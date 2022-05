Как армяне "основали Киев"

Какое-то время назад любители квази – исторических сенсаций сделали удивительное открытие. Якобы в армянской «Хронике Тарона» содержится легенда об основании Киева тремя братьями – Кием, Щеком и Хоривом. А раз «Хроника» армянская, то и братья – основатели соответственно армяне.

Самое раннее по времени найденное мною в инете подобное "историческое" исследование написано в 2004 году. Автор - Хачатурян Вартан Ашавирович, специалист по истории армянской диаспоры.

Цитировать не буду, кому интересно может почитать по ссылке.

К сожалению, пищу для размышления армянозаписывальщикам дали такие авторитетнейшие учёные как Николай Марр и Борис Рыбаков.

Процитирую незабвенного Бориса Александровича:

Ну что ж. Стоит обратиться к первоисточнику и внимательно почитать, что там написано. Заодно и разобраться какое это имеет отношение к Киеву.

А говорится в «Хронике» следующее. По сообщению хрониста в исторической области Великой Армении Тарон, находящейся к западу от озера Ван, местные армянами - язычниками издревле (и вплоть до IV века, когда языческие капища был разрушены дружинниками армянских князей, принявших христианство, а жрецы перебиты или отправлены в ссылку) почитались некие языческие божества с именами Гисан и Деметр. (Что это были за божества, и как возникла путаница с их именами, сказано будет чуть позже).

Автор сообщает легенду о том, как возникло почитание Гисана и Деметра (на русский языке "Хроника Тарона", насколько мне известно не переведена, поэтому представляю вашем вниманию мой перевод с английского):

Причина же существования идолов в этой местности следующая. Деметр и Гисан были князьями из Индии и принадлежали к одному народу. Они были вовлечены в заговор против своего царя Динакса (Dinakseay). Когда царь узнал о заговоре, он послал войска убить или изгнать братьев. Они бежали из страны и пришли к армянскому царю Валаршаку. Он дал им в ленное владение землю Тарона, где они для себя построили k’alak и назвали его Вишап. Придя в Аштишат, воздвигли идола, почитаемого среди индийцев. Спустя 15 лет царь убил обоих братьев, причина мне неизвестна. И передал княжение троим их сыновьям – Куару, Мелтесу и Хору. Куар построил свой собственный awan и назвал его Куарс, Мелтес построил awan на этой большой равнине и назвал его Мелти, младший же, уйдя в гавар Полуник, построил awan и назвал его Хореанс. Позднее Куар и Мелти, собравшись вместе, направились к горе Карк / K’ark’e. Найдя ту местность обильно и прекрасной. Изобилующей дичью для охоты, травами и деревьями. И построили здесь дастакерты и установили двух идолов, одного по имени Гисан (Gisana, Gisianeay, Gisane), другого по имени Деметр. И посвятили род свой служению этим идолам.

Цитата по Levon Avdoyan. Pseudo – Yovhannes Mamikonean. History of Taron. Historical Investigation, Critical Traslation, and Historical and Textual Commentaries. Scholar Press Atlanta, Georgia. 1993. Страница 87 - 88

Далее хронист сообщает, что, так как Гисан имел длинные волосы, то и его жрецы также носили длинные волосы.

Было очень страшно смотреть на них, ибо они были длинноволосы ( gisawork ) и черны ликом, ибо происходили из Индии.

Когда началась христианизация Тарона, жрецам по повелению армянского князя, искоренявшего язычество, отрезали волосы. Впоследствии потомки жрецов, не имея возможности открыто соблюдать свои древние языческие обычаи, прибегли к хитрости – у детей при стрижке оставляли на голове клок волос, что напоминало им об их происхождении и прежней вере.

А вот что рассказывает о Кие, Щеке и Хориве Нестор Летописец в «Повести Временных лет»:

Что тут общего с армянской легендой. Созвучие имён старшего и младшего из братьев? Созвучия названий городов, Куарса и Киева? Сакральное число три (брата)? Факт основания города на горе (в «Повести» на трёх горах)? Или можно ещё «притянуть за уши» «оселедцы» на головах потомков?

Где в армянской легенде имя сестры? Ни о какой Карап, о которой пишет армянозаписывальщик Хачатурян, в тексте "истории" упоминаний НЕТ! Есть Карапет , но то, как известно, совсем другой персонаж.

Где в славянской легенде – упоминание об иноземном (индийском в частности) происхождении основателей города? Где в ПВЛ говорится о возведении капища в честь обожествлённых предков? У Кия, Щека, Хорива и Лыбеди и отец – то неизвестен по имени.

События, описанные «Хроникой» происходят целиком и полностью в Тароне. Все упомянутые места имеют более – менее точную географическую привязку. Куарс это, разумеется, никакой не Киев на Днепре, а населённый пункт Кирави / Kiravi / Guars на равнине Муша, Мелти – Mexdi. По мнению современных исследователей название последнего восходит к ассиро – вавилонскому Melida / Melidia. В таком случае Мелтес – всего навсего эпоним.

Гавар Полуник (Պալունիք) - это никакая не "земля полян" (откуда Марр это вообще взял?!), а тоже вполне определённая местность на западе области Тарон. На представленной ниже карте она показана красной стрелочкой:

Вывод: Что может свидетельствовать о заимствовании легенды славянами у армян или армянами у славян. На мой взгляд, НИЧЕГО.

Дополнение:

Гисан и Деметр.

P. S. Особо стоит упомянуть о необычных именах языческих богов – Гисане и Деметре. Необычных потому, что они нехарактерны для армянского язычества. Дело в том, что дохристианские верования армян – вульгаризированная версия иранского зороастризма. Почти ВСЕ армянские божества (за исключением богини Астхик) идентичны божествам (язедам) зороастрийского пантеона. Помимо прочего, у армян существовало языческое божество Спандарамат (Սպանդարամետ ), владыка подземного мира. В имени нетрудно узнать авестийское Спента – Армайти. Спента – Армайти, персонификация матери – земли вообще – то божество женское. Но у армян почему – то стало мужским. В Деметра Спандарамат превратился под эллинистическим влиянием (либо же, как вариант, с лёгкой руки христианских авторов, любивших отождествлять языческих богов различных народов с соответствующими персонажами древнегреческой мифологии). Давайте вспомним, кто у эллинов был богиней земли и плодородия? Правильно, ДеметрА. А раз божество мужское, то стал соответственно ДеметрОм. Ну а Гисан - скорее всего эпитет Деметра.

Длинные волосы божества и его служителей могли символизировать плодородие. Сравните, например, со славянской богиней земли и плодородия Мокошь, которая после крещения Руси «превратилась» в Параскеву – Пятницу, изображавшуюся женщиной с длинными распущенными волосами.

Христианскому автору «Хроники Тарона», жившему спустя много веков после описываемых событий, разбираться во всех мифологических хитросплетениях было лень, да и Ветхий Завет прямо предписывает:

«не воспоминайте имени богов их».

Так и появилась легенда о братьях – индийцах, которая, помимо объяснения этимологии населённых пунктов в Тароне, вероятно и отразила смутные предания о каких – то переселениях в Тарон иноплеменников.

