13 способов удержать мужчину от измены

Согласно статистике, 60% мужчин и 40% жен изменяют своим вторым половинкам. Каким должен быть брак, чтобы хотя бы снизить вероятность адюльтера, знает американская колумнистка, телеведущая и автор книг о сексе и отношениях Трейси Кокс.

Каждый случай измены, как и каждый брак, уникален, и здесь не может быть какой-то одной универсальной формулы или одного совета, который бы подошел абсолютно всем. Поэтому Трейси Кокс дает несколько советов, которые помогут снизить риск измены.

Совет №1. Выбор правильного партнера

Будет ли изменять вам ваш партнер, во многом зависит от того, какого человека вы выбрали. Нарциссы, сфокусированы на себе и своих потребностях, более склонны к изменам. Кроме того, есть профессии, представители которых чаще ходят налево – например, те, кто часто ездит в командировки. В зону риска попадают так же те, чьи родители когда-либо попадались на измене. Если ваша половинка была неверной в предыдущих отношениях – это тоже фактор риска.

Совет №2. Обсудите, что для вас является изменой

Для кого-то измена – это секс с другой женщиной, а для кого-то трагедия – невинный флирт. Поговорите откровенно о том, что в вашей паре является приемлемым, а что – нет. Ваш мужчина должен знать, с чем вы готовы мириться, а с чем – категорически нет.

Совет №3. Старайтесь не ссориться

Научно доказано: измены чаще происходят в так называемых "токсичных" браках, где споры не решаются быстро и легко, а оставляют после себя обиду, боль и скрытый гнев.

Совет №4. Проводите время врозь

Очень важно, чтобы даже очень-очень любимый человек имел что-то свое, не имеющее ничего общего с вами. Это может быть какое-то хобби, свободное время на общение со своими друзьями, да и вообще все, что делает его счастливым. Время только на себя не должно быть у вас или у него неким соблазном или чем-то недостижимым.

Совет №5. Пусть у вас будет совместное хобби

Бесчисленные исследования подтверждают: количество времени, проведенного вместе – это мощный залог счастья пары. Путешествуйте, экспериментируйте, открывайте для себя новые рестораны, смотрите вместе фильмы и слушайте музыку. Создавайте совместные впечатления.

Совет №6. Общайтесь, когда вы далеко друг от друга

Смс, телефон, электронная почта или социальные сети – без разницы, как – но общайтесь постоянно. Регулярные переписки и звонки снижают вероятность того, что партнер отправится "налево", говорит Кокс.

Совет №7. Присмотритесь к его друзьями

Нет, не в том смысле, что нужно положить на кого-то глаз. Оцените его друзей на предмет "безопасности". Друзья, которые сами изменяют или постоянно делятся негативом в отношении своих отношений – не самое полезное общество. Конечно, мы не можем выбирать ему друзей, но, по крайней мере, следует иметь в виду, если кто-то из них плохо на него влияет.

Совет №8. Проводите время со счастливыми парами

Недавнее исследование показало: дружба со счастливыми парами снижает вероятность измен и разводов.

Совет №9. Экспериментируйте в сексе

Измена – это не всегда о сексе, часто это просто поиск чего-то нового. Задумайтесь, комфортно чувствует себя ваш партнер, когда предлагает попробовать что-то новенькое? Как вы на это реагируете?

Совет №10. Познакомьтесь с его "рабочей женой"

Не секрет, что большую часть жизни мы проводим на работе, поэтому у коллег часто создается фальшивый образ одиночки. Вроде вторая половинка есть, но где-то далеко. Старайтесь, чтобы те, с кем работает ваш любимый человек, чаще видели вас, счастливых, вместе.

Совет №11. Обращайте внимание на важные события в жизни

Смена работы, смерть близкого человека – это факторы риска. В таких случаях люди часто стараются заполнить вакуум в душе новым романом, хотя на самом деле лишь добавляют себе проблем. Опасно также приближение к так называемому "знаковому" возрасту: например, в 29 или 39 лет люди часто берутся переосмысливать свою жизнь и размышлять над тем, какие возможности они упустили.

Совет №12. Не бойтесь идти к психологу

Сейчас все больше пар обращаются к психологам, чтобы научиться лучше понимать друг друга, общаться или решать какие-то споры. Чем раньше попросить о помощи, тем меньше вероятность того, что ваш мужчина будет бежать от проблем, погружаясь в романы на стороне.

Совет №13. Следите за собой

Конечно же, красота – это никакая не гарантия того, что вас не предадут. Женщина может быть красивой, но скучной. Или постоянно ныть. Или злопамятной. Или такой, с которой просто невозможно находиться рядом. Все это очень часто становится причиной измены. Так что заботьтесь о себе – как внешне, так и внутренне.

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А вы знали об этом?

Змеи решили отказаться от правого лёгкого: их длинное и тонкое тело не вмещает сразу два органа дыхания. В лучшем случае, от правого лёгкого остаётся маленький и нефункциональный кусочек. В худшем — оно исчезает совсем. А вот у дождевых червей противоположная история. Эта группа организмов появилась до изобретения комплексных и сложных органов, поэтому вынуждена пользоваться нефридиями — простеньким аналогом почек. Они располагаются по парочке на каждый сегмент. Тело взрослого земляного червя состоит из 150 сегментов, а значит, у него может быть до 300 почек!

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