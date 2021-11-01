Как на Руси появились тараканы

С этими надоедливыми насекомыми человечество живет бок о бок уже не одно столетие. Все это время какими только способами хозяева жилищ не пытались избавиться от непрошеных гостей. В современном мире для этого используют ядохимикаты, а как боролись с тараканами на Руси?

Откуда взялись «прусаки» в России?

В средневековых русских летописях нет никаких упоминаний о домашних насекомых-вредителях. Первые негативные высказывания в их адрес историки относят к середине XVIII века и связаны они с Семилетней войной в Европе, в которой участвовали и русские войска. Тогда, в 1757 году, против Пруссии и Англии объединились Австрия, Франция, Россия и Саксония. Русские солдаты с переменным успехом воевали в прусских землях и по окончании войны отправились домой. И уже оказавшись на Родине они с удивлением обнаружили, что их обозы, вещмешки, а также воротники и карманы обмундирований просто кишат какими-то рыжими насекомыми.

О том, что их туда привлекли остатки мяса и хлебные крошки, солдаты не думали. «Прусаки», как их прозвали россияне, очень скоро расплодились по всем деревням и городам и их можно было увидеть не только в крестьянских избах и на постоялом дворе, но и в особняках благородных помещиков. Ранее неизвестные насекомые, не кусающие человека и боящиеся его, как огня, поначалу воспринимались как предвестники прибыли.

Их даже использовали в качестве лекарства — добавляли в водку, считая, что тогда она станет полезной при простуде. Крестьяне придумали связанную с ними примету – если «прусаки» массово убегают из дома, значит скоро случится пожар. Правда это, или нет — неизвестно. Но очень скоро выяснилось, что та же самая пища, которую едят люди, нужна и новым насекомым, и россияне серьезно задумались о том, как теперь избавить свои жилища, таверны и постоялые дворы от этих мелких дармоедов.



Что же это за таракан?

Всех насекомых, похожих по поведению на «прусаков», в России стали именовать тараканами. Поговаривают, что название придумали российские татары, чей язык входит в тюркскую группу – у них в лексиконе имелось слово «тархан», обозначающее клан, который по родовому признаку был освобожден от всех налогов и вообще «никому ничего не должен». Ведь в России тараканы, в отличие от остальных насекомых, не встроились в пищевую цепочку: ни один зверь или птица их у нас не ест.

А уничтожать тараканов оказалось необходимым: продуктового изобилия у большинства населения страны никогда не было, а тут еще и эти нахлебники. Но тогда россияне не знали, что в отличие от людей, тараканы могут прожить без пищи около 40 дней и способны обходиться без воздуха 45 минут, поэтому даже утопить их в воде не получится. А еще за год одна самка таракана способна отложить более 2 миллионов яиц и там, где еще недавно эти насекомые были редкостью, вскоре уже бегали полчища тараканов.

Как уничтожали тараканов

Но зато люди очень быстро поняли, что для нормальной жизни тараканам нужно теплое и влажное помещение, а при низких температурах они умирают. И это верно: энтомологи утверждают, что при +15 тараканы перестают размножаться и цепенеют, при - 5 погибают за полчаса, а при -7 — через минуту. И русские придумали способ, как избавляться от тараканов. Это делали обычно суровой зимой; в избе прекращали топить печь, открывали настежь окна и двери и на сутки уходили к соседям.

Перебежать из остывающей избы в другую по морозу тараканы не могли, вслед за теплым воздухом они переползали на потолок и замерзнув на смерть, вскоре осыпались на пол. Семье, вернувшейся домой, нужно было только смести всю эту тараканью кучу и выкинуть ее за околицу. Но «прусаки» досаждали людям и летом. Заметив пищевые привычки насекомых, им устраивали разные ловушки. Оставляли на столах старую посуду с остатками пива или меда, а затем, когда она наполнялась вечно голодными тараканами, накрывали крышкой и выкидывали.

Другим, более эффективным способом было приготовление отваров. Свежие листья пижмы, полыни, мяты, багульника, жимолости, аниса и веточки красной бузины отваривали, разливали готовый раствор по чашкам и расставляли по избе. А также раскладывали сами растения по всем углам помещения. Тараканы ненавидят запахи этих трав, но все равно пьют приготовленные для них растворы и умирают от отравления. Оставшиеся особи, как правило, разбегаются, эмигрируют к соседям. А позже от них перебираются обратно в ту же избу, где жили, когда трава там окончательно завянет и хозяевам надоест готовить отвары. Поэтому полностью избавиться от тараканов удается только сейчас, с появлением современных химикатов. Да и то это дело, увы, сложное.



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