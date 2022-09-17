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Зачем русские цари меняли имена перед смертью

Зачем русские цари меняли имена перед смертью

 

Многие русские правители перед самой своей смертью проходили заново обряд имянаречения. Для этого были свои причины.

«Смывание» грехов

На Руси эта традиция была сопряжена с предсмертным постригом в иночество или монашество, и пришла к нам вместе с Православием из Византии.

Косвенно, она сопряжена с персоной первого христианского византийского императора Константина Великого, который, хоть и благоволил христианам, но крещение принял только перед смертью. Этим он дополнительно «смыл» с себя все прижизненные грехи.

Позже византийские монархи, уже крещённые во младенчестве или юношестве, чтобы также «смывать» свои грехи и облегчить посмертную участь, принимали постриг, как некое «второе крещение». Кстати, в рамках этого обычая появилась даже отдельная, «поминальная иконография», где покойный изображался дважды: в виде мирянина и в виде инока.

Инок Боголеп

На Руси, первыми, перенявшими этот обряд были, к примеру, княгиня Ирина, в постриге, Анна, вторая жена Ярослава Мудрого. Или Александр Невский, в предсмертном постриге, ставший Алексеем.

Сама система выбора имён была наполнена символами. К примеру, при постриге князя или царя могли назвать именем того святого, в день которого он родился, но в честь которого его не назвали при крещении.

Также, часто иноческое и мирское имя начинались на одну и ту же букву, что должно было свидетельствовать «неразрывность» судьбы человека. По этим двум принципам был поименован Созонтом, князь Симеон Гордый. Или, к примеру, Борис Годунов получил имя Боголеп.

Был вариант выбора имени и по дню пострига, и тому, какие святые почитались в этот день. Интересно и то, что такое «посмертное имя» далее в истории могло фигурировать, как равноправное с именем, данным при крещении.

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