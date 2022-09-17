7 хитроумных загадок, для решения которых вам придется мыслить нестандартно

В обычной жизни большинство людей пользуется стандартными шаблонами мышления, и это делает невозможным любое другое решение, кроме очевидного. Но некоторым из нас удается мыслить оригинально. Давайте посмотрим, насколько хорошо развито ваше латеральное (нестандартное) мышление!

7 хитроумных загадок, с помощью которых вы можете проверить себя на способность думать иначе, чем другие.

Загадка №1. Человек в лифте

Человек живет на 10 этаже многоэтажного здания. Каждый день он спускается на лифте на первый этаж, когда отправляется на работу или по магазинам. Возвращаясь домой, он поднимается в лифте на 7-ой этаж, а затем идет вверх по лестнице, чтобы добраться до своей квартиры на 10 этаже. Почему он так делает?

Загадка №2. Человек в баре

Человек зашел в бар и попросил бармена дать ему стакан воды. Бармен начал искать что-то под баром. Внезапно он достал пистолет и направил его на посетителя. Человек сказал бармену: “Спасибо”, — а затем ушел. Что произошло?

Загадка №3. Мертвый человек в поле

Мертвый человек лежит посреди поля. Рядом с ним нераспечатанный пакет и ни души вокруг. Как он умер?

Подсказка: Человек знал, что умрет, если коснется земли.

Загадка №4. Антоний и Клеопатра

Антоний и Клеопатра были найдены мертвыми на полу виллы в Египте.

Загадка №5. Уголь, морковь и шляпа

Вокруг валялись куски битого стекла. Единственным свидетелем их смерти оказалась собака. Они не были отравлены, кроме того, на их телах не было найдено никаких следов насильственной смерти. Как они умерли?

Пять кусочков угля, морковка и шляпа валяются на лужайке сада. Никто не оставлял их там, но есть вполне логичное объяснение, почему они там находятся. Какое?

Загадка №6. Проблема с сыновьями

Женщина родила двух сыновей в один час, день, месяц и год. Но они не являются двойняшками. Как такое могло произойти?

Загадка №7. Адам и Ева

Человек умер и попал в рай. Там тысячи других людей, и все они голые. Он осмотрелся вокруг и увидел пару, в которой сразу признал Адама и Еву. Как ему это удалось?

Итак, на сколько загадок вам удалось найти ответ?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2568920795399063711/

А вы знали об этом?

Весомый вклад в разращение населения Руси внесли иноземцы. Как считал русский историк Николай Костомаров, именно иноземцы ввезли в нашу страну в XVI веке сифилис и другие «дурные» болезни. К слову, до того как «немытую Россию» не начали массово посещать вонючие (в прямом смысле этого слова) иноземцы, у нас слыхом не слыхивали об эпидемиях, косивших «просвещенную» Европу на протяжении веков – на Руси просто исстари имели привычку соблюдать элементарные правила гигиены.

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