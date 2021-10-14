10 заповедей Библии, заповеди Господни

Наверное, все слышали про 10 заповедей Библии. Они считаются основополагающими законами и в христианских религиях, и в иудаизме. Это простые тезисы, но по их толкованию написаны просто-таки целые тома. Реально ли применять их в сегодняшней жизни? Принесет ли это какую-то практическую пользу?

Происхождение Десяти заповедей

О том, как появился этот свод законов, повествует Библия. 10 заповедей Божьих были объявлены с неба во всеуслышание всему израильскому народу, который собрался возле горы Синай. Позже сам Бог написал провозглашенный свод законов на десяти каменных скрижалях и передал Моисею для того, чтобы этот оригинал хранился в народе из поколения в поколение.

10 заповедей Библии кратко

Рассказ о том, как Бог давал израильскому народу 10 заповедей, записан в двадцатой главе книги Исход. Вот их краткое содержание:

Поклоняйся только своему Создателю. Не делай для поклонения никаких статуй и картин. Не используй имя Бога неподобающе. Субботу посвящай Богу (не занимайся повседневной работой). Уважай родителей. Не убивай. Не участвуй в распутстве. Не воруй. Не лги. Не завидуй.

Надо ли соблюдать христианам?

Относятся ли требования Закона, данного в древности Моисею, к христианам?

Нелишним будет упомянуть, что постановления Закона не ограничивались лишь десятью пунктами. Он включает в себя около 600 различных указаний. Однако эти десять заповедей содержат в себе главные принципы, которые остальные постановления объясняли более широко.

Главным мерилом для принятия тех или иных решений для христиан, по идее, должна бы быть Библия. 10 заповедей Христа в ней нигде не упоминаются. И даже более того, когда Иисуса Христа спросили, какая заповедь в Законе самая главная, он привел два высказывания, которые не являются частью 10 заповедей Библии.

Означает ли это, что Христос считал их устаревшими к тому времени или неактуальными для своих последователей, которые должны были перестать исповедовать иудаизм и стать первыми христианами?

Отнюдь нет. Если проанализировать знаменитую Нагорную проповедь Христа, легко увидеть схему, по которой он ее строил: конкретное постановление из Закона – объяснение того, как его выполнять правильно. Так вот, среди этих постановлений есть и требования, включенные в 10 заповедей Библии, и те, которые не являются их частью.

Сам Иисус Христос заверил своих учеников в том, что он пришел на землю не для того, чтобы нарушить Закон, а для того, чтобы его исполнить. Не случайно на протяжении тысячелетий Слово Бога сохранялось, невзирая на все попытки его уничтожить. И это не простое совпадение, что сегодня у нас есть список 10 заповедей Библии. Закон Божий был написан для нашей же пользы. А потому принципы, содержащиеся в Десяти заповедях, непосредственно касаются христиан и сегодня.

Уникальность закона Бога

Даже при весьма беглом взгляде на знаменитые заповеди в глаза бросается сходство с основными законами любого цивилизованного общества. И это не удивительно, ведь в них отражается понимание человеческой сущности. Однако одна из заповедей в корне отличается от любого человеческого закона.

Подумайте о самом смысле существования законов. Они принимаются ради защиты интересов общества в целом и отдельно взятых членов этого общества в частности. К тому же любое постановление, которое что-либо запрещает, предполагает определенную меру наказания в случае нарушения. Соответственно определяются и методы фиксации этих нарушений.

Однако подумайте, как можно проследить за исполнением последней из заповедей: «Не завидуй»? Как можно определить, обвинить, доказать и добиться наказания для того, кто нарушит это указание? Для человека это просто невозможная задача.

Существование десятой заповеди – одно из косвенных доказательств правдивости библейского повествования. Бог в состоянии исследовать сердце и увидеть мотивы поступков и скрытые желания. Следить же за своей непорочностью в этом вопросе каждый должен самостоятельно.

10 заповедей Библии и современное общество

Еще в 2000 году был проведен опрос на предмет отношения респондентов к Десяти заповедям. Результаты ярко проиллюстрировали изменение ценностей в пределах соседних поколений. Почти 70% опрошенных, которым было более 60 лет, знали заповеди и старались поступать в соответствии с ними. А вот среди молодых людей до 30 лет таковых не набралось и 30%. И подобная тенденция лишь усугубляется.

Подмена понятий и ценностей

Практически каждый, даже очень далекий от религии человек скажет, что выполнение Десяти заповедей полезно и правильно. Да и не один здравомыслящий индивидуум не заявит, что надо идти против Бога. Подмена библейских ценностей – тех ценностей, которые были изначально установлены самим Создателем, – происходит на более тонком уровне.

Убивать - грех? Да! А если убивать, защищая свою страну? Убийца переименовывается в героя…. Причем независимо от того, защищается эта страна или нападает.

Прелюбодеяние – грех? Да! А если это – настоящая любовь? Вроде уже и звучит как-то по-другому….

Не делай изображений для поклонения. Вроде как абсолютно определенное указание. Но если это икона…. То, что согласно закону Бога – неприемлемо, в какой-то момент превратилось в освященное.

Вот так, незаметно, идет влияние на подсознание человека. И в момент, когда надо принять решение о том, как поступить, мозг автоматически предложит более комфортный вариант. Хотя последствия могут быть и плачевными.

Обучение детей

Когда стоит начинать знакомить детей с библейскими наставлениями? В наше время популярно мнение, что ребенку не стоит давать религиозное воспитание. Лучше подождать, пока он вырастет и сможет принять свое собственное осознанное решение в этих вопросах.

Однако подобные умозаключения несостоятельны. 10 заповедей Библии для детей полезны не меньше, чем для взрослых. А знание этих принципов вреда уж точно никакого не причинит.

Подумайте, мы же не ждем сознательного возраста у ребенка, чтобы начать учить его пользоваться ложкой. А следуя вышеприведенной логике, надо было бы все полностью пустить на самотек, ожидая подходящего момента.

Сам Закон Бога предписывает необходимость обучать своих детей заповедям с самого раннего возраста. Но как это можно делать практически?

Во-первых, не бойтесь читать с детьми Библию в оригинале с юного возраста. Не стоит недооценивать способность к восприятию и обучению у малышей. Лучше всего, если вы будете использовать ясный и легко понятный перевод Библии, а не отдавать предпочтение устаревшему варианту только из-за традиции.

Кроме того, сейчас в изобилии имеется литература, которая знакомит с основными библейскими требованиями, написанная специально для детей. Читайте ее вместе с ребенком. Поощряйте его задавать вопросы и вместе ищите на них ответы. И не сомневайтесь в том, что ваши усилия окупятся сторицей.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2324169872308701293/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Самое интересное о пустыне https://otari.mirtesen.ru/blog/43792642379/

5 наставлений святой Матроны Московской https://otari.mirtesen.ru/blog/43937569928/

Великие советские изобретения, которые изменили весь мир https://otari.mirtesen.ru/blog/43249862319/