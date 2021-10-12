Как возникает материнское проклятие

Слова, которые каждая мать говорит своим детям, наделены особой силой. Именно поэтому с ними нужно быть очень осторожной! Хорошо, если мама хвалит своих деток, произносит вслух добрые пожелания, вкладывает в свои разговоры с детьми всю свою любовь. Так родительница может даже создать особую ауру над ребенком, которая будет его хранить от зла.

Но есть у этой медали и другая сторона. Злые слова матери, произнесенные в порыве гнева, могут наложить страшный отпечаток на судьбу ребенка. Материнское проклятие накладывается чаще всего не осознанно.

Если для того, чтобы навести порчу на чужого человека, нужно проделать ряд магических обрядов, то материнское проклятие возникает внезапно и не планировано.

Сильная связь между матерью и ребенком наделяет слова мамы огромной силой.

Посыл сказанного в адрес ребенка может подействовать самым неожиданным образом. Достаточно во время ссоры закричать страшную фразу вроде «Да чтоб тебе добра не было!», «Пропади ты пропадом!», «Будь ты проклят!» и другие, им подобные, чтобы испортить ребенку жизнь.

Удар от таких слов из уст матери настолько сильный, что он запускает в действие механизм материнского проклятия.

Как понять, что с человеком случилась эта беда? Что над ним повисло проклятие самого родного в мире человека?

Ухудшения здоровья. Проклятые матерями дети долго и сильно болеют. Часто у них находят редкие тяжелые заболевания. Отсутствие личной жизни. Во взрослом возрасте такие дети остаются зависимы от родителей, не могут жить самостоятельно. Чувство подавленности и депрессии, которое появляется каждый раз во время общения с матерью.

Иногда злые пожелание, сказанные в гневе, начинают воплощаться в жизнь. С детьми на физическом уровне случаются неприятности. Например, фраза «чтобы ты пропал» может буквально свести ребенка со свету.

Нужно понимать, что слова не так безобидны, как может казаться. А если они произнесены в состоянии сильного энергетического потрясения в адрес своих детей, то последствия могут быть самыми плачевными.

Думайте всегда о том, что и кому вы говорите, что избежать неприятностей и не напророчить беду.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2322665777477979056/

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