Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

























В зоопарке: — Девушка! Не надо так настойчиво кормить бегемота мороженым! И вообще, у него голова с другой стороны!

















С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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