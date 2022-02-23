Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viktor podtelkov
    И я рекомендую "эрудиту" Отари Хидирбегишвили прочесть книги из цикла "Новой Хронологии", где сказано о том, что вся ...Почему Славяне не...
  • Николай Кержаков
    Вообще то у нас наконец за оскорбление Участников Великой отечественной  войны   стали привлекать к уголовной ответст...Сталин в гробу: ч...
  • Александр
    Вот такие как этот Хуибишвили и воняли особенно на своей родине в  начиная с 17 года.И продолжают вонять до сих пор.Эпитафия социализ...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                            Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
В зоопарке: — Девушка! Не надо так настойчиво кормить бегемота мороженым! И вообще, у него голова с другой стороны!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Обсудить

Картина дня

наверх