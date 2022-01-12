Креветки: почему их нельзя употреблять мужчинам

Морепродукты — одни из самых полезных и вкусных ингредиентов для всевозможных салатов, супов и других блюд. Креветки — не только источник белка, селена и витаминов, в них содержится фосфор, медь, йод, антиоксиданты. И все-таки диетологи предупреждают — креветки несут в себе опасность, особенно для мужчин.

Плохой холестерин и ротенон

Креветки являются одним из популярных афродизиаков, к тому же они стимулируют мужскую потенцию. Именно поэтому блюда с этими моллюсками влюбленные пары чаще всего заказывают во время романтического ужина. Холестерин креветочного мяса тоже всегда считался «хорошим».

Но совсем недавно ученые из Института морских исследований и Национального института питания и изучения рыбы и морепродуктов Норвегии, Осло, провели исследование обычных замороженных креветок. Маленьких ракообразных не только вылавливают из морских глубин, но и разводят на специальных креветочных фермах. И именно эти морепродукты подверглись внимательному изучению норвежскими специалистами. Оказалось, что в таком креветочном мясе содержится несколько видов антибиотиков, многие из которых используются для лечения людей, также были выявлены органофосфаты и ротенон. Все эти вещества фермеры активно используют для быстрого разведения креветок в искусственных бассейнах.

Но ротенон - сложный изофлавоноид, который в 2011 году Национальный институт исследования здравоохранения США назвал одним из причин развития симптомов болезни Паркинсона. Помимо этого было установлено, что холестерин мяса искусственно выращенных креветок способен откладываться на стенках сосудов. А это в купе с ротеноном является большим риском для здоровья, и прежде всего мужского.

Еще несколько лет назад в американском журнале «Клиническая эндокринология и метаболизм» были опубликованы итоги исследования ученых, которые подтвердили, что уровень холестерина в организме женщины зависит от активности фаз ее менструального цикла. И до наступления климактерического периода, отложение холестерина в сосудах женского организма, не имеющего сбоев в работе эндокринной системы, практически не происходит.

Но у мужчин «плохой» холестерин является одной из первых причин развития атеросклероза сосудов сердца даже в молодом возрасте. Накапливающийся в нем ротенон только добавляет проблем, увеличивая риск развития не только кардиологических заболеваний, но и медленно прогрессирующих неврологических состояний, характеризующейся кратковременной потерей памяти и патологиями экстрапирамидной моторной системы.

Эстрогенные свойства

Но если искусственно выращенные креветки оказываются напичканы различными химикатам, то выловленные из морских глубин всего одним — 4-гексилрезорцином. Это бензоловое соединение необходимо для обработки моллюсков, оно является противоглистным и бактерицидным средством. Также благодаря 4-гексилрезорцину креветки надолго сохраняют свой привычный розовато-оранжевый цвет.

Но еще в 2009 году представители Американской диетологической ассоциации в своей специализированной прессе назвали 4-гексилрезорцин, соединением, обладающим эстрогенными свойствами, способными накапливаться в организме. И если женщинам это не несет никаких проблем, то у мужчин повышение уровня эстрогена ведет к снижению выработки полового гормона - тестостерона. В итоге потребление креветок может привести к гормональному сбою в мужском организме, когда увеличивается жир в области груди, снижается потенция и уровень активных сперматозоидов, возникает депрессия.

Между тем отечественные организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора не считают ни искусственные, ни выловленные в море креветки опасными для здоровья граждан. Да и определить, правда ли, что те или иные морепродукты натуральные или выращенные на фермах, по надписям на упаковках не представляется возможным.

Под видом диких и арктических даже в Норвегии часто продаются латиноамериканские или азиатские импортируемые моллюски, выращенные в искусственных водоемах с нарушением правил производства и загрязненные ядохимикатами и антибиотиками. Поэтому всем любителям морепродуктов и особенно мужчинам стоит сократить употребление этих ракообразных.

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