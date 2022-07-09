5 головоломок только для внимательных людей

Мозговые головоломки всегда были источником интереса для умных людей.

Это популярный метод проверки мозга любого. Однако некоторые из этих загадок довольно сложны, чтобы дать ответ сразу.

Попробуем решить сложные вопросы вместе!

# 1

Ответ: этот человек родился в 2005 году до н. э. А в таком случае мы считаем года в обратном порядке.

# 2

Ответ: мы не можем использовать квадратные и треугольные люки, или любые формы, имеющие углы, потому что под неправильным углом крышка мгновенно упадет. Мы избегаем этой ошибки, используя круг.

# 3

Ответ: минутная стрелка вращается круглосуточно 22 раза.

# 4

Ответ: человек ошибочно останавливает свою машину в отеле своего врага в Монополии.

# 5

Ответ: база данных - это подвал, в котором мы храним всю необходимую и полезную информацию. Это помогает забывчивым людям помнить о самых важных вещах.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2517363881701804335/

А вы знали об этом?

Слон может услышать грозу за 250 км, а нос слона в тысячи раз чувствительнее человеческого. Слоны умеют складывать числа и уследить за стадом более 300 особей, приходя в случае чего на помощь.Уши слона Затем, подобно фреону в кондиционере, охлажденная кровь поступает в кровеносную систему слона. таким образом температура тела снижается до 36 градусов. Слон может услышать грозу за 250 км, а нос слона в тысячи раз чувствительнее человеческого..

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