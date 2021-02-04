Владимир Ленин: почему информация о его болезни засекречена

Споры о характере болезни Владимира Ленина не утихают до сих пор. А между тем точку в них можно было поставить еще в 1999 году, когда истек срок секретности медицинской документации. Однако упомянутые материалы так и не увидели свет благодаря племяннице Владимира Ильича.

Загадочная болезнь Болезнь

Ленина еще при его жизни была окутана ореолом таинственности. Причем, в этом была определенная заслуга и самого вождя, для лечения которого пригласили лучших русских и заграничных докторов. Так, в книге Анатолия Логинова «Кремлевское время» описывается случай, когда Ленин сообщил дежурному караула о скором прибытии к нему двух иностранцев. Видимо, в целях предосторожности Ильич даже показал дежурному фотографии визитеров, некогда опубликованные в одной газете. «Это профессора из Швейцарии, — сказал Ленин. — Вы их пропустите, но ничего у них не спрашивайте». Последнее предложение он повторил дважды.

Тогда Владимир Ильич еще чувствовал себя относительно неплохо. Если верить Леониду Млечину и Дмитрию Волкогонову, авторам издания «10 вождей. От Ленина до Путина», многочисленные симптомы тяжелого заболевания стали проявляться в 1921 году. Впоследствии состояние Ленина серьезно ухудшилось. Его мучили головные боли, бессонница, слабость в конечностях, нарушения письма и речи, наблюдалась усталость и перепады настроения. В конечном итоге, как выражаются Млечин и Волкогонов, недуг превратил вождя в беспомощного младенца. В январе 1924 года стало ясно, что Ленин проиграет бой с заболеванием. Действительно, в том же месяце Ильич скончался.

Слухи и исследования

Как пишет В.М. Соловьев в своей книге «Две империи: Россия от начала XIX века до новейшего времени», в 1924 году был обнародован официальный диагноз покойного Владимира Ленина – диффузный атеросклероз. Однако уже тогда ходили упорные слухи о том, что на самом деле первопричиной смерти Ильича стал сифилис. В качестве главного доказательства до сих пор приводится тот факт, что лидер большевиков принимал сальверсан – препарат на основе мышьяка, предназначенный для лечения именного упомянутого заболевания. Вот только вскрытие не подтвердило данную версию. Впрочем, историк Борис Соколов считает, что дугу аорты, которую поражает сифилис, намеренно не исследовали для того, чтобы не омрачать светлый лик вождя.

Между тем, абсолютно все рассуждения о характере заболевания Ленина можно смело назвать всего лишь предположениями. Дело в том, что даже современные исследователи вынуждены изучать недуг, которым страдал Владимир Ильич, на основе заметок, опубликованных в советской прессе, периодически освящавшей течение заболевания вождя еще при его жизни, а также по другим косвенным материалам. Главная же медицинская документация, благодаря которой в многолетнем споре могла бы быть поставлена точка, была засекречена сразу после смерти Ленина. По крайней мере, так утверждает Михаил Штейн, автор издания «Ульяновы и Ленины: семейные тайны». К этим материалам, по словам Штейна, доступ должен был быть ограничен в течение 75 лет.

Хранить 75 лет… или дольше

Михаил Штейн настаивает на 75-летнем сроке, ссылаясь на «Положение об архивах», согласно которому именно в течение указанного периода запрещается разглашать сведения о болезни того или иного лица. И в самом деле, как отмечают авторы учебного пособия «Электронное офисное делопроизводство» В.В. Персианов, Е.З. Киреева и М.Н. Казакова, по закону доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной жизни граждан, как правило, остается ограниченным в течение 75 лет после их создания. Их рассекречивание раньше окончания упомянутого срока возможно только по желанию самого лица, к которому относятся засекреченные материалы, или по инициативе его наследников.

Однако 75 лет с момента смерти Владимира Ульянова истекли еще в 1999 году. Но с медицинской документации вождя до сих пор не снят гриф секретности. С ней, если придерживаться буквы закона, имеют права ознакомиться исключительно родственники Ленина. Как пишет в своей книге «От нейронов до гормонов» Валерий Новоселов, посвятивший 30 лет своей жизни изучению болезни Ленина, именно по просьбе родственницы Владимира Ильича, а точнее его племянницы, О.Д. Ульяновой, срок ограниченного доступа к сведениям, касающимся болезни и смерти ее дяди, был продлен еще на 25 лет. Таким образом правда может открыться широкой общественности лишь в 2024 году.

Юлия Попова

Истточник : https://russian7.ru/post/vladimir-lenin-pochemu-informaciya-...

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