Значение последней цифры года рождения

Астрология и нумерология тесно связаны между собой. Китайцы-как основоположники восточного гороскопа, убеждены, что год рождения каждого человека заранее предопределен. И о каждом из нас, многое может поведать последняя цифра года рождения.

Согласно Восточному гороскопу, существует 5 главных стихий. Каждая из них покровительствует определенным цифрам. Основными стихиями по Китайскому гороскопу считаются Металл, Огонь, Дерево, Вода, Земля. Астрологи, сходятся во мнении, что руководящая стихия оказывает сильнейшее влияние, как на природу, так и на особенности характера человека, вплоть до его привычек и пристрастий.

Последняя цифра в годе рождения 1 или 0

Стихия-Металл. Сторона света Запад. Время года Осень. Цвет стихии Металл-Белый. Такие люди отличаются очень сильным характером. От природы им присущи такие качества как, самостоятельность, независимость, терпеливость, сила воли и умение выживать в любых условиях. Отстаивают свою точку зрения. Для представителей этой стихии важнее всего упорядоченность и сохранение равновесия баланса и чистоты. Их отличительные черты-решительность и надежность. Но порой, они стараются не быть частью толпы, держась немного в стороне от нее. В числе главных недостатков характера, выделяются не предсказуемость и периодическая импульсивность.

Для таких людей характерна сознательная жажда власти и богатства. Многие их них становятся руководителями и начальниками.Стихия-Вода. Сторона света Север. Время года Зима. Цвет-Черный. Люди этой стихии являются достаточно отзывчивыми и обаятельными личностями, готовыми сопереживать и поддерживать близких. Отличительными чертами характера таких людей является гибкость, умение плыть по течению, блестящий ум, креативность и хорошее воображение. Еще они обладают даром убеждения. Эти люди являются отличными организаторами и исполнителями. Из негативных качеств, в таких людях часто бывает не искренность и излишняя скрытность. У них прослеживается ярко выраженное желание манипулировать людьми. Такие люди, склонны идти только легким путем, тем самым проявляя пассивность и склонность потакать чужим и своим прихотям.

Последняя цифра года рождения 4 или 5

Стихия-Дерево. Сторона света Восток. Время года Весна. Цвет-Зеленый. Тайна людей этой стихии, заключается в том, что главными чертами их характера являются щедрость, высокая нравственность, принципиальность, дар убеждать и проводить тщательный анализ информации. Отличаются особой креативностью и артистичностью. Они трудолюбивы. Еще одним качеством, является их уверенность в собственных силах и умение довольствоваться тем, что есть, не пытаясь прыгнуть выше собственной головы.

Одним из главных недостатков, является их расточительность. Им стоит научиться строго рассчитывать свои возможности и силы. Характерны медлительность и пассивность.

Последняя цифра года рождения 6 или 7

Стихия-Огонь. Сторона света Юг. Время года Лето. Цвет-Красный. Эти люди настоящие искатели приключений. Они всегда готовы исследовать, что-то новое. У них есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешными руководителями и бизнесменами. Люди стихии Огня, отличаются особой притягательностью и привлекательностью. Это по-настоящему семейные люди и дорожат семейными связями. У них можно выделить следующие черты характера, это дружелюбие, высокая самооценка, блестящие умственные способности, решительность, уверенность в собственных силах и ораторское мастерство. К недостаткам характера, относятся их излишняя агрессивность и абсолютное желание добиться желаемого результата любыми путями. Так же, присуща излишняя эмоциональность, не терпеливость, чрезмерная амбициозность и эгоистичность. Им сложно научиться считаться с мнением других людей.

Последняя цифра года рождения 8 или 9

Стихия-Земля. Сторона света Центр Земли. Конкретного времени года нет. Цвет-Желтый. Эти люди отличаются терпеливостью и надежностью, а так же невероятно развитой интуицией. Они всегда ведут себя очень ответственно по отношению к родным и близким людям. По натуре, они идеалисты, хотя и очень амбициозные. Это достаточно приземленные и рациональные люди. Как правило, они добиваются высокого финансового положения и тепло дружат с деньгами. Обладают уникальной способность, наперед просчитывать перспективу любой затеи и дела. Для них характерна сдержанность в эмоциях. Говоря о недостатках характера, людей этой стихии, можно выделить, что они могут быть излишне упрямы и жестоки. Для них, важно держать все под своим контролем и руководствуются собственной выгодой и личными интересами. Больше всего, они боятся неизвестности.

Такими вот характеристиками обладают люди с определенными цифрами в конце года рождения. Здесь нужно еще принимать во внимание Ваш знак зодиака, асцендент, Вашу Планету покровитель. Но основные черты характера последней цифры Вашего года, являются одним из основных факторов говорящих о Вашем естестве.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2409662548793362655/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Как Пётр I погубил династию Романовых otari.mirtesen.ru/blog/43083345403/

5 простых техник работы с подсознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43185853683/

Какие технологии появились в СССР благодаря разведчикам https://otari.mirtesen.ru/blog/43212239207/