Почему Сталин отказался от идеи Мировой революции?

Мировая революция (МР) – одна из ключевых идей большевизма. С идеологической точки зрения необходимость ее «реализации» стала чуть ли не первопричиной событий Октября в России. Все ее хотели, все жаждали, все стремились ее поддержать, но в какой-то момент у большевиков наступил «период» отторжения этой, в общем-то, благой задачи. И ладно, если бы брожения начались в нижних эшелонах власти Советского государства… Дело в том, что едва ли не официально от идеи мировой революции отказался сам Сталин, и продвигать эту мысль он начал еще в 20-е гг., а по мнению некоторых исследователей даже в начале 1918 г!

В чем суть идеи Мировой революции

Согласно мнению большевиков, рабочий класс по всему миру находился в ужасающем состоянии, жизни нормальной не знал и стремился как можно скорее сбросить с себя «рабские оковы». Собственно, в чем это выражалось:

слишком низкий уровень дохода;

продолжительный рабочий день (на некоторых западноевропейских предприятиях аж до 16-17 часов, Царской России и не снилось такое);

полное бесправие.

Иными словами, ад, в основе которого лежала так называемая «эксплуатация человека человеком», то есть, если обобщить мнение коммунистов что современных, что живших в начале XX века, присвоение буржуазией результатов труда простых работяг.

Кстати, в реальности все было не так и страшно, в большинстве своем рассказы об ужасах жизни трудового народа происходили из уст социалистов, расплодившихся по Европе, но идея была запущена, и народ проникся своим «бедственным» положением. Правда, как показала практика, не очень-то и глубоко.

И вот люди, обремененные своим ужасным бытом, в один момент берутся за оружие, свергают буржуазную власть, ставят у руля советы по принципу большевистской системы управления, происходит это одновременно по всему миру, и через несколько лет на планете выстраивается всеобщий глобальный коммунизм, в котором все без исключения граждане оказываются в настоящем земном раю. Согласитесь, сама по себе идея в чем-то даже прекрасна – счастье, равенство, братство, сытость, множество возможностей для личностного развития. И, как считали большевики, толчком к Мировой революции должны были стать как раз Октябрьские события в России. Не сложилось…

Крах надежд

Если не усложнять планы большевиков, и донести их суть, то получается следующая картина:

в России происходит социалистическая революция (это которая Октябрьская);

по всему миру рабочие смотрят на эти события, и понимают, что жизнь-то можно изменить к лучшему;

начинаются массовые протесты и восстания, люди берутся за оружие;

максимум к 1920-21 гг. по всему миру (как минимум по большей его части) устанавливается власть советов;

наши отечественные большевики становятся «рулевыми» и берут на себя идеологические функции в деле строительства коммунизма.

Интересно, что Ленин и его ближайшее окружение после Октября не выказывали сомнений, считали, что да, к началу 1918 г. понесется революция по всему миру…

Так-то оно так, но Владимир Ильич едва ли верил в реальность МР, и, как считают некоторые исследователи, единственным человеком, верившим в необходимость и, главное, возможность ее развития, был Троцкий.

Фрагмент плаката «Да здравствует всемирная социалистическая революция!»

Реальность оказалась не такой радужной – после Октября в некоторых европейских странах действительно прокатились мелкие волны протестов, но ни одна из них не вылилась в более или менее полноценную революцию. Большая их часть или была подавлена правительствами, или, в основном, затухла самостоятельно. Причина проста – рабочие, которые вроде бы осознали необходимость борьбы за свои права, не получили никакой поддержки от единомышленников из-за границы, кроме того, они не до конца понимали свою конечную цель.

Но и это еще мелочи… Дело в том, что уровень жизни простых «работяг» что в Западной Европе, что в России был не таким уж и низким, как это принято изображать в советской публицистике (ну да, Первая мировая свое дело, конечно, сделала, но ничего критичного):

уровень дохода позволял трудолюбивым людям содержать семью и безбедно существовать;

рабочий день хоть и достигал местами 14 часов, но для рабочих того времени это было абсолютной нормой, а о сокращении его говорили только социалисты;

права и свободы к 1917 г. у людей были, в том числе, избирательные, а также присутствовали возможности самоуправления.

Иными словами, рабочий класс так и не смог понять, почему он должен с чем-то бороться, хотя, конечно, «на импульсе» волнения прошли.

Продажа газеты «Правда» во время митинга, организованного большевиками на Дворцовой площади Петрограда / Мультимедиа арт музей, Москва

Отказ

Как считают многие исследователи, Сталин с самого начала не верил в реальность идеи Мировой революции. Как минимум с первой половины 20-х гг. он вступил в противоборство с Троцким, который до конца считал МР исторической неизбежностью (на словах, во всяком случае), а потом, ближе к началу 30-х, он пришел к выводу, что коммунизм не обязательно строить в планетарном масштабе, можно обойтись и одной страной (Советским Союзом, естественно).

В итоге в 1936 г. идея Мировой революции не вошла в новую Советскую Конституцию, а Иосиф Виссарионович открыто заявил, что, мол, не пришло еще время помогать «рабочим товарищам» в других странах, нужно для начала заняться укреплением своей державы. И, знаете, он был полностью прав!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши бедным россиянам ,многих из которых лживая советская пропаганда и так развела как лохов !Однозначно это очередной миф, что якобы Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране и дескать он вел непримиримую борьбу по этому вопросу с Троцким. Это такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции.

Как не парадоксально, но призыв к народу разжечь пожар мировой революции большевики зафиксировали даже в самом тексте «Интернационала», служившим с 1922 года официальным гимном СССР :

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем»

Скажу больше, сам Ленин 26 сентября 1922 года называл СССР «Союзом республик Европы и Азии»!Ленин однозначно считал, что в одной стране социализм построить нельзя ,поэтому надо делать мировую революцию.Именно поэтому после октябрьского переворота он послал армию Буденного и Тухачевского разжигать мировую революцию в Европу, однако осеклись на Варшаве, где лишились сотни тысяч красноармейцев и эта идея временно заглохла!

Скажу больше, октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития. Из-за страха, что октябрьские события вызовут цепную реакцию на Западе , капитализм был вынужден сделать множество социальных уступок,в результате чего благосостояние трудящихся там стало высочайшим и экспорт виртуального советского социализма был невозможен!Выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся, многие из которых до сих пор испытывают экономические трудности, живя в богатейшей стране мира !

Несмотря на это, разве не палач народов Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский кровавый аналог Сталина. Разве не Англия в 1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР, считая, что большевики не просто готовятся к «мировой революции», но и непосредственно готовятся к вторжению и покорению Великобритании! Любопытно, что, поскольку британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, то на учебных стрелковых мишенях советской армии были изображены солдаты в полевой форме Великобритании!

Разве не Советы в 1920-1921 гг. стремились экспортировать мировую революцию на Восток, вероломно вторгшись в Северный Иран, провозгласив Персидскую Советскую Республику. Однако тогда , измотанные продолжительными боями и сокрушительным поражением Тухачевского в советско-польской войне, когда большевикам не удалось провести оккупацию и советизацию Польши , Советы были вынуждены позорно оставить Иран!

Впрочем , в разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин вместе с британскими войсками вероломно вторглись в Иран, поделив его, и объединив Иранский и Советский Азербайджан, провозгласил Демократическую Республику Азербайджан. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана !

А может напомнить одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам как Сталин в 1929 году отправил в Афганистан отряд Красной армии в 2,4 тыс. человек, переодетых в афганскую форму для поддержки афганского короля Аманулла-хана , который обещал красному диктатору построение социализма в Афганистане.Правда, эта попытка очередной мировой революции потерпела неудачу, поскольку короля Аманулла-хана , которого прозвали «афганским Петром I»,не удалось вновь воцарить на престол из-завзбунтовавшегося афганского народа!

Кстати, аналогичную ошибку совершил и кровожадный вождь мирового пролетариата Ленин,когда первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, развел его как обыкновенного лоха, пообещав ему за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!



А может напомнить сторонникам «миролюбивого вождя» его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ!

Однако, когда Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран, он готовился распространить утопический социализм военным путем по всему миру!Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития. Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР. Затем же, поделив вместе с немцами Польшу, кровавый авантюрист Сталин намеревался первым напасть на немцев (операция «Гроза») и "освободить" уже завоеванные Гитлером европейские страны , навязав им утопический советский социализм , что , собственно, и произошло после победы в ВОВ !Однако Гитлер, зная об этом, опередил его и первым напал на СССР!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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