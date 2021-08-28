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Церковь не бывает хорошей или плохой

Почему Церковь не нуждается в нашей личной оценке, а находится выше человеческой системы координат – рассказывает Сергей Худиев.

Что Церковь может нам предложить

Люди иногда бранят Церковь, иногда хвалят ее — но и брань, и хвала очень часто совершенно не относится к Церкви. Церковь вообще не о том, за что люди ее обычно хвалят или ругают.
Как говорил К.С.Льюис, чтобы рассуждать о любом предмете — от собора до штопора — нужно, прежде всего, понять, для чего он предназначен. Не «как я могу его использовать», а именно «для чего он предназначен по своей природе».

Церковь не бывает хорошей или плохой

Например — и этот пример я вижу достаточно часто — люди, увлеченные политикой, надеются на то, что Церковь их поддержит, или бранят за то, что она их не поддерживает. Церковь представляется «хорошей» или «плохой» в зависимости от того, может ли она послужить целям, которые люди считают действительно важными — национальному возрождению, или демократизации, или преодолению тяжкого наследия, или возрождению славных традиций.
Или — даже для вполне аполитичных людей — вопрос состоит в том, «что Церковь может им предложить».
В чем здесь фундаментальная ошибка? В самой постановке вопроса — «Какое место Церковь занимает в моей системе координат?

Как я ее оцениваю?»Это понятно — у меня есть определенные представления о жизни, о правильном и неправильном, нужном и ненужном, и в рамках этих представлений я оцениваю те или иные явления — от смартфонов до политических партий.
Но Церковь является знаком качественно иной реальности, порталом в другой мир, присутствием, которое побуждает задуматься о самой моей системе координат — как она соотносится с реальностью, и не нуждается ли она в пересмотре.

Люди высоко ценят принадлежность к «своим»

На чем основана моя система оценок, на основании чего я принимаю решения? Большинство из нас просто не задумывается об этом — тем более что, как правило, наши симпатии и антипатии, как и наши предпочтения вообще, формируются случайно.
Яростный «ватник» мог бы быть не менее яростным «укропом», если бы его семья немного раньше переехала чуть западнее. Мы получаем набор героев, чтобы их чтить, и негодяев, чтобы их проклинать, вместе со средой, в которой мы оказываемся. Не обязательно географически — круг общения может сформироваться довольно случайно; человек, например, пошел на секцию по борьбе и там подружился с родноверами. Или его отправили учиться скрипке, и он оказался своим в артистической среде, с совсем другим набором ценностей и представлений. Кто-то «рос, как вся дворовая шпана», кого-то отправили учиться в Оксфорд.
Мощные психологические механизмы заставляют нас соглашаться с нашим окружением, с той субкультурой, к которой мы принадлежим, и воспринимать ее взгляды на мир как свои — и при этом как само собой разумеющиеся и единственно справедливые и возможные.
Это зашито в нас на очень глубоком, до-сознательном уровне — нельзя отбиваться от племени.Мы можем совершенно этого не осознавать — и не рефлексировать на эту тему, но это так. Люди высоко ценят принадлежность к «своим». Со стороны это часто выглядит как вопиющее лицемерие — «своим» охотно позволяют то, за что пафосно проклинают чужаков — но сердиться тут глупо. Такова уж человеческая природа. Мы сами проявляем очень сильную склонность вести себя таким образом — да чаще всего и ведем.

Наши оценки неизбежно субъективны и относительны. Мы обнаруживаем это, когда делаем очень важный шаг, причем о его важности я читал у людей самых разных взглядов — христиан, буддистов, неверующих. Мы пытаемся посмотреть на себя со стороны, как бы приподнявшись. Как нас мог бы увидеть внешний наблюдатель — инопланетный исследователь с орбиты или историк грядущих веков, который захочет написать книгу о повседневной жизни в Москве в первой четверти XXI века. Кто-то, кто не разделяет наших мнений и страстей, приязней и неприязней — примерно так же, как мы не стоим ни за гвельфов, ни за гибеллинов.

Но зачем мы боремся за все это

Мы можем посмотреть на свою жизнь со стороны и задаться вопросом «А зачем все это?».
А зачем мы бегаем, суетимся, ругаемся, боремся за то или другое?
Есть ли настоящая, подлинная система координат? Истина, а не мнения?
Наша готовность поддерживать тех или других, провозглашать те или иные оценки отражает нечто важное и глубокое в нашей природе. Она не терпит бессмыслицы. Нам нужно что-то, что наполняет нашу жизнь смыслом — или хотя бы его иллюзией.
Мы, люди, имеем глубокую потребность в том, чтобы посвятить себя чему-то более важному, достойному и прекрасному, чем мы сами.Эта потребность может быть не проговорена вслух — но люди выдают ее, когда яростно препираются за символы или группы, которые они считают своими — нации, партии, даже марки электроники.
Верные адепты Apple, не терпящие хулы на ее основателя и продукцию, могут вызывать насмешки — но они, по крайней мере, не склонны никого убивать, в отличие от адептов политических идеологий.
Верные адепты Партии, или Нации, или вождей, или героев могут быть гораздо опаснее для себя и для других.
Верные адепты «нового атеизма» во время приезда Ричарда Докинза в Петербург ломились, чтобы оказаться к нему поближе, увидеть его своими глазами, может быть, даже получить его автограф.
Не нужно смеяться над этой потребностью в посвященности — как и наша потребность в браке, она предназначена для чего-то великого и прекрасного.

Церковь не бывает хорошей или плохой

Верность, для которой мы предназначены

Есть ли настоящая, подлинная посвященность, настоящая верность, для которой мы предназначены? Люди, как мы видим, часто посвящают себя пустым или даже прямо злым и пагубным вещам — но есть ли что-то, чему действительно можно себя посвятить?
Иногда в нашей жизни мы делаем открытия — после которых невозможно жить как раньше. Мы сталкиваемся с чем-то, что глубоко нас меняет. И самое важное из таких открытий — когда мы обнаруживаем, что в центре Церкви стоит Тот, кто ожидает нашей верности — потому, что Он сам верен нам до конца. Иисус Христос, Бог, который стал человеком и принял муку и смерть ради нашего спасения.
Мы можем прийти и присягнуть Ему — и тогда наша система координат меняется самым радикальным образом. Мы еще можем путаться и спотыкаться — но у нас уже есть якорь безопасный и крепкий.
И тогда мы видим в Церкви, прежде всего, место, где Он присутствует — и собрание, которое Он признает Своим. Все остальное не то чтобы неважно — а просто в любом случае не может отменить это открытие. Здесь — Христос. И мы — с трудом, и преодолевая тонны накопившихся предубеждений, оценок и привычек, учимся подчинять нашу жизнь этому факту.

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