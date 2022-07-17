Почему за самой страшной женщиной в истории женихи выстраивались в очередь

Маленькая необычная девочка появилась на свет в индейском племени. Родная мать сразу же бросила неказистого ребенка, но, к счастью, рядом оказалась девушка по имени Эспиноса. Она назвала девочку-обезьяну Хулией и посвятила все свою жизнь ее воспитанию.

После смерти любимой мачехи Пастрана сразу же сменила место жительства. И в новой деревне ей быстро удалось устроиться на работу к губернатору. Тяжелая и скучная жизнь служанки уродливую девушку совершенно не прельщала, и она решила вернуться на родину.

Хулия Пастрана

Однако, по пути домой Хулию ожидала судьбоносная встреча. Она случайно оказалась в поле зрения хитрого и алчного американца, после уговоров которого, Пастрана согласилась за деньги выступать в цирке-уродов.

С этого началась ее ошеломительно успешная карьера. Большей популярностью лохматая леди пользовалась в соединенных штатах, не меньше любила ее и российская публика, вот только Европа осталась прохладной к столь необычной современнице. Большая популярность вскоре позволила девушке самостоятельно выбирать менеджеров и принимать решения касательно своих выступлений. Из цирковой артистки леди-обезьяна быстро превратилась в очень востребованную певицу и танцовщицу, которую богатые люди буквально арендовывали на целые вечера.

Среди них было и не мало встреч частного характера.

Это удивительно, но уродливая девушка действительно пользовалась большим успехом у представителей сильного пола. Впервые испытать на себе повышенное мужское внимание Хулие удалось в Кливленде, куда она приехала на гастроли. В один их вечером завороженные необычной красотой артистки мужчины буквально выстроились в очередь, чтобы хоть несколько минут провести в танце с возлюбленной.

Но больше всего ухажеров привлекала не внешность леди-обезьяны, а ее грация и добрый нрав. Многие из них не раз отмечали, что их очень вдохновляли личные беседы с девушкой. Она всегда могла выслушать и дать дельный совет, а также ей не составляло труда поддержать абсолютно любой разговор.

Однако, при таком обилие воздыхателей Пастрана никак не могла выбрать себе достойного спутника жизни. В обществе ходили слухи, что она просто подбирает для себя более богатого кавалера, поэтому всем вокруг дает отказ. На самом же деле, ее личной жизни противостоял менеджер Теодор Лент.

Спустя пару лет, в 1857 году он сам сделал предложение своей подопечной, прекрасно понимая, что любой мужчина хочет овладеть такой диковинкой. Но еще больший интерес у него вызывали деньги, которых к тому моменту у Хулии накопилось уже слишком много.

Немного спустя супруги узнали, что ждут пополнение. Мальчик точь-в точь похожий на свою необычную мать родился на территории России, когда супружеская пара находилась на гастролях. Но уже через три дня ребенок скончался, вслед за ним погибла и мать, пораженная инфекционным заболеванием.

Хулия Пастрана, мумия

Лента это не обеспокоило, и он тут же обратился к московскому хирургу, который мумифицировал трупы. Более 150 лет мать с ребенком не могли найти упокоения, пока их возили по разным странам мира. И только в 2012 году тела были переданы на родину и погребены в соответствии со всеми традициями.

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А вы знали об этом?

Стать вдовой, лишившись любимого мужа — кошмар многих женщин. Это потеря опоры, потеря близкого человека и самого надежного соратника, а в Индии — еще и потеря самой себя. Ведь в этой стране вдовы — символ позора. Гонимые и никому не нужные, они превращаются в изгоев: от них отворачиваются близкие, а родные дети могут выгнать овдовевшую мать из дома. Не просто так раньше они практиковали Сати — ритуальное самосожжение.Сейчас Сати запрещен законом, но отношение ко вдовам от этого ничуть не улучшилось. Традиционная индийская культура гласит, что вдовы опорочены и опозорены самим фактом смерти мужа: не уберегли, не позаботились, не защитили. Как итог, места в семье им больше нет. Поэтому тысячи женщин стекаются в священный город Вриндаван, который сегодня известен, как город вдов. Все дело в том, что индусы верят: когда-то Вриндаван был любимым городом Кришны и его возлюбленной, поэтому смерть в нем может освободить от бесконечного круга перерождений, череды жизней и смертей. Вдова же, умершая в этом городе, освободится от своего "позора" и не повторит его в будущем.

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