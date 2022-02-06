Почему женщины выбирают партнера, похожего на их мать?

Принято считать, что женщины ищут партнера, похожего на отца, а мужчины — партнершу, напоминающую мать. Однако это не совсем так. Психолог объясняет, почему именно материнская фигура больше всего влияет на выбор потенциального спутника жизни.

Утверждение, что мужчину привлекают женщины, напоминающие его мать, не вызывает сомнений: мама — первый и главный женский образ, который он запомнит на всю жизнь. А кого же тогда выбирают девушки?

Отцовская фигура действительно влияет на формирование образа идеального партнера. Однако какого бы мужчину девушка ни выбрала, рядом с ним она будет воспроизводить первичный опыт взаимоотношений с матерью, считает клинический психолог Кира Романова.

Почему так происходит? Интуитивно мы все ищем в отношениях одного и того же — возможности вновь пережить те чувства, которые испытали в раннем детстве. Влюбленные часто говорят друг о друге как о двух половинках целого — и это неслучайно, ведь в контакте с возлюбленным мы мечтаем о слиянии, которое возвращает нас в состояние блаженного единства с матерью.

Новорожденный ребенок беспомощен и не может обойтись без взрослого. Именно контакт с мамой или с человеком, который ее замещает, дает первый опыт близости, от качества и особенностей которого зависит, какие отношения он будет строить во взрослом возрасте.

В период беременности и после рождения ребенка в организме женщины начинает вырабатываться окситоцин — гормон привязанности, благодаря которому появляется так называемый материнский инстинкт. Этот процесс обусловлен биологически, чтобы установить тесную эмоциональную связь между матерью и ребенком. В первые годы жизни эта связь действительно более близкая, чем контакт с отцом, вне зависимости от пола ребенка.

Какими были отношения девочки с матерью? Как она себя в них чувствовала? Допустим, мама не была полностью доступна, ее отвлекали другие дела: необходимость готовиться к экзаменам, сдавать срочный проект на работе, ухаживать за кем-то еще. Громким плачем дети стремятся привлечь внимание матери, когда чувствуют дискомфорт. Если крики девочки слишком часто оставались без ответа, у нее могло сформироваться недоверие к миру.

Если к ребенку с самого начала проявляли уважение и безоценочно принимали, этого же он будет искать в будущих отношениях

В советские времена была популярна методика воспитания Бенджамина Спока. Считалось, что не нужно немедленно кидаться утешать плачущего ребенка: лучше оставить его в кроватке и дождаться, когда он успокоится сам, — в противном случае он слишком привыкнет к рукам родителей.

Кира Романова считает такое предписание достаточно ядовитым: «В этом случае, скорее всего, человек станет выбирать недоступных партнеров. Например, сердце девушки будет откликаться на мужчин, которым она вроде бы и интересна, но работа, хобби, футбол или друзья для них гораздо важнее. Такой мужчина и с ней, и нет. Другой вариант недоступности — женатый партнер или человек, страдающий от алкоголизма или наркомании».

Если мать ведет себя непоследовательно — например, сначала полностью отдает себя заботе о ребенке, а затем исчезает на время или игнорирует — то, вырастая, человек будет искать похожего контакта в отношениях с партнером. Например, девушка может выбрать пьющего мужчину, который периодически будет уходить в запои. Подобно непоследовательной матери, такой партнер будет то самым заботливым и любящим, то отсутствующим.

Если мать не просто игнорировала ребенка, но и обесценивала его достижения, часто срывала на нем гнев, то во взрослом возрасте сын или дочь, скорее всего, невольно выберет человека, рядом с которым будет чувствовать себя виноватым. Девушку будут привлекать партнеры, которые ее не ценят, однако такие отношения она воспримет как должное. Привыкнув заслуживать любовь матери, она будет пытаться заслужить любовь партнера, стараясь стать для него лучшей, превзойти его ожидания.

И наоборот — если к ребенку с самого начала проявляли уважение и безоценочно принимали, этого же он будет искать в будущих отношениях. Кира Романова подчеркивает, что к ребенку важно относиться как к полноценной личности, которая обладает ничуть не меньшими правами, чем взрослые: «Если мы выросли в семье, в которой нас уважали, мы не выберем человека, который относится к нам с пренебрежением, не уважает, нарушает границы, позволяет себе лишнего, дает советы, ставит оценки. Мы будем выбирать людей, которых считаем безопасными».

Путь к исцелению

Если опыт отношений с матерью был травматичен, то, скорее всего, девушка будет испытывать трудности в построении близких отношений. Возможно, ей будут попадаться «не те» партнеры, которые отвергают и не принимают, она может чувствовать себя несчастной и бесконечно проживать сценарий из детства.

В процессе психотерапии образ отвергающей или обесценивающей материнской фигуры постепенно сменяется на альтернативный. В контакте с психотерапевтом человек учится создавать доверительные отношения, которые в дальнейшем сможет выстраивать с партнером. Однако Кира Романова не рекомендует всецело доверять влюбленности: велик риск, что бессознательно нас снова начнет привлекать человек, контакт с которым напоминает ранний травматичный опыт.

Изменить опыт не в нашей власти, но, осознавая и принимая его, мы делаем первый шаг, чтобы выйти из деструктивного сценария

Важно с осторожностью относиться к таким чувствам и начинать отношения скорее с симпатии и дружбы: «Хорошим советом было бы не торопиться сближаться. Поспешно сократив дистанцию, мы не успеваем заметить нечто важное, что происходит в отношениях». Нас снова может потянуть к не тем, поэтому важно дать себе время осознать, что мы чувствуем по отношению к этому человеку, чем именно он нас привлекает.

Идеальные родители вряд ли встречаются, и у каждого в детстве были моменты одиночества или непонимания. Изменить тот опыт не в нашей власти, однако, осознавая и принимая его, мы делаем первый шаг, чтобы выйти из деструктивного сценария.

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