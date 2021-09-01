Оружие, которое не должно было стрелять по своим

Создание оружия всегда было актуальным для человечества.И в этой сфере технического творчества случались как удачи, когда новинка была весьма эффективной в применении против врага, так и провалы, когда новое оружие оказывалось куда более опасным для людей его использующих, чем для противника.

Именно о таких потенциально опасных в применении моделях и пойдёт речь в нашем обзоре.

1. Panzer 68

Танк PZ 68.

В Швейцарии в 1960-х годах был построен танк PZ 68, целью разработки которого было оснащение армии страны современными танками, способными противостоять новейшим советским бронемашинам. Было построено почти 400 танков, которые в итоге использовались до 2003 года. В теории, PZ 68 был грозной боевой машиной с инновационной компьютеризированной системой управления огнем, которая позволяла повысить точность стрельбы.

Также танк отличался хорошей маневренностью. Однако, это все было в теории, а на практике обнаружился ряд проблем. В 1979 году швейцарский журнал опубликовал "разоблачение", в котором было обосновано, что на самом деле танк имел более 50 дефектов. Некоторые из них были не критичными. Например, система защиты от радиационной, биологической и химической угрозы не работала должным образом.

Но другие проблемы были более серьезными. Например, танк не мог двигаться задним ходом, если перед этим он не ехал вперед. Кроме того, башня танка дергалась из стороны в сторону, когда внутри машины включалось радио: используемые радиочастоты мешали работе электрической системы управления танком. И более того — пушка танка самопроизвольно могла произвести выстрел при включении обогрева внутри боевой машины.

2. M22 Locust

Легкий танк M22 Locust.

Это была блестящая идея: легкий танк, который можно доставлять до поля сражения на планере и тем самым предоставлять десантникам большую огневую мощь. В итоге на свет появился M22 Locust — танк, который весил всего 8 тонн (также он был всего 4 метра в длину и 2,2 метра в ширину). США произвели более 100 этих танков, которые были вооружены 37-миллиметровыми пушками. Тем не менее, Америка так никогда и не использовала их.

Многие были переданы англичанам, и некоторые даже поучаствовали в боях союзников во время форсирования Рейна в Германии. Танки оказались "страшным" оружием на поле боя. Один из них упал вместе с планером, а другой перевернулся после посадки. Даже те танки, которые успешно приземлились, оказались настолько уязвимыми на поле боя, что их пробивала даже пуля из винтовки. При этом 37-мм пушки оказались бесполезными против танков.

3. Липкая граната

Липкая граната времен Второй мировой войны.

В конце 1930-х годов британская армия совместно с двумя кембриджскими профессорами разработали противотанковый гранатомет, а котором граната после попадания прилипала к броне танка, обеспечивая большую эффективность при взрыве. Первоначальное тестирование оказалось крайне разочаровывающим: гранаты отскакивали от брони. Затем началась Вторая мировая война и англичане отчаянно пытались создать противотанковое оружие, которое смогло бы остановить немецкие танки.

В итоге, снова вспомнили о липких гранатах. Новый их дизайн заключался в гибком наружном корпусе, который был сделан из шерсти с клейким веществом. Внутри же находилась капсула из стекла. Но новая липкая граната прилипала не только к танку, а ко всему подряд, в том числе к рукам солдат, которые пытались ее бросить.

4. Проект X-Ray

Бомба с летучими мышами.

Проектом X-Ray подразумевалось использование летучих мышей для того, чтобы сжигать японские города. Эта концепция была придумана стоматологом, который отдыхал в Мексике, где увидел десятки тысяч этих животных. Летучие мыши, обвязанные зажигательными устройствами, должны были сбрасываться с самолетов над японскими городами. Подразумевалось, что они должны были лететь к легковоспламеняющимся деревянным домам, где через некоторое время взрывные устройства детонировали.

В марте 1943 года правительство США разрешило дальнейшую разработку этого странного оружия. Тестирование доказало, что концепция работала. Но одна их летучих мышей случайно вырвалась на волю во время попытки сфотографировать ее движение. Через пятнадцать минут заминированное животное взорвалось, после чего сгорела почти вся база ВВС, где проводились испытания.

5. Подводная лодка К-19

Подводная лодка проекта К-19.

К-19 была первой атомной подводной лодкой, вооруженной баллистическими ракетами. Однако судно оказалось буквально "проклятым" с самого начала. Во время строительства пострадали несколько рабочих. Электрик был раздавлен упавшей деталью, а инженер разбился насмерть, упав в ствол ракетной шахты на подводной лодки. Во время первой миссии на подводной лодке случилось ЧП - один из ядерных реакторов пошел вразнос и был на грани разрушения.

Если бы реактор расплавился, он бы убил всех на борту. Капитан с 22 добровольцами (из 136 человек экипажа) вошли в помещение реактора, чтобы вручную включить аварийное устройство новой системы охлаждения. Все 22 добровольца умерли от ужасного радиационного заражения. Подводная лодка была выведена из эксплуатации через 10 лет, когда в 1972 году в результате пожара на борту погибли 28 моряков.

6. Крейсер класса Mogami

Водоизмещение крейсера 10 000 т.

Крейсера класса Mogami были разработаны японцами, чтобы придерживаться буквы (но не духа) Вашингтонского договора (относительно водоизмещения военных кораблей). Эти крейсера должны были качественно превосходить легкие крейсера любой другой страны. Водоизмещение нового крейсера равнялось 10 000 тоннам, как это было указано в договоре.

Но при этом японцы постарались втиснуть в столь ограниченное пространство максимально возможную огневую мощь, что сделало корабли очень неустойчивыми. Когда были проведены ходовые испытания, возникло еще больше проблем. Когда корабли делали залп из орудий, то расходились сварные швы на корпусе. После испытаний также заклинили орудийные башни и потребовался капитальный ремонт.

7. Броненосец-поповка класса "Новгород"

Береговой броненосец-монитор класса Новгород.

В 1870-х годах в России были построены несколько береговых броненосцев-мониторов класса "Новгород" для использования в Черном море и на Днепре. На создание необычных кораблей повлияли рассчеты британского судостроителя, который утверждал, что идеальная форма корабля – круглая. В теории эти прибрежные круглые корабли допускали использование более тяжелого пушечного вооружения для данного тоннажа, были лучше защищены от вражеских выстрелов и были более маневренными.

Тем не менее, реальность сильно отличалась от чертежей. После постройки двух кораблей ("Новгород" и "Киев") обнаружился ряд проблем, которые привели к тому, что подобные корабли были практически бесполезными. Они слишком медленно двигались против течения Днепра, и ими было очень трудно маневрировать. При стрельбе из орудий судно и вовсе выходило из-под контроля и становилось очень неустойчивым. После трех десятилетий службы и десятилетия простоя поповки класса "Новгород" были списаны как раз перед Первой мировой войной.

8. Винтовка Росса

Хорошее охотничье ружье - плохая винтовка.

Винтовка Росса, созданная сэром Чарльзом Россом, была очень точным охотничьим ружьем. Власти Канады, чьи пограничные войска всегда отличались завидной меткостью, приняли эту винтовку на вооружение. Однако, она оказалась полностью бесполезной в условиях окопной войны (во время Первой мировой). Винтовка Росса была намного длиннее британского табельного огнестрельного оружия и попросту оказалась чересчур громоздкой в окопах.

Но это были не все проблемы. При стрельба отпадал штык, а внутренние механизмы винтовки забивались грязью в траншеях и выходили из строя. Канадцы, которых отправляли в бой с этими винтовками, как правило, отказывались от них при первой же возможности и подбирали оружие мертвых врагов.

9. Летающая бомба Афродита

Гигантские летающие бомбы.

Проект Афродита отличался простотой. Из списанных бомбардировщиков B-17 вынимали буквально все, оставляя только фюзеляж и двигатели. Вместо этого их "начиняли" 5400 килограммами взрывчатых веществ, тем самым превращая самолеты в гигантские летающие бомбы.Тем не менее, автоматизированные системы в то время не умели самостоятельно взлетать. Таким образом, пилот и штурман должны были произвести взлет, после чего передать управление автоматизированной системе радиоуправления и выпрыгнуть с парашютом. Беспилотник затем летел на радиоуправлении к цели и уничтожал ее. Эта отличная идея оказалась намного более сложной на практике.

В 1944 году первая миссия с участием четырех самолетов закончилась полным провалом. Один самолет упал и взорвался вскоре после взлета в Великобритании. Два других также разбились, причем погибли пилоты. Четвертый самолет успешно достиг своей цели, но он разбился, прежде чем смог нанести большой ущерб. Во второй миссии участвовали три самолета. Один из них разбился, а другой был сбит на пути к своей цели. Третий самолет же промахнулся мимо цели и упал в океан. После десятка провальных попыток проект был закрыт.

10. Броненосцы класса Тегеттгофф

Корабли класса Тегеттгофф.

Корабли класса Тегеттгофф стали первыми в мире броненосцами с трехорудийными башнями. Они были разработаны и построены в Австро-Венгрии незадолго до начала Первой мировой войны. "Тегеттгофф" отличались огромной броней (бронепояс в 280 мм), и 12-ю 305-миллиметровыми орудиями. На практике они оказались бесполезными из-за того, что давали опасный крен при крутом повороте. В результате, корабли в основном оставались в порту во время Второй мировой войны. При одном из рейсов в 1918 году два этих броненосца были атакованы итальянскими миноносцами. Один сбежал назад в порт, другой затонул.

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