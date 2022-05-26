Почему люди на Руси могли стать холопами и что вынуждало их сделать такой выбор самостоятельно

Холопы являлись одним из первых возникших сословий на Руси. Историки до сих пор не могут определиться с тем, в какой период они точно появились и образовались в отдельное сословие, но в XI веке такое сословие уже существовало и являлось самым низшим в сравнении со всеми остальными.
По факту, для общества холопы даже не являлись людьми, законодательно они были закреплены как вещи, которыми распоряжался хозяин. Они работали на хозяина взамен на проживание и скудную еду, собственных средств у холопов не было, земли в собственности они тоже не имели и были полностью зависимыми от хозяина и его воли.
Холопов могли жестко наказывать и не нести за это по закону никакой ответственности, потому что она отсутствовала.
Рабское положение было незавидным, а стать холопом мог любой человек, оказавшийся в безвыходной жизненной ситуации. Иногда люди сами приходили к тому, чтобы проживать и питаться в хозяйском доме на постоянных условиях взамен на тяжелую работу.
Но становились холопами и по другим причинам.
В холопы зачислялись все люди, которые оказались в плену в результате военных действий в противостояниях между княжествами. Люди, проживающие на захваченных территориях, были обязаны нести службу новым хозяевам, так как автоматически лишались всех прав.
Часто холопами становились должники. Так поступали с людьми согласно закону. Любой человек, который не смог отдать долг, обязан был его отработать, и ни на какую свободную жизнь после этого рассчитывать не мог.
К такой категории людей относились бедняки, живущие настолько плохо, что им приходилось занимать и влезать в долги, выбраться из которых было практически невозможно. Иногда они сами предлагали свои услуги в счет погашения долга, но чаще всего после этого становились пожизненно зависимыми от своего хозяина, так как суммы долгов были огромными, а в счет погашения засчитывалась только незначительная часть оказанных услуг.
Согласно правилам, установленным "Русской Правдой", в холопы зачислялись те люди, которые совершали преступления. По закону они были обязаны отрабатывать совершенное ими деяние и не могли отказаться от исполнения этой обязанности.
Часто в холопах оказывались просто бедные люди, у которых не было возможности себя прокормить. Если у человека не хватало возможностей обеспечить себя и свою семью всем необходимым, то он выбирал служить хозяину, зато иметь крышу над головой и быть накормленным. Иногда взрослые люди так поступали и с детьми, которых было нечем кормить. Для них это был единственный выход спасти ребенку жизнь.
Холопы являлись первым сословием, которое по факту образовало будущую модель крепостного права, которое по версии ряда историков появилось намного раньше, как раз в тот момент, когда сложилось холопское сословие.
В дальнейшем, холопами называли как крепостных, так и наемных работников, несущих службу у дворянского сословия.
А вы знали об этом?
Впервые эффект плацебо был зафиксирован в конце XVIII столетия. Тогда врач из Коннектикута по имени Елисей Перкинс получил патент на выпуск медицинских устройств, которые он назвал «тракторами». Они выглядели как металлические палочки длиной около 8 сантиметров. Врач утверждал, что они были сделаны из специальных материалов, хотя на самом деле «тракторы Перкинса» состояли из сплава латуни и стали. После того, как доктор заявил, что его изобретение помогает бороться с воспалениями и снимает любые болевые проявления, к нему хлынул поток пациентов.
Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43428879594)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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