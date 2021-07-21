11 признаков старой души

Старые души (зрелые души, древние души) – это души, которые прошли множество воплощений с разными испытаниями и уроками.

Это души с огромным багажом знаний и умений, скрытых в их бессознательном, но при стечении определенных обстоятельств, способных выйти на осознанный уровень.

Очень часто, таких людей иногда называют «индиго».

Уже с детских лет такие люди шумным компаниям и играм сверстников предпочитают задумчивое созерцание происходящего или внутреннее переживание каких-то собственных мыслей и идей. Они серьезны, любознательны, необыкновенно разносторонние и самодостаточны.

Хотя бывают случаи, когда из-за «амнезии рождения» старые души забывают слишком многое и тогда практически не отличаются от своих ровесников.

Но с возрастом в таких людях все явственнее проявляются определенные отличия от более молодых душ.

Так как же определить старую душу?

Для того, чтобы определить зрелость своей души, можно воспользоваться определенными техниками (ретроспективная память, регрессивный гипноз, реинкарнационная медитация, трансовые состояния) или обратиться к более простому способу – признакам старых душ.

Повторяющиеся сны

Сны, являясь отражением нашего бессознательного, обнажают травмы, страхи или какие-то незавершенные ситуации, над которой работает ум человека.

Странные воспоминания

И повторяющиеся сны могут являться отражением опыта прошлых жизней, тем более, если не объясняются никакими событиями настоящей жизни.

Существует множество зарегистрированных необычных воспоминаний у маленьких детей, которые впоследствии удается удивительно точно и в малейших деталях подтвердить.

Подобными вопросами занимаются психологи и другие специалисты, специализирующиеся на прошлых жизнях.



Например, когда ребенок помнит свое прежнее имя, имена своих родителей, братьев и сестер, детей и внуков, место жительства и подробно его описывает, а порой помнит даже причину своей смерти.

Сильное влечение к определенной культуре, периоду времени или окружающей среде.

Данный признак означает наличие остаточных воспоминаний своей души из прошлой жизни. Подобное тяготение является словно тоской по дому.

Необъяснимые страхи или фобии

Определенные неприятные воспоминания, переживания или отголоски прошлых травм из прошлых жизней могут остаться в нашем детстве или даже во взрослом возрасте в виде необъяснимых страхов и фобий (например, страх утонуть, боязнь некоторых видов животных или определенных мест и так далее).

Опыт глубинных воспоминаний (так называемое «дежа вю»)

Такие люди могут подумать о чем-то, уже испытанном ими прежде: «У меня есть ощущение, что я это помню, хотя и не могу понять, происходило это на самом деле или нет».

Многие старые души попадают в такие ситуации, которые кажутся им знакомыми, – словно бы они узнают лица людей, но в этой жизни они видят их впервые.

Задумчивость, самоанализ и понимание цели

Старые души любят размышлять, анализировать, заниматься самокопанием и обладают удивительной способностью быстро учиться на своих и на чужих поступках, в отличии от более молодых душ, которым для подобных выводов иногда не хватает и одной жизни.

Кроме того древние души часто задаются вопросами:

«Какова цель моего пребывания здесь? Правильно ли я все делаю?»

Такие вопросы возникают у из-за того, что у них есть ощущение какой-то недостаточности того, что они делают в данные момент жизни. Словно зря теряют свое время. Отсюда порой возникает ощущение потерянности.



Как только старая душа правильно определяет направление дальнейшего развития и начинает меняться, вся ее мощь реально проявляет себя: увеличивается интуиция, появляется синхроничность в том, куда идти, и, что делать, вопросы-сомнения уходят, уступая место уверенности.

Синхроничность событий, сильная интуиция, предвидение, ясновидение, обращенное на прошлые события.

Тайные знаки, предзнаменования, волшебные совпадения для старых душ настолько очевидны и логичны, что порой даже не удивляют их.

Например, насколько регулярно Вы видите на часах 11:11?

Старые души обладают способностью получать неизвестную информацию о прошлых или будущих событиях своей жизни или жизни близких людей.

Безошибочное считывание и понимание человеческой натуры

Зрелые души умеют интуитивно «читать» людей.

Недолгое взаимодействие с человеком или наблюдение за ним со стороны — и им уже все понятно про него, соответствие с очевидным для них типажом личности установлено, мысли и поступки предсказуемы, потаенные страсти или манипуляции очевидны.

Они столько раз уже наблюдали человеческие проявления, что удивить их довольно сложно, а обычное бытовое общение с жалобами на своих близких, сослуживцев, государство или нехватку денег на них наводит скуку.

По этой причине окружающие часто могут считать старые души равнодушными и холодными, что является ошибкой.

Эмпатия

Старые души – это эмпаты, обладающие умением сопереживать, чувствовать чужие несчастья, проживать их внутри себя практически как свои собственные.

Длительный контакт с постоянно жалующимися нытиками может значительно снизить их энергетику и психологическую защиту, а иногда даже привести к депрессии.

Поэтому многие зрелые души стараются обезопасить себя от подобных энергетических вампиров, избегая их или вообще вычеркивая из своей жизни.

Любознательность, стремление к получению новых знаний (особенно духовных) и быстрая обучаемость

Постоянная потребность в получении новых знаний пересиливает страх естественных вследствие их приобретения изменений, толкая к отказу от стабильности, комфорта, прежних сфер деятельности, отношений, системы питания и т.п.



Окружающие могут с осуждением считать их эдакими «неразумные прыгунами», которые по непонятным для них причинам не хотят жить обычной жизнью и лишают себя многих ее удовольствий.

Старые души материальным вещам предпочитают интеллектуальные ценности в виде образования, приобретения какого-либо нового опыта или раскрытия в себе новых граней и способностей.

Они вообще много чего умеют делать – словно включается какая-то двигательная память или что-то в этом роде, и они просто знают, как правильно, например, готовить, стричь волосы, огородничать, плотничать и все.

Рано или поздно зрелые души приходят к полному или частичному отказу от средств массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио, интернет) по причине их агрессивности, алчности, обманчивости и предвзятости.



Старые души вообще отличает склонность ко всему духовному с поиском просветления, саморазвитием и стремлением к гармонии.

Бесстрашие, стрессоустойчивость и понимание бренности жизни

Старые души часто осознают не только свою смертность, но и тленность всего вокруг. Они прошли множество уроков жизни, справились уже почти со всеми ситуациями еще в прошлых жизнях, поэтому знают, что любая ситуация разрешима, а накопительство – бессмысленно.

Зрелые души не учатся сейчас проходить и осваивать тот или иной страх, то как делают более молодые души, – ведь они делали это уже не один раз прежде.

Заглянув в себя, старая душа почувствует такую спокойную, молчаливую уверенность и силу справиться с любыми трудностями и все преодолеть.

Потребность в уединении, удовольствие от одиночества, нестандартность поведения

Таких людей могут считать слабо социализированными, отшельниками или даже социопатами, но на самом деле они настолько самодостаточны, что общество обычных людей с их постоянной суетой, страстями и гонками за материальными вещами им утомительно и неинтересно.

Одиночество для таких людей — наслаждение и радость.

По сути — им никто не нужен, как и одобрение или оценка со стороны.

Старые души вообще имеют альтернативные, несколько непопулярные (где-то старомодные) взгляды, вкусы и предпочтения, что довольно часто приводит к тому, что им трудно заводить дружбу с людьми, с которыми у них мало общего.

Хотя многие зрелые души и пытаются вести себя в соответствии с принятыми нормами, чтобы не отличаться от других, но со временем они перестают заниматься этим бессмысленным занятиям и отдаются во власть своих «странностей» и «причуд», посвящая себя духовным поискам и совершенствованию своей души.

В результате зрелые души могут оказаться в одиночестве. Зато с себе подобными им необычайно хорошо, особенно, если это половинки одной души.

Глубокая связь с природой

Старые души находят упоение и счастье, находясь на природе, причем, чем дальше от крупных городов и мегаполисов, тем лучше.

Жить в деревне – мечта многих из них.

Такие люди тонко чувствуют и понимают природу с ее негласными законами и по мере сил стараются беречь.

Ощущение себя старше своего возраста

Если душа перевоплощалась уже много раз, человек будет иметь более мудрый взгляд на вещи, принимать более зрелые решения и иметь более солидную манеру поведения даже в молодом возрасте.

Все это результат пережитого опыта. К таким людям могут часто обращаться за советом, не взирая даже на их более юный паспортный возраст.

Чувство благодарности к людям, жизни и Богу

Старая душа обладает способностью чувствовать глубочайшую любовь Бога в любых ее проявлениях, что выражается в искренней благодарности не только к происходящим положительным событиях своей жизни, но и тем новым урокам, которые она преподносит.

А это требует зрелости, опыта многих воплощений для того, чтобы понять благословляющую волю Творца и оценить ее внутреннее значение.

И если Вы отождествляете себя более чем с двумя из этих признаков, можете быть уверены — Вы не первый раз живете на нашей планете.

Даже то, что Вы читаете эту статью, может быть еще одним подтверждением того, что Вы – старая душа, ведь энергетика подобной информации притягивает далеко не каждого.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2263239880037632928/

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