что битва могла и вовсе произойти не на льду, а на берегу (за траву вполне сошли бы сухие камыши), а уже отступающих немцев русские преследовали по замёрзшему озеру.

Многих смущает то, что в озере даже с помощью современного оборудования до сих пор не найдено никакого оружия и доспехов XIII века, отчего возникли сомнения: а было ли вообще Ледовое побоище? Впрочем, если рыцари на самом деле не тонули, то отсутствие пошедшего ко дну снаряжения нисколько не удивляет. К тому же, скорее всего, сразу же после битвы тела погибших — как своих, так и чужих — были убраны с поля брани и захоронены.

В общем, ни одна экспедиция достоверного места битвы крестоносцев с войсками Александра Невского так и не установила, а точки возможного сражения разбросаны на участке протяжённостью в сотню километров. Пожалуй, единственное, в чём никто не сомневается, что битва 1242 года действительно произошла.

Источник : https://www.bagira.guru/old-rus/glavnye-mify-o-ledovom-poboi...

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