Архипелаг Сокотра - сокровищница Земли

Архипелаг Сокотра, находящийся в водах Индийского океана, удивителен по всем своим параметрам. В его состав входят три обитаемых и один необитаемый островов, которые принадлежат стране Йемен. Помимо островов, в состав архипелага также входят две скалы.

Самый большой остров архипелага, который также называется Сокотра, занимает площадь 3625 квадратных километров. Остальные острова – Абд-эль-Кури, Самха, Дарса и два небольших острова под названием Аль-Ихван, охватывают территорию не более 200 квадратных километров. Примечательно, что Сокотра находится ближе к Африканскому континенту, нежели к побережью Йемена, в который включён административно. Ближайший континент находится на расстоянии 233 километров, что делает архипелаг одним из самых изолированных мест в мире.

Долгая геологическая и биологическая изоляция Сокотры, а также особенности климата, сформировали в этом месте уникальный растительный и животный мир. Треть растительной жизни этих островов не встречается больше нигде на Земле. По этой причине Сокотра внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К примеру, только здесь можно встретить удивительное дерево под названием Драцена киноварно-красная. Своей формой оно напоминает гриб высотой до 10 метров, а при надрезе коры из дерева начинает вытекать красная смола, которая быстро застывает. Образующуюся камедь местные жители используют в медицинских и косметических целях. На Сокотре также добывают самый редкий чёрный жемчуг, который имеет необычный свинцовый отлив.

На самом большом острове архипелага проживает около 40 тысяч человек, и они почти не испытывают на себе влияния внешнего мира в связи с отсутствием регулярной транспортной связи. Туризм развит крайне слабо, и лишь на острове Сокотра можно найти пару скромных отелей. По разным данным, архипелаг ежегодно посещает около 2 тысяч туристов.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2229119028944439507/

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