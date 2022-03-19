10 неожиданных фактов о 18 веке

Почему копилка — именно свинья? Кто из американских отцов-основателей состоял в российской Императорской академии наук и художеств? В чём современники подозревали Моцарта? Подборка интересных фактов о 18 веке!

Первые гейши были мужчинами

Изначально гейшами были мужчины. Они служили своеобразными шутами, развлекавшими феодалов до 17 века. Их называли «гейшами» (людьми искусства), «хоканами» (шутами) и «тайкомоти» (носителями барабана). Первое появление в культуре гейш женского пола относится к 1750-м годам, их назвали «гэйко» (девушки искусства).

В 1795 году французские конные войска взяли в плен… корабли

В 1795 году французская кавалерия захватила в плен голландский военный флот, застрявший во льдах. Это единственный случай в истории, когда конные войска смогли взять в плен… корабли.

Почему копилка — именно свинья?

В старом английском языке было слово «pygg», означающее красную глину, из которой делали домашнюю утварь. В том числе из неё лепили ёмкости для мелких вещей и монет. Накопленные в такой ёмкости деньги люди стали называть «pyggy bank» — «банк из глины». К 18 веку слово «pygg» вышло из обихода, а «pyggy bank» в значении «копилка» осталось в ходу. Кто-то обратил внимание, что первое слово звучит похоже на «pig» — «свинья» — и сделал «пигги банк» в форме глиняной свиньи.

Современники Моцарта думали, что он карлик, а не ребёнок

Так и появилась всем известная свинья-копилка.

Когда Моцарту было восемь лет, Лондонское королевское общество подослало к нему Дэйнса Баррингтона, чтобы проверить: Моцарт — ребёнок или нет? Из-за виртуозной игры маленького пианиста у многих возникали подозрения, что на самом деле он взрослый человек с карликовостью, притворяющийся ребенком. Баррингтон развеял все сомнения: Моцарт был восьмилетним маленьким мальчиком, который во время встречи с ним качался на деревянной лошадке.

Моцарт

Джозеф Генри Грин узнал, что умер, ещё до того, как фактически скончался

«Остановился» — было последним словом знаменитого британского хирурга и анатома 18 века Джозефа Генри Грина. В этот момент он прощупывал собственный пульс.

Джозеф Генри Грин

Бенджамин Франклин состоял в российской Императорской академии наук и художеств

Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, был первым американцем, ставшим иностранным членом Императорской академии наук и художеств (с 1917 года — Российская академия наук). Кроме того, однажды в Париже он беседовал с Фонвизиным и существует предположение, что именно Франклина писатель вывел в образе Стародума, героя его комедии «Недоросль».

Бенджамин Франклин

Странное ругательство 18 века

Одно из распространённых англоязычных ругательств 18 века звучит так: «Ты вор, убийца и украл лицо у бабуина!». У кого-нибудь есть идеи, что бы это могло значить?..

В 18 веке королевский врач захватил власть в Дании

В 18 веке королевский врач немецкого происхождения Иоганн Фридрих Струэнзе более чем на год захватил власть в Дании. Он успел отменить рабство и цензуру прессы, сократить государственные расходы, уволив без пенсии множество чиновников, и завязать интрижку с королевой, прежде чем его сместили и казнили в 1772 году.

Иоганн Фридрих Струэнзе

Ветвь русских царей Романовых принадлежит немецкой династии

Авторитетные источники по европейской генеалогии называют династию русских правителей начиная с Петра III не «Романовы», а «Гольштейн-Готторп-Романовы», поскольку ветвь Романовых с 1762 года принадлежит к ветви Гольштейн-Готторпов немецкой Ольденбургской династии, известной с 11 века.

Людовик XIV запрещал придворным носить каблуки выше, чем у него

Пётр III

В 1700-х годах французский король Людовик XIV, известный своей любовью к моде, и его придворные стали носить обувь на высоком каблуке в знак высокого статуса. Но чем популярнее становились каблуки, тем яростнее мужчины стремились перещеголять друг друга их высотой. В конце концов специальный королевский указ ограничил высоту каблуков: 1,25 см для простолюдинов, 2,5 см для буржуа, 3,75 для рыцарей, 5 см для дворян и 6,25 для особ королевской крови.

Людовик XIV

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