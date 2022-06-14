Станет ли убийство Самюэля Пати уроком для французской вседозволенной демократии?

Как известно, 16 октября 2020 г. в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати. Таким образом молодой парень в порыве гнева, вызванного оскорблением пророка Мухаммеда, расправился с человеком, не раз кощунственно издевавшимся над чувством верующих мусульман! В ходе задержания Анзоров оказал сопротивление сотрудникам французской полиции и был застрелен.

Полтора месяца семья Анзорова ждала выдачи тела и наконец Абудуллаха Анзорова похоронили на его исторической родине в Чечне. Он принадлежал к одному из самых многочисленных и достойных чеченских тейпов Чинхой. В силу традиций на похороны явились почти все жители села Шалажей, однако, если бы чеченские силовики не взяли село в оцепление, то многие жители Чечни пришли бы на похороны истинно верующего мусульманина Абудуллаха Анзорова, который предпочел мученическую смерть, нежели выслушивать издевательства неверных на пророка Мухаммеда! Акция памяти Анзорова также состоялась во многих мусульманских странах, поскольку мусульмане рассматривают действия убитого учителя Пати как нападки на пророка Мухаммеда, который «в исламе особо почитаем – даже больше чем родители»! Акция памяти Анзорова также состоялась во многих мусульманских странах, поскольку мусульмане рассматривают действия убитого учителя Пати как нападки на пророка Мухаммеда, который«в исламе особо почитаем – даже больше чем родители»!

Власти Чечни сделали все возможное, чтобы похороны Анзорова не превратились в стихийный флешмоб республиканского масштаба как это было в Чечне в августе 2018 года, когда в селе Гелдаган с почестями хоронили Юсупа Темирханова, который в 2011 г. отомстил бывшему полковнику российской армии, осужденному и отсидевшего срок за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

После трагического убийства «учителя-демократа», Франция задалась вопросами: кто виноват и почему это могло сучиться ,казалось бы, в столь демократической стране?А ведь ,как не парадоксально, но поводом для убийства стал один из уроков, посвященный «свободе слова»,на котором погибший учитель показывал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo в 2015, которые тогда стали поводом для кровавой расправы работников этой «демократической редакции»? Любопытно, что ученикам мусульманской веры, которые могли быть шокированы и возмущены изображением карикатуры голого пророка Мухаммеда, «учитель – демократ» предложил отвернуться или выйти, чтобы не задеть их чувства, и показал рисунок обнаженного пророка только оставшимся в классе учащимся!Когда же 13-летняя девочка стала доказывать Пати, что это кощунство и порнография, он не обратил на нее внимание и цинично продолжал позорную демонстрацию непристойных карикатур. В результате, возмущенная и униженная девочка пожаловалась своему отцу Брахиму Шнина, который подал на учителя заявление в полицию за распространение порнографии и религиозный экстремизм. В ответ отец получил встречный иск от преподавателя за клевету, а девочку на два дня отстранили от занятий! Тогда возмущенный Брахим Шнина записал два видео, где призвал властей предпринять меры против педагога. После этого мечеть в Пантене выразила в соцсетях протест против антирелигиозных действий и призвала сурово наказать учителя.Именно после этих событий истинно верующего Анзорова охватил необузданный гнев и ,шокированный непристойной и антирелигиозной деятельностью Пати, он совершил жестокое убийство «учителя – демократа»! Исходя из вышесказанного, больше всего нареканий к деятельности властных структур Франции, которые ничего не сделали,чтобы предотвратить назревавшую трагедию.Сам же факт того, что Пати, отчетливо осознавая негативную реакцию учеников-мусульман предложил им выйти, говорит о том,что он отлично понимал какую боль и страдания он предоставляет этим ученикам! Важно также отметить, что эта была не просто личная инициатива «учителя-демократа» Пати,а он, несмотря на то, что и ранее неоднократно получал угрозы от верующих мусульман, бесцеремонно действовал в рамках «справедливой» программы французской системы образования, которая основана на концепции свободы слова, позволяющей оскорбления и глумления над чувствами верующих!

Самуэль Пати

Именно эта общеевропейская концепция гласит, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого и что даже самое свободное общество предполагает определенные разумные ограничения для каждого своего члена! Но, похоже, «демократичный» Запад просто забыл об этом и, взятая им ныне на вооружение концепция, подталкивает людей к радикализации, а общество — к непримиримости и углублению раскола, что обязательно даст свои фатальные плоды, что ,собственно, и произошло с трагической гибелью учителя Пати, который неукоснительно придерживался этой ,по сути, недемократической концепции!

Да, уважаемые друзья, именно недемократической концепции, поскольку нельзя подобной идеологией разжигать национальную рознь, натравливая людей разного вероисповедания друг на друга! Безусловно, нельзя оправдать трагическое деяние Абдуллаха Анзорова, но одновременно с этим нельзя равнодушно смотреть, как «демократичная» Европа, яростно защищая ,например, права ЛГБТ-сообществ, игнорирует и оскорбляет права и чувства верующих!

А может напомнить французским борцам за права человека 7 января 2015 года, когда братья Шериф и Саид Куаши, также оскорбленные и униженные издевательскими карикатурами на пророка Мухаммеда, с криками «Аллаху акбар!» ворвались в здание редакции Charlie Hebdo и открыли по сотрудникам журнала огонь из автоматов.Именно после этого, распоясавшийся редактор Charlie Hebdo Лорана Суриссо,которому прострелили плечо, до сих пор находится под постоянным наблюдением трех охранников, которым ,полагаю, еще очень долго придется спасать жизнь этого одиозного «демократа», позволившего себе оскорбить религиозные чувства мусульман всего мира!

И разве это не кощунство и вакханалия, когда спустя несколько дней после кровавого нападения на обложке журнала провокационно появился рисунок плачущего пророка Мухаммеда с табличкой «Je suis Charlie»(«Я — Шарли»),после чего тираж журнала взлетел почти вдвое!Именно эта обложка с плачущим Мухаммедом ,к сожалению, навсегда бесславно останется в коллективной памяти французов, став их унизительной визитной карточкой! Казалось, этот выпуск журнала стал заключительным аккордом в трагедии Charlie Hebdo, однако это не так.

Появившееся ощущение единства нации длилось недолго и впоследствии негативное отношение к Charlie Hebdo особенно явственно проявилось среди молодежи, живущей на окраинах больших городов. Более 200 школьников отказались почтить память жертв атаки и с пониманием отнеслись к мотивам убийц, открывших огонь по авторам кощунственных карикатур, высмеявших пророка Мухаммеда. Слава Богу,что после кровавой драмы в Charlie Hebdo во Франции нашлось немало людей,призывающих власти запретить глумление и издевательство над чувствами верующих мусульман!В этом отношении поучительны слова известного французского юмориста Стефана Гийома «Я не хочу, чтобы карикатуры на пророка Мухаммеда помешали мне увидеть, как растут мои дети»! Действительно,в результате вседозволенной и кощунственной французской демократии постоянная угроза терроризма стала неотъемлемой частью повседневной жизни французов. Как тут не вспомнить слова Уинстона Черчилля «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных»!

Абдуллах Анзоров

А может продвинутой демократией можно также назвать и то, когда в эфире государственного французского телевидения детям рассказывают о том, что якобы Россия — фабрика фейковых новостей и что«Владимир Путин — царь дезинформации»!Причем ведущий входе передачи подсказывает ребятам ответы на вопросы о том, как в свободой прессе варварской России ущемляются права угнетенных и бедных россиян, приводя отрывки из статей RT и статей Le Monde об оппозиционере Алексее Навальном! Ничего не скажешь — довольно познавательная передача для детей!

Вызывает возмущение и тот факт, что, выступая на акции памяти на площади Республики в Париже под лозунгом «Свобода слова, свобода преподавания», президент Макрон объявил войну «геттоизации» Франции, «исламистскому сепаратизму», однако ничего не сказал об оскорблении и надругательстве над чувствами верующих и пересмотру некоторых спорных вопросов несовершенной французской демократии, которые в первую очередь и привели к столь трагичным событиям! А ведь Абудуллах Анзоров не был по натуре преступником и приверженцем радикальных взглядов и даже не попадал в поле зрения спецслужб.Скажу больше, по словам родственников Абдуллаха, он был добрым, отзывчивым мальчиком, бережно относившийся к животным, и с детства соблюдал все религиозные му­сульманские традиции. С овершить же подобное преступление решился исключительно в состоянии эмоционального стресса, вследствие кощунственного и безнравственного оскорбления религиозных чувств!

Безусловно, демократическое государство должно стоять на страже не только неприкосновенности частной жизни человека и его сексуальной ориентации, но и жестко блокировать любые попытки оскорбления религиозных чувств верующих! Однозначно, борясь с религиозным экстремизмом, государство не должно пропагандировать вакханалию воинствующего безбожия, целенаправленно оскорбляющую чувства верующих. А может господин Макрон забыл трагическую историю своей страны, когда 23 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея, на почве религиозного экстремизма произошло массовое убийство 30 тысяч гугенотов, устроенное католиками и вошедшее в историю как «Варфоломеевская ночь»! Учитывая этот зловещий урок из собственной истории, Макрон ,безусловно, должен был быть в курсе того,к чему может привести религиозный экстремизм!

Хотелось бы также напомнить ему слова его великого соотечественника Императора Наполеона Бонапарта, который сказал, что «Ислам – истинная религия» и я надеюсь, что скоро придет время, когда ислам будет во всем мире, потому что ... Он уже преобладает! Но ,похоже, президент Макрон просто забыл обо всем этом и можно быть уверенным, что взятая им ныне на вооружение концепция, подталкивающая людей к радикализации религиозного экстремизма, а общество — к непримиримости и углублению раскола, обязательно даст свои еще более фатальные плоды, тем более что в самой Франции довольно часто нарушались и сегодня нарушаются основные демократические принципы. Например, несмотря на то, что французы гордятся одной из старейших демократий в Европе, последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году(вспомните трагический французский фильм «Двое в городе»).

Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы однозначно поймёте — насколько Францию можно считать образцом демократии ,кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот, а президента страны выбирает не народ Америки, а фактически коллегия выборщиков! Порой кажется, что прав был Альфред Нобель, который в свое время сказал: «Демократия — стадо идиотов под управлением подонков»!

Разобравшись в премудростях французской демократии, в результате чего и произошла трагическая гибель слуги этой пресловутой демократии учителя Пати, вызывает возмущение отношение к этим событиям некоторых российских деятелей и СМИ, которые почему-то осуждают реакцию на эти события чеченского руководства и лично главы Чечни — Рамзана Ахматовича Кадырова! Особо хочу отметить, прославившуюся своими лживыми и бездарными публикациями, редакцию издания «Новая Газета» — непримиримого критика Кремля, опубликовавшего статью «Станет ли убийца французского учителя народным героем Чечни?»!

В первую очередь хотелось бы сказать сотрудникам этого лживого и одиозного издания, что, исходя из вышесказанного, Самюэль Пати и Абдуллах Анзоров были бы живы и подобная жуткая трагедия не произошла бы, если несовершенная французская демократия предусматривала наказание и сурово карала бы любые оскорбления религиозных чувств верующих и проявления воинствующего безбожия! И не надо уподобляться потомкам кровавых европейских варваров, которые на протяжении всей своей истории грабили и уничтожали целые народы, уничтожив 100 миллионов американских индейцев, устроив им настоящий геноцид!

Мало того, они не щадили и собственный народ. Разве можно забыть, например, Великую французскую революция XVIII века, когда трупов от недавних официальных и неофициальных казней было так много,что Комитет общественной безопасности, чтобы «добро не пропадало зря» дал разрешение на обработку человеческой кожи трупов на кожевенных заводах, тем более что человеческая кожа считается более эластичной и прочной, чем кожа животных. Любопытно, что один из лидеров революции Луи Антуан Сен-Жюст пришёл в ярость, когда некая молодая женщина не ответила взаимностью на его любовные притязания, велел её казнить, а из её кожи заказал себе жилет и сапоги.И вот потомки этих варваров ,как ни странно, сегодня учат весь мир основам демократии и толерантности к религии, забывая свое кровавое прошлое ! Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !Именно поэтому западная цивилизация, если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна покаяться перед народами мира и особенно перед Россией за все те злодеяния и преступления, которые она совершила и сейчас совершает, навязывая всему миру свою довольно несовершенную демократию!

Именно подобная «работа над ошибками», а не та, которую предлагают амбициозные журналисты «Новой Газеты », должна стать главным приоритетом мировой цивилизации! Вместе с тем абсолютно согласен с ними, что у варварства нет ни своей религии, ни конкретной национальности и что в мире нет национальности и религии, которые бы провозглашали смерть выше жизни!

И хочу вас однозначно заверить, что Абдуллах Анзоров ,как вы считаете, действовал не как зомби, которому промыли мозги, а как истинный верующий мусульманин, который испытал настоящий шок и душевное потрясение из-за кощунственного оскорбления пророка Мухаммеда! Напомню, что подобное состояние в юриспруденции называется «состоянием аффекта», которое часто является однозначным поводом для смягчения наказания!

Именно поэтому в тот день в Чечне, соблюдая все исламские каноны, хоронили не злостного террориста и маньяка, а обезумевшего защитника религии и жертву несовершенной западной демократии! Именно поэтому героический чеченский народ проводил в последний путь Абдуллаха Анзорова и не удивлюсь, если народ Чечни со временем потребует увековечить его именем одну из улиц в селе Шалажей! Поверьте, мудрый народ Чечни не похоронил бы Абдуллаха на кладбище, если бы он совершил убийство на террористической почве, тем более что в России тела террористов хоронят только за пределами кладбища!Этим чеченский народ не оправдывает убийство учителя Пати, а однозначно осуждает религиозный экстремизм французских властей! Исходя из этого, вся эта шумиха либералов о якобы помпезных похоронах террориста лишена основания.

И именно поэтому вызывают негодование и жалость подлые либеральные холуи, которые винят во всем этом Рамзана Кадырова, который не пошел против воли своего народа! Не исключено, что этим врагам чеченского народа хотелось в очередной раз разжечь пламя ненависти,которое могло вылиться в гражданскую войну?

В этом отношении считаю также неуместными и необоснованными критические выступления пресс-секретарь президента России Д.С. Пескова и депутата Госдумы В. В. Жириновского, которые, не разобравшись в сложившейся ситуации, подвергли критике обращение Кадырова к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который назвал гибель Самюэля Пати «характерным исламистским террористическим актом»!

Именно эта непростительная и провокационная интрига Макрона, оскорбившая весь полутора миллиардный мусульманский мир, возмутила Кадырова, который призвал его «прекратить нападки на веру», подчеркнув что к терроризму верующих в первую очередь подталкивают нынешние действия французского президента! Именно поэтому Кадыров назвал французского лидера «вдохновителем терроризма» и призвал его прекратить нападки на ислам, подчеркнув, что французский президент «сам сейчас становится похож на террориста» и своими заявлениями провоцирует теракты!

А ведь чеченский лидер, всегда категорически осуждал терроризм в любых его проявлениях и призывал не провоцировать чувства верующих. Кроме того, выразивший соболезнования родным погибшего учителя, Кадыров заявил Макрону, что подобные трагические инциденты перестанут происходить только тогда, когда во Франции будет полностью налажен государственный институт межнациональных и межрелигиозных отношений!

На мой взгляд, многие страны пресловутого Запада наконец-то должны понять, что свобода совести и слова — не только то, во что вы можете свободно верить и молиться, но и то, что никто не смеет вам мешать это делать, а тем паче — преследовать и издеваться над чувствами верующих!Ведь, если бы подобные демократические правила существовали бы во Франции, то жертва несовершенной французской демократии Анзоров обязательно обратился бы в суд, а не вынужден был совершать ,безусловно, тяжкое преступление!

В этом отношении заслуживает внимания Австрия, в которой запрещено «оскорбление священных лиц или предметов», а также «другие действия, которые могут быть признаны оскорблениями чувств верующих»! В этом отношении хотелось бы напомнить господину Макрону и всем, защищающим его доморощенным либералам, случай, когда в Австрии запретили показ фильма Вернера Шретера «Любовный собор», весьма специфически изображающий библейских и евангельских персонажей. Вопрос попал на рассмотрение ЕСПЧ и было признано, что австрийские власти действовали «в интересах обеспечения религиозного мира в этом регионе и для того, чтобы у отдельных людей не сложилось ощущение, что их религиозные представления стали объектом необоснованных и оскорбительных нападок»!

Исходя из всего вышесказанного ,полагаю, трудно согласиться с господином Песковым и Жириновским, которые считают, что внешнюю политику России в подобных вопросах может определять только президент, а не руководители регионов. На мой взгляд, этим деятелям следовало бы знать, что ответ Кадырова на оскорбление Макроном чувств верующих мусульман ничего общего не имеет с дискриминацией внешней политики России, равноправным субъектом которой является Чечня, тем более что Рамзан Кадыров предусмотрительно отметил ,что он обратился к президенту Франции ни как глава Чечни, а как обыкновенный верующий мусульманин! Разве он не имел на это право?

Полагаю, многие со мной согласятся, что, если на провокационное выступление Макрона, ответил бы не Кадыров, а кто-то из высшего российского руководства, то в этом случае весь западный мир ,несомненно, завопил бы о дискриминации чеченского народа в России, которому запрещают высказываться даже на религиозные темы! Таким образом, лучше бы господин Песков и Жириновский больше внимания уделяли бы более актуальным вопросам сегодняшней России, особенно деятельности российских СМИ!

Мне, как и многим людям разных стран, невыносимо больно наблюдать, как многие российские журналисты и телеведущие политических программ позорят высокую культуру русского народа! Например, разве не позор наблюдать на экранах ,казалось бы, цивилизованной страны как распоясавшийся телеведущий передачи «Время покажет» Артем Шейнин мечется по студии с ведром дерьма, настойчиво предлагая это ведро ненароком разозлившему его респонденту! И разве можно верить лживым и амбициозным журналистам «Новой газеты», пять журналистов которой непонятно за что были убиты за свою профессиональную деятельность и которые в погоне за сенсацией готовы на любую мерзость вплоть до того, что обвинять выдающегося руководителя Чечни Рамзана Кадырова в приравнивании зараженных коронавирусом к террористам!

В заключение, хотелось бы пожелать всему чеченскому народу всех благ и дальнейшего процветания и выразить свою благодарность тем его представителям, которые тепло отозвались на мою предыдущую статью«Миф о депортации чеченцев и ингушей» https://otari.mirtesen.ru/blog/43407661257). Весь мир следит за успехами, которых достигла Чеченская Республика, в которой побежден терроризм, демократическим путем созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений, проведены грандиозные перемены в вопросах защиты прав и законных интересов граждан. Безусловно, во всем вышесказанном большая заслуга главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова — неутомимого и мужественного борца за процветание своего народа! Да поможет Всевышний сохранить мир, единство и согласие на Вайнахской земле !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !