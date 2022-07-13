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6 историй людей, побывавших «на том свете»

Смерть как явление до сих пор остается во многом загадкой для ученых. Все потому, что никто «оттуда» еще не возвращался, чтобы рассказать, что на самом деле случается с сознанием человека и его ощущениями, когда он умирает.
Некоторые люди побывавшие на грани жизни и смерти рассказали о своих ощущениях.

1. Как читать книгу

Пять лет назад пользователь «monitormonkey» перенес тяжелую операцию, во время которой у него началось сильное кровотечение и он в течении нескольких минут был фактически мертвым.

6 историй людей, побывавших «на том свете»


«Я оказался в месте, похожем на космическое пространство, только не было видно никаких звезд и планет. Я не плавал в этом пространстве, а просто каким-то образом находился там. Мне не было ни жарко и не холодно, я не чувствовал голода или усталости, было только умиротворение и нейтральная тишина.
При этом я понимал и ощущал, что рядом любовь и свет и что я могу пойти туда, если захочу, но у меня не было такого желания. И я помню, что я думал о своей жизни, вспоминая ее моменты, но это не было как монтаж в фильме, больше всего это было похоже на то как будто листаешь страницы книги. Некоторые фрагменты „книги“ просто выделялись то тут то там.
После того как я очнулся в своем теле, некоторые мои мысли изменились.

Я все еще боюсь умереть, но меня уже не пугает то, что я увижу, когда снова окажусь там».

2. Визит того, кто был дорог

Пользователь «Schneidah7» рассказал, что ехал на своем мотоцикле на большой скорости и попал в аварию. Его с силой выбросило на дорогу. Когда его привезли в больницу, он некоторое время был клинически мертв, но он помнит кое-что после того как его выбросило из мотоцикла.
«Я помню как я лежал на асфальте и все вокруг стало темнеть и затихать. Но я продолжал быть в сознании и помню как кто-то начал громко кричать „Поднимайся, твою мать, поднимайся!“. Потом кто-то хлопнул по моему шлему на голове, а когда я открыл глаза, то увидел, как передо мной на четвереньках стоит мой брат и заглядывает мне в лицо.


Мой брат скончался от передозировки наркотиков несколько лет назад. Но он был тут и он посмотрел на свои часы и сказал „О, они скоро приедут“. А потом он ушел. Больше я ничего не помню об этом инциденте и у меня до сих пор серьезные проблемы с памятью, но визит брата я помню хорошо».

3. В саду

Пользовательница «IDiedForABit» пережила остановку сердца, которая была вызвана острой аллергической реакцией.

6 историй людей, побывавших «на том свете»

«Я помню как все мои чувства медленно втягивались назад, а потом было словно перемещение через воду и замершую черноту. В какой-то момент все вокруг пропало и вдруг я оказалась в саду.
Это не был красивый цветущий сад, в основном в нем была лишь трава и пыльные дорожки. В центре была площадка с каруселью, вокруг которой бегали двое детей, мальчик и девочка. А потом я получила то, что сложно описать. Это было сильное чувство того, что я могу выбрать, остаться тут или уйти назад.
Я решила уйти назад, но почему-то не могла. Всякий раз когда я поворачивалась и уходила, я приходила на это же место. Я стала разбирать причины по которым хочу вернуться и когда я дошла до матери, которую не хочу бросать, меня наконец отпустили. Я очнулась в своем теле. После врачи мне сказали, что мое сердце не билось 6 минут».

4. Отложить звонок

Пользователь «TheDeadManWalks» в подростковом возрасте заболел раком и несколько месяцев проходил лечение химиотерапией. Лучше ему не становилось и внезапно у него началось сильное кровотечение из носа. Потом его состояние ухудшилось из-за общего сепсиса и однажды он на время просто соскользнул куда-то.
«Хуже всего это то, что все происходит очень спокойно и ваше состояние похоже на полусон, когда слышишь звонок будильника в 7 утра, но хочешь еще немного отложить звонок и еще чуть-чуть поспать. А потом звонок начинает звенеть, и он звенит раз или два и вы понимаете, что вам все-таки надо встать, потому что пора идти в школу или на работу. Что у вас еще очень много дел и все-таки надо проснуться».

6 историй людей, побывавших «на том свете»

5. Как сон

Пользовательница «altburger69» пережила в прошлом году сердечный приступ, а когда ее повезли на Скорой, ее сердце три раза останавливалось в машине во время реанимационных действий медиков.
«Каждый раз, когда они возвращались меня „оттуда“, я ощущала себя пробудившейся от глубокого сна. При этом я шутила с ними говоря „Тук-тук, а вот и я“. Когда я умирала, ничего не было, ни света, ни чего то еще. Все ощущалось просто как глубокий сон».

6. Там ничего не было

Пользователь «Rullknuf» как и «Schneidah7» попал в аварию, когда ехал на мотоцикле. Его дыхание и пульс остановились и начались сильные судороги. Лишь спустя две минуты его друг сделал ему искусственное дыхание и вернул обратно.
«Для меня было просто затемнение. Никаких снов, никаких видений, ничего не было. Я очнулся и потом несколько раз спросил, что произошло».

Источник : https://mistika.temaretik.com/2521883815529941978/

А вы знали об  этом?

По легенде, убегая от грабителей, древнегреческий философматематик и  создатель религиозно-философской школы Пифагор  наткнулся на поле усеянное бобами и решил, что лучше умереть, чем ступить на него (Пифагор всячески поддерживал идею вегетарианства, и одним из аспектов этой практики был полный запрет бобовых культур)  в результате  чего нападавшие догнали его и перерезали горло. 

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